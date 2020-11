„Die juten Sitten“: Anna Basener und die Goldenen Zwanziger

Essen. Scharf wie Rosen in Chloroform: Die in Essen geborene Autorin Anna Basener beschreibt in ihrem neuen Roman Berlins Halbwelt der 1920er-Jahre.

Die Goldenen Zwanziger in Berlins Halbwelt. Gangster und Huren. Harte Drogen und Geheimnisse – die Erfolgsserie „Babylon Berlin“ könnte Pate gestanden haben bei diesem Werk, der Vergleich drängt sich unweigerlich auf. Nur liegen die eigentlichen Wurzeln von „Die juten Sitten“ ganz woanders: nämlich im Ruhrgebiet.

Anna Basener, geboren und aufgewachsen im Essener Stadtteil Rellinghausen, hat 2018 mit ihrem Revier-Roman „Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte“ bereits eine strahlende Mutterfigur des Gewerbes erschaffen und damit ungeahnte Erfolge gefeiert: Gerburg Jahnke brachte die „Omma“ auf die Theaterbühne, Adolf Winkelmann plant einen Film.

Gefeierte Hollywood-Diva und Mörderin im Gefängnis

Und auch Minna in Berlin ist Großmutter, ist so fürsorglich wie gerissen, so herzensgut wie vom Leben gebeutelt. Die „Ritze“ ist eines der gefragtesten Häuser der 20er-Jahre und liegt im Arbeiterviertel, ein schmales Haus mit winziger, ranziger Gaststube und einer Handvoll Zimmer in den oberen Stockwerken. Dort leben Colette, die Beinahe-Französin, und Natalia, die, wie auch die achtjährige Hedi schon weiß, eine „Stiefeldame“ ist. Hedi ist Minnas Enkelin und wächst auf in ihrem Bordell. Im Rückblick erzählt sie nun ihre Geschichte. Und zwar einem Reporter der New York Times: Im Los Angeles der 50er-Jahre ist Hedi nicht nur gefeierte Hollywood-Diva – sondern sitzt unglücklicherweise auch als Mörderin im Gefängnis.

Wild und wilder geht es zu in Anna Baseners neuem Werk „Die juten Sitten“: Premiere feierte die Story als Hörspiel der Plattform Audible; von jetzt auf gleich schoss das Acht-Stunden-Epos dort auf Platz 1. Die Fortsetzung der Akustik-Version ist für Dezember geplant, der Roman zum gesprochenen Wort ist soeben erschienen.

Jeder Satz strotzt nur so vor lauter Leben

Auch die lautlose Schwarz-Weiß-Ausgabe der „Juten Sitten“ regt alle Sinne an, strotzt doch jeder Satz nur so vor lauter Leben. Die Diva im Gefängnis lässt sich von ihrem staunenden Journalistenbesuch Äther und Chloroform und Rosen bringen, und so scharf und einlullend wie ein Rosenblättchen im Gift schmeckt auch Baseners Prosa. Hedi Belle plaudert die Geheimnisse ihrer Kindheit aus, erzählt von dem Koffer voller Geld, den Colette unter ihrem Bett versteckt, um ihre Träume von Paris wahr werden zu lassen. Erzählt von Colettes Freund Fritz, der eines Tages Geld und Träume mit sich nimmt – und der zum allgemeinen Bedauern auch Hedis Vater ist. Von Natalia, die aus Versehen einen Kunden zu Tode kommen lässt („Er hat Schlüsselwort nicht gesagt“, radebrecht sie) und von Minna, die noch viel mehr Leichen im Keller hat. Was ihr aber weit weniger Sorgen bereitet als die Frage nach Hedis Zukunft.

Was wissen wir über die „wilden“ Zwanziger, die freizügige Zeit zwischen den Kriegen? Anna Basener mogelt ein wenig modernen Feminismus in ihre höchst unterhaltsame Prosa, zeigt die Grenzen aller Freiheit, die Zwänge, denen die weibliche Hälfte der Menschheit trotz allem unterlag. Das macht die Lektüre nicht weniger amüsant und leicht und spannend, aber gibt den Figuren doch eine für das Genre ungewöhnliche Tiefe.

Anna Basener: Die juten Sitten. Goldmann, 384 Seiten, 12 Euro.