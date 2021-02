Die Sternsinger bringen den Segen auch per Trecker

Hagen/Paderborn. Corona bringt die Sternsinger auf Ideen. Statt Segen an der Haustür gab es Segen per Trecker, Drive In, Jerusalema und viel mehr. Eine Bilanz.

In Meschede haben die Heiligen Drei Könige den Segen mit dem Trecker vorbeigebracht. Erstmals seit 63 Jahren konnten die Sternsinger wegen Corona nicht wie üblich von Haus zu Haus ziehen, ihre Lieder vortragen und „20*C+M+B+21“ an die Tür schreiben. Mit vielen kreativen Aktionen waren die Kinder und Jugendlichen daher kontaktlos unterwegs. „Die Welt braucht eine frohe Botschaft. Und wir sind froh, dass die Sternsinger trotz der Umstände viel Licht in die Welt gebracht haben“, bilanziert Jan Hilkenbach die Aktion 2021.

Der Briloner Hilkenbach (30) ist Vorsitzender des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Paderborn; zusammen mit dem Kindermissionswerk trägt der BDKJ die Hilfsaktion, die in diesem Jahr bis zum 2. Februar ging.

Keine Haustürbesuche

Die Sternsinger sind ein großes Netzwerk von Kindern, die anderen Kindern helfen. 300.000 junge Menschen engagieren sich dabei jährlich, alleine 20.000 von ihnen kommen aus dem Erzbistum Paderborn. Wegen der Corona-Pandemie mussten die üblichen Haustürbesuche abgesagt werden. Doch davon lassen sich die Sternsinger nicht unterkriegen. Mit einer Vielzahl von Ideen haben sich die Kinder aufgemacht, dem Motto „Heller denn je“ entsprechend, Freude in ihre Gemeinden zu bringen.

Sternsinger - Jerusalema-Tanz

„In Olsberg wurde das Schwimmbad zur Drive-In-Station gemacht, in Iserlohn wurde gefilmt, wie die Segensbriefe gepackt wurden, im Pastoralverbund Bigge-Olsberg haben die Sternsinger die Jerusalema Challenge getanzt“, listet Melanie Fecke (39), Bildungsreferentin beim Paderborner BDKJ, nur einige Ideen auf. Tausende und noch einmal Tausende von Segenspäckchen sind befüllt worden, häufig mit einem selbstgemalten Bild oder einigen handschriftlichen Grüßen ergänzt, und diese Segenstüten mit den Segensaufklebern sind in den Kirchen und an weiteren Abholstationen deponiert worden, sie wurden mit dem Fahrrad und zu Fuß kontaktlos bei den Haushalten vorbeigebracht, dazu gab es vielfältige digitale Formate, die teils mit Unterstützung der örtlichen Wirtschaft realisiert werden konnten. In Krankenhäusern und Seniorenresidenzen liefen die Sternsinger-Videos im Haus-TV. „Das Durchhaltevermögen und die Ausdauer, die bei dieser Sternsingeraktion sichtbar wurden, sind sensationell“, freut sich Jan Hilkenbach: „Das bleibt auch.“

Kinder helfen Kindern

Die Sternsinger sind mehr als ein liebgewordener Brauch. Mit ihrer Sammelaktion helfen die Kinder anderen Kindern auf der ganzen Welt. Das Kindermissionswerk unterstützt zahlreiche Projekte. Ein Land steht jeweils beispielhaft im Mittelpunkt. In diesem Jahr ist das die Ukraine, wo die Eltern ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen. Wenn die Väter und Mütter etwa in Deutschland in den Schlachthöfen arbeiten, in der Altenpflege oder auf den Erdbeer- und Spargelfeldern, tun sie das, damit es die Kinder einmal besser haben.

Sternsingeraktion 2021 Maria-Himmelfahrt Meschede

Doch die müssen dadurch oft über Wochen und Monate bei den Großeltern oder in Pflegefamilien unterkommen. Etwa zwei Millionen Kinder sind in der Ukraine von Arbeitsmigration betroffen. Die Caritas hat Zentren errichtet, wo die Kinder Halt und Trost finden, nach der Schule Hausaufgabenbetreuung erhalten, Freunde treffen können, und wo es auch psychosoziale Angebote gibt. Durch Corona wird diese Arbeit extrem eingeschränkt; die Caritas versucht, digitale Formate zu entwickeln. „Das Kindermissionswerk ist keine anonyme Geldbeschaffung, sondern betreut die Projekte vor Ort intensiv“, schildert Hilkenbach.

Kreative Wege

„Die Sternsinger haben den Segen auf ganz unterschiedlichen und kreativen Wegen zu den Menschen gebracht“, freut sich Melanie Fecke, dass Covid-19 die Solidarität der Kinder weltweit nicht ausgebremst hat. Für Jan Hilkenbach ist das Motto „Heller denn je“ auch ein Lichtblick in turbulenten innerkatholischen Zeiten. „Bei allen Verwerfungen in der Kirche in den letzten Jahren ist es bemerkenswert, dass das Sternsingen nicht abnimmt, das ist ein sehr stabiles Ding mit jährlich steigenden Spendeneinnahmen. Dafür steht das Engagement von vielen Kindern und Jugendlichen.“

Das Video von der Jerusalema-Challenge der Sternsinger im Pastoral-Verbund Bigge-Olsberg finden Sie hier.