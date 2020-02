Dortmund bringt „Enoch Arden“ mit Uwe Rohbeck auf die Bühne

Was für ein furchtbares Schicksal! Da verliert ein Fischer und Familienvater durch einen Unfall sein Einkommen und heuert auf einem Handelsschiff an. In Gedanken ist er bei seiner geliebten Ehefrau Annie Lee und den drei Kindern, als ein Schiffbruch ihn und zwei Kameraden auf eine unbekannte Insel verschlägt. Die Gefährten sterben mit der Zeit, nur er überlebt. Als er nach zehn Jahren dann doch die Heimat wiedersieht, hat sich alles völlig verändert. Der Mann heißt Enoch Arden und ist die Titelfigur in einem Versepos des britischen Dichters Alfred Tennyson. Das 1864 entstandene Werk, zu seiner Zeit ein ungeheurer Erfolg, lebt jetzt im Dortmunder Theater wieder auf.

Regisseur Bjarne Gedrath inszeniert seine Bühnenfassung des Epos im Studio des Theaters. Hier gibt Uwe Rohbeck den Enoch als einen besonnenen Mann, der sich weise zurückhält, um das neue Glück seiner einstigen Gattin nicht zu zerstören. Marina Keil als ewig wartende Annie hingegen darf ihren Frust über die dauerhafte Abwesenheit des Gatten auch schon mal laut herausschreien. Sie spielen wie in einem Duett und bleiben doch in weiter Ferne zueinander.

Beginn der „Countdown“-Reihe

Wir erleben in dieser Einrichtung der Regie ein überhaupt nicht veraltetes Melodram, das sich aus Liebe, Verlust und Wiederkehr speist. Wie Uwe Rohbeck hier geradezu zärtlich immer wieder beschriebene Blätter in ein breites Wasserbassin gleiten lässt, meint man bei jedem Blatt das Ende näherkommen zu sehen. Das Totenbett ist im Hintergrund ohnehin immer sichtbar – der einzige Ort für einen Menschen wie Enoch, der sich in dieser Welt nur noch fehl am Platz fühlt. Richard Strauss hat später eine Musik zu diesem Werk geschrