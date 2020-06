Die Theater spielen wieder: Famoser „Lenz“ in Moers

Da weht ein Hauch von theaternärrischem Urchristentum über den uralten Friedhof von Moers: 12 Menschen (mehr dürfen aktuell nicht) treffen sich in der längst leergezogenen Kapelle, um nach Monaten geschlossener Vorhänge wieder Schauspiel erleben zu dürfen.

So geschehen bei der Premiere von Büchners „Lenz“ am Freitag – und wahrlich ein Erlebnis. Man geht nach pausenlosen 90 Starkstromminuten üppig beschenkt aus jenem Kirchenraum, den Moers’ Schlosstheater als Bühne nutzt. Dabei ist die Hürde nicht gering. So wegweisend Büchners Erzählung als Wagnis deutscher Literatur ist, so aufregend prä-expressionistisch in ihr der Abgrund einer psychischen Deformation durchmessen wird, fragt man sich: Welcher Zuschauer kann diesem Text heute noch folgen? Ein Text, in dessen Zentrum (unter der Handlung des vor sich selbst fliehenden Sturm- und-Drang-Schriftstellers Lenz) zeitgebundene Kunstdebatte und Theologie stehen?

In der alten Friedhofskapelle hat Ulrich Greb in Moers Büchners „Lenz“ inszeniert

Doch alle Bedenken sind vollkommen zerstreut nach wenigen Minuten. Man hält den Atem an, hört Büchners Sprache wie Musik – vom traumatischen Piano bis zum irrlichternden Forte und empfindet eine Nähe zum leidenden Lenz, die schmerzhaft ist und schön zugleich.

Intendant Ulrich Greb hat den Prosatext als Solo für zwei inszeniert. Den grabschwarzen kleinen Kapellen-Raum regieren Roman Mucha als Schauspieler und Moers’ „Improviserin in Residence 2020“ Mariá Portugal am Schlagzeug – und per Stimme. Portugal ist geisterhaftes Echo, schafft geräuschige Seelen-Perkussion und unheimlichen Sirenengesang. Mucha: berauschend gut, weil er diesem Abgrund von Mensch wirklich alle Farben abzuringen versteht. Und wie er Brüche und Wendungen meistert: Anfangs noch ganz vital, ein rosig-druckvoller Conférencier fast, mit schönen gletscherblauen Augen, der uns verführt, einzusteigen in diesen Express von Wahn und Weltflucht. Dann Verzweiflung, flüchtiges Glück, panische Gottverlassenheit: All das treibt Roman Muchas famoses Spiel, das nicht zuletzt von seiner exquisiten Sprechkultur zehrt, auf einen nie eitlen Gipfel.

Am Seil spielt Roman Mucha das Prosastück als packendes Solo. Eine große Leistung

Apropos Gipfel: Ein Leitmotiv des Textes ist das Gebirge, „Wenn ich nicht manchmal auf einen Berg gehen könnte (...) ich würde toll.“ Und so bindet Ulrich Greb seinen Darsteller (mit Wanderschuhen und einem Gehrock der Klassik) an ein Bungee-Seil. Da ist denn auch physisch alle Tragik eines Schwebezustandes erfasst: die Welt, der man entfliehen will, die Bodenhaftung, die der sich einschleichende Irrsinn einem genommen hat, doch auch jene Überlegenheit, über den Dingen zu stehen. Wittgenstein-Zitate aus dem Off untermauern, wie sehr Widerstand Isolation bedeutet. Am Ende hat Lenz aus Kreide ein kleinkariertes Gitterreich geschaffen: Unser Gefängnis ist Erkenntnis.

