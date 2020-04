Deutscher Jugendliteraturpreis 2020: die Kandidaten

Jedes Jahr erscheinen in Deutschland fast 9000 Bücher für Kinder und Jugendliche. Doch bei welchen Titeln lohnt der Kauf? Orientierung gibt der Deutsche Jugendliteraturpreis, der im Herbst verliehen wird. 647 Neuerscheinungen hat die Kritikerjury gesichtet – im Rennen sind diese Bücher:

Bilderbuch

Anita Lehmanns und Kasia Fryzas „Sabber Schlabber Kussi Bussi“ (Helvetiq, 14 Euro) erzählt jungen Lesern ab drei Jahren, wie die kleine Emma mit der küsschengebenden Verwandschaft klarkommt – Rückendeckung bekommt sie von ihrem Hund, der die übergriffige Bagage auf Distanz hält.

Der US-Amerikaner John Hare verzichtet in seinem Bilderbuch auf Worte. Mit seinen Lesern (ab vier) macht er auf 48 Seiten einen „Ausflug zum Mond“ (Moritz, 14 Euro), bei dem ein Kind den Rückflug verpasst. „Humorvoll, spannend, hintergründig“, lobt die Jury.

„Dreieck Quadrat Kreis“ (NordSüd, 45 Euro, ab fünf Jahren) heißt der Buch-Dreierpack von Mac Barnett und Jon Klassen, bei dem geometrische Formen zu Bilderbuchhelden werden und spannende, miteinander verflochtene Geschichten erleben: „Intelligent und gewitzt“.

Die Autorin Julie Fogliano und der Illustrator Lane Smith präsentieren ihren Lesern (ab fünf) mit „Das Haus, das ein Zuhause war“ (Fischer Sauerländer, 16 Euro) einen „Sommertraum, der zu eigenen Streifzügen einlädt und die Phantasie anregt“. Erzählt wird von einem Haus im Wald, das seinen jungen Entdeckern langsam seine Geheimnisse preisgibt.

Ina Hattenhauer zeigt in Text und Bild „Das ausgelassene ABC“ (Gerstenberg, 13 Euro, ab fünf Jahre). Dabei punktet sie mit lustigen Wortneuschöpfungen. Bei einem Waldrand sind nicht nur der Buhladen und das Ästehaus in Teufels Kühe. „Dieses Bilderbuch regt an zum Ohrenspitzen, genauen Hinschauen und lauten Lesen“, lobt die Jury.

An Kinder ab sieben Jahre richtet sich das Wissens- und Mitmachbuch „Meer!“ (Moritz, 19 Euro). Der polnische Autor Piotr Karski zeigt darin die Bedeutung der Ozeane für Menschen und Tier – und fordert seine jungen Leser auf, das Buch durch eigene Gestaltung in ein Unikat zu verwandeln.

Info Verleihung: 16. Oktober Die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 sollten auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden. Dann wurde die Messe wegen des Coronavirus abgesagt. Die Präsentation erfolgte online. Verliehen werden soll der Preis bei der Frankfurter Buchmesse am 16. Oktober.

Kinderbuch

Gedichte, Bilder, Klänge: „Lyrik-Comics“ (Beltz & Gelberg 16,95 Euro, ab sechs), herausgegeben von Stefanie Schweizer, versammelt neue Interpretationen von 19 Gedichten. Dazu gibt’s Audio-Clips aus dem Netz. „Dieses innovative Gesamtkunstwerk macht spielerisch Lust auf Lyrik zum Anfassen und Erleben“, urteilt die Jury.

Ein ganzer Sommer unter dem Himmel: Will Gmehling nimmt seine jungen Leser (ab neun Jahren“ mit ins „Freibad“ (Peter Hammer, 14 Euro). Ein „warmherziges Kinderbuch“ über eine besondere Familie, „ganz ohne Pathos, ohne viel Aufhebens und trotzdem spannend erzählt“.

Sara bekommt einen Bruder. Sie kann ihn nicht leiden – und findet doch einen Weg, sich mit ihm zu arrangieren. „Linde Hagerup hat einen fein gesponnenen psychologischen Kinderroman verfasst, der eine besondere emotionale Tiefe erhält“, heißt es bei der Jury über „Ein Bruder zu viel“ (Gerstenberg, 14,95 Euro, ab neun ).

Die mutige und rechtschaffene „Frossja Furchtlos“ (Knesebeck Verlag, 14 Euro, ab neun) erlebt in ihrer russischen Heimat allerlei Abenteuer „voller skurriler Ideen, selbstbewusster Kinder, liebenswerter Erwachsener und verrückter Entwicklungen“. Unter anderem geht es in Stanislaw Wostokows Geschichte um sprechende Hühner, verschwindende Häuser und einen kaffeesüchtigen Bären.

