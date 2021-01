Die Wunderheiler der Welt - damals und heute

Essen Im Jahr 1937 entlarvte Grete de Francesco „Die Macht des Charlatans“: Von alternativen Wahrheiten und frühen Propaganda-Genies.

Es sind die Phasen der Umbrüche, in denen windige Heilsversprecher leichtes Spiel haben. Erstmals in der Renaissance kam jener Typus des „Charlatans“ auf, der uns bis heute heimsucht: Eine Zeit „die nicht mehr den Glauben und noch nicht das Wissen hat“ – die Religion verliert an Bedeutung, aber die Chemie ist noch Alchemie, die Astronomie ist noch eher Astrologie. Und der „Ciarlatano“, in frühen italienischen Lexika definiert als „einer, der auf öffentlichen Plätzen Salben oder andere Medizinen absetzt, der Zähne zieht und Taschenspielerkünste zeigt“ und der dabei viel redet „mit der Absicht, andere zu verwirren“: Dieser Ur-Scharlatan also nutzt diese Unsicherheiten, das Halbwissen, um seine Quacksalbereien zu verkaufen.

„Die Macht des Charlatans“, dies vorweg, ist ein kundiges kulturwissenschaftliches Buch mit doppeltem Boden. Denn die Autorin, Grete de Francesco, schrieb zwar über die Taschenspieler und Wunderheiler vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, über ihre Tricks und Techniken – dies aber mit dem Ziel, die Gaukler der Gegenwart zu entlarven. Geboren 1893 als Margarethe Weissenstein in Wien, Tochter aus gutem jüdischen Hause, arbeitete sie als Journalistin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, bis das Schriftleitergesetz dies verunmöglichte, flüchtete ins Pariser Exil und schließlich nach Mailand. Im Herbst 1944 wurde sie dort von der SS verhaftet und ins KZ Ravensbrück deportiert, wo sie vermutlich im Februar 1945 umgebracht wurde. Und, ebenso wie ihr Werk, in Vergessenheit geriet.

In Deutschland habe sie „die ersten Ausbrüche des Grauens“ erleben müssen

In einem Brief an Thomas Mann schilderte Grete de Francesco, wie sie das Grauen des aufkommenden Faschismus in Italien und Deutschland erlebte – und welche Hoffnung sie mit ihrem Buch verband, das den Menschen die Augen öffnen sollte. Thomas Mann las ihr Werk und war beeindruckt. Ein Bestseller aber wurde es nicht. Man geht davon aus, dass die Nazis einen Großteil der Auflage vernichteten, selbst in Bibliotheken ist heute kaum noch ein Exemplar zu finden, so schreibt es Volker Breidecker im Nachwort der Neuauflage.

In ihrem Brief an Thomas Mann schrieb Grete de Francesco, wie sehr sein Werk, besonders ein Roman, sie zu ihrem Buch über Charlatane ermutigt habe: „Und so konnte es keine gewichtigere Bestätigung für mich geben und für den Ernst und die Erschütterung mit der ich die ersten Barbarenjahre Italiens miterlebte als „Mario und der Zauberer“.“ Auch in Deutschland habe sie „die ersten Ausbrüche des Grauens“ erleben müssen.

Ihr Buch sei gedacht als Gegenmittel, gedacht als ein Trojanisches Pferd, dessen gefährlicher Gehalt den Augen nationalsozialistischer Zensoren verborgen bleiben möge: „Ich vermied die Gegenwart, ich vermied jede geistreiche Parallele, ich trat zurück im der übermächtig sich erhebenden Anklage jeden Raum zu geben.“

Ein „Charlatan“ etwa weiß um die Macht der öffentlichen Meinung

Was machte Grete de Francescos Buch so gefährlich? Vordergründig schrieb sie etwa über den Doktor Johann Andreas Eisenbarth (1661-1727), das Propagandagenie unter den Charlatanen, ausgebildet bei einem Bamberger Okkultisten in „Augenkuren, Stein-, Krebs- und Bruchschneiden“. Er schickte Werbezettel in die Städte voraus, als erstem gelang es ihm, auch im redaktionellen Teil einer Zeitung Lobendes unterzubringen über seine „Wunder-Curen“ und eine „rare und in Teutschland unbekannte Medicin“. Und wenn er dann höchstselbst in eine Stadt einzog, hatte er nicht nur den üblichen Harlekin im Gefolge, sondern einen ganzen Trupp Musiker.

