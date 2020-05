Die rostmoderne Parklandschaft Ruhr in einem Barockschloss

Vielleicht muss man in die Weiten der niederrheinischen Tiefebene hinausgehen, um klarer blicken zu können auf das Ruhrgebiet und seine Eigenheiten. Zum Beispiel von Schloss Dyck aus, dreieinhalb Steinwürfe von der A46 zwischen Neuss und Grevenbroich entfernt: Ein barockes Prachtschloss mit einer Hochburg und zwei Vorburgen, umgeben von einem dreifachen Grabensystem und einem hochherrschaftlichen, weitläufigen Park im Stil eines englischen Landschaftsgartens, den Fürst Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck Ende des 18. Jahrhunderts von gleich drei namhaften Gartenarchitekten entwerfen ließ.

Eine solche Residenz hatte das Ruhrgebiet nie, seine Parks und Gartenanlagen wurzeln in anderen Zeiten und Verhältnissen – und sie haben eine komplett andere Anmutung, andere Stärken. Nirgends wird das derzeit deutlicher vor Augen geführt als in eben jenem Schloss Dyck, wo rund 60 großformatige Fotografien von Gärten und Parks des Landes zwischen Ruhr und Emscher die Wände dominieren.

Gruga bis Olga – die Gartenschauen

Es sind Bürgergärten wie der Bochumer, der schnell in städtische Hände überging, Stadtparks wie der in Meiderich, Kaisergärten wie die in Oberhausen und Altenessen (fast immer auch „bessere“ Wohngegenden, gesäumt von Villen und großzügigen Bürgerhäusern) oder auch Volksgärten, wie man sie nach dem Ersten Weltkrieg gründete. Hinzu kommen Parks und Gärten von Unternehmen wie der Gethmannsche in Hattingen-Blankenstein, vom Kommerzienrat Gethmann angelegt „zur Freude und Erholung seiner Mitbürger und Besucher“ oder der verschwenderisch großzügige der Essener Villa Hügel.

Zur Ausstellung „Gartenfokus – grün auf!“ Bis 13. September Schloss Dyck, Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur, Jüchen. Geöffnet: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr. Tageskarte 9,50 Euro, erm. 6,50 Euro, Kinder 1,50 Euro (unter 7 Jahren Eintritt frei). Zur Ausstellung gehört ein kostenloses Beiheft.

Noch charakteristischer aber sind die Parks, die durch Reichs-, Bundes- und Landesgartenschauen hinzukamen, von der Großen Ruhrländischen mit der Gruga in Essen bis zur aktuellen am Westrand in Kamp-Lintfort, sowie die Landschaftsparks, die durch naturnahe Neugestaltung von alten Industrieflächen im Zuge der IBA Emscherpark und in ihrer Nachfolge entstanden. Eine Atmosphäre wie im Duisburger Landschaftspark Nord mit seinen riesigen Kletterkegeln, seinem Windrad und den Leitungsbandwürmern im leuchtenden Herbstlaub, einen rostmodernen Charme wie im Bochumer Westpark rund um die Jahrhunderthalle, ein wildes Naturparadies wie den Gehölzgarten am Haus Ripshorst (Oberhausen), das alles haben feudale Gärten nicht. Und auch keine Drachenbrücken oder Kraftwerkskühltürme als Horizontmarkierungen wie die Halden Hoheward (Herten) und Großes Holz (Bergkamen).

Auf den Ruinen der Montanindutrie

Ins rechte, ins beste Licht gerückt, bei oft blauem, aber fast nie wolkenlosem Himmel haben diese Ruhr-Landschaften aus Menschenhand Ulrike Romeis und Josef Bieker, die beide Fotografie an der Dortmunder FH studiert haben und die beim gemeinsamen Fotografieren in einen „meditativen Zustand“ geraten. Selten etwa wurden die Zylinder-Skulpturen von Erich Reusch im Park von Haus Weitmar genau so fotografiert, wie sie als gliederndes Raumelement gedacht waren; in ihrer sorgfältig komponierten Schönheit taugen die Aufnahmen zwar auch als Kalenderblätter, tragen in sich aber vor allem die Botschaft vom Ruhrgebiet, in dem es ein grünes Leben nach der Industrie gibt, in dem auf den Ruinen des Kohlezeitalters ein neues, anderes Miteinander von Technik und Natur wächst.