Anne Becker blickt in „Die beste Bahn meines Lebens“ (Beltz & Gelberg, 12,95 Euro) auf die Zeit zwischen Kindheit und Pubertät: Ich-Erzähler Jan (13) erlebt seine erste Liebe und all die Probleme, die damit einhergehen. Das Jury-Lob: „Pointiert und witzig, intelligentes Lesevergnügen mit einem warmherzigen und ehrlichen Blick.“

In „Ich bin Vincent und ich habe keine Angst“ (Gerstenberg, 15 Euro, ab zehn Jahren) erzählt Enne Koens von einem Jungen, der von seinen Mitschülern gemobbt wird – bis er sich gegen sie behauptet. Die Jury spricht von „einem Gesamtkunstwerk, das der Schwere des Themas entspricht und trotzdem Platz lässt für eine abenteuerliche und zweitweise humorvolle Lesart“.

Jugendbuch

Emma zieht mit ihrer Familie von Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern – und erlebt, wie nah Heimat und Heimatlosigkeit sowie Herkunft und Entwurzelung beieinander liegen. „Elektrische Fische“ (Carlsen, 15 Euro, ab zwölf) von Susan Kreller zeigt: Heimat ist vor allem ein Gefühl.

Einblicke in den Teenie-Alltag: „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ (Hanser, 15 Euro, ab zwölf Jahren) von Dita Zipfel erzählt von Lucie, fast 13, die dringend von Zuhause ausziehen will. Die Jury lobt den skurrilen Plot, die erfrischend unverblümte Sprache und das starke Figurenensemble.

Antje Herden macht „Keine halben Sachen“ (Beltz & Gelberg, 12,95 Euro). Ihren Lesern (ab 14 Jahre) zeigt sie den beinahe tödlichen Abstieg eines Teenagers in eine Welt voller Drogen und Parties: „Ein literarischer Trip, verstörend und faszinierend zugleich“.

Ein Fahrstuhl, sieben Stockwerke, sechs Begegnungen mit Toten und am Ende die Entscheidung: Wird Will seinen Bruder rächen, der auf offener Straße erschossen wurde? Die Antwort gibt Jason Reynolds in „Long Way Down“ (dtv Reihe Hanser, 14,95 Euro, ab 14 Jahren).

„Ein wichtiges Plädoyer für eine diverse Gesellschaft“ nennt die Jury das Buch „Bus 57“ (Loewe, 18,95 Euro, ab 14) von Dashka Slater. Es basiert auf wahren Ereignissen: Ein schwarzer Jugendlicher zündet versehentlich eine geschlechtsneutrale, weiße Person an und landet in den Mühlen des Justizsystems.

Stefanie de Velasco aus Oberhausen ist nominiert mit „Kein Teil der Welt“ (Kiepenheuer & Witsch, 22 Euro, ab 16). In ihrem Buch schildert sie das Leben von zwei jungen Frauen im Kontext der Zeugen Jehovas. „Lässt einen nach der Lektüre lange Zeit nicht los!“, urteilt die Jury.

Sachbuch

Für junge Buch-Entdecker ab zwei Jahren: Mit „Farben“ (Carlsen, 9,99 Euro) reisen Kinder durchs Museum. Abgebildet sind auf 24 Seiten Fotos von Exponaten aus Museen. Infos zu den Aufnahmen findet der Leser dann auf der Webseite der Stiftung Historische Museen Hamburg.

In ihrem Sachbilderbuch blickt Sabina Radeva auf „Darwins Entstehung der Arten“ (Hanser, 16 Euro, ab sechs). „Beinahe leichtfüßig ein erster Zugang zur Evolutionslehre mit ihren Facetten, Fallstricken und Weiterentwicklungen ermöglicht“, schreibt die Jury.

„A wie Antarktis“ (Karl Rauch, 22 Euro) von David Böhm zeigt Lesern ab acht Jahren Ansichten vom anderen Ende der Welt. „Außergewöhnlich“ nennen die Juroren dieses großformatige Sachbuch, das Texte, Fotos, Karten, Comicelemente, Infografiken und Illustrationen beinhaltet.

„Entdecke die Wildnis vor deiner Haustür“, fordern die beiden portugiesischen Autorinnen Maria Ana Peixe Dias und Inês Teixeira do Rosário. Mit ihrem Buch „Die Natur“ (Beltz & Gelberg, 22,95 Euro, ab acht) wollen sie ihren Lesern „eine Anleitung zum Draußensein“ reichen.

Vitali Konstantinov beschreibt in seinem Comic-Sachbuch „Es steht geschrieben“ (Gerstenberg, 25 Euro, ab zehn) den Weg von der sumerischen Keilschrift bis zum Smartphone-Emoji. „Eine wahre Fundgrube, dieses Informations-Potpourri“, urteilt die Buchpreis-Jury.

Was ist Musik? Antwort auf diese – und viele weitere Fragen – gibt das Buch „Wie das klingt! Neue Töne aus aller Welt“ (Moritz, 25 Euro, ab zwölf). Die Jugendliteraturpreis-Juroren nennen das Werk einen „Geniestreich“ – flankiert wird die Druckausgabe durch ein Online-Angebot mit vielen Audio-Clips.