In solcherlei Beschreibungen aber werden Mechanismen sichtbar, die damals wie heute wirken. Ein „Charlatan“ etwa weiß um die Macht der öffentlichen Meinung, die Twitternachrichten seiner Zeit waren „kostümierte Herolde und bedienstete Hanswurste mit Reklamezetteln“. Die „höheren Charlatane“ setzten auf „die private Unterhaltung, das Verbreiten geeigneter Anekdoten“, um „das Lob seines guten Herzens“ verbreiten zu lassen: „Man war Wohltäter der leidenden Menschheit, nur ihr wollte man dienen, im übrigen war man reicher Privatmann.“

Endlich selbst in der Stadt angekommen, sprang der Scharlatan auf die nächstbeste Bank des Marktplatzes – „mountbank“ ist etwa das englische Wort für Scharlatan, „der auf die Bank springt“: „Jetzt sahen ihn die Leute, und durch seine Staffage … war dafür gesorgt, dass sie nicht gleich wieder wegschauen konnten: ihr Blick wurde festgehalten.“ Was folgte, war die hohe Kunst der verführerischen Rede, die der Scharlatan so viel besser beherrschte als der Betrüger: „Der Betrüger ersetzt ein „Ja“ durch „Nein“, die Wahrheit durch Lüge. Gelingt es, ihm die Maske abzunehmen, so wird sein Betrug für jeden sichtbar. Der Charlatan bietet anstatt „Ja“ nicht „Nein“, sondern einen „Ja“-Ersatz, anstatt Wahrheit nicht Lüge, sondern einen Wahrheitsersatz.“

Der Charlatan verkündete seine alternativen Wahrheiten

Es half den Scharlatanen, dass sie ab dem 17. Jahrhundert auf ein halbgebildetes Publikum trafen (ebenso halbgebildet wie sie selbst): Das Wissen war zu einem gesellschaftlichen Gut geworden, das Eingeständnis von Nichtwissen führte zu sozialer Herabstufung. Die Charlatane aber behaupteten, dass jeder alles verstehen könne, und verführten so ein Publikum, das nach „aus den Bereichen des Geistes zwar beleidigt, aber immer noch lüstern und voll Ressentiment abgezogen“ war. Indem der Charlatan seine alternativen Wahrheiten verkündete, gestattete er seiner Gefolgschaft „zu glauben, was man sich zu glauben wünschte, ohne den peinlichen Zwang, sich eingestehen zu müssen, dass, was man glaubte, gar nicht wahr sei“.

Das Ende der Charlatane? War meist unschön – wenn sie nicht am Galgen starben oder im Gefängnis, dann doch mindestens verarmt und einsam. „Verstanden die Charlatane die erschütterte Sicherheit ihrer Zeitgenossen richtig einzuschätzen und auszunutzen, so waren sie sich auch wieder ihrer eigenen Unsicherheit durchaus bewusst. Niemand kannte besser als sie selbst die Haltlosigkeit der eigenen Versprechen, niemand sah deutlicher die stündlich drohende Möglichkeit, dass das Kartenhaus einstürzte“. Kurz: Charlatane strebten den Augenblickserfolg an, „sie hatten immer Eile“. Denn auf Nachruhm – war kaum zu hoffen.

Grete de Francesco: Die Macht des Charlatans. Mit einem biografischen Essay von Volker Breidecker. Die Andere Bibliothek, 456 S., 44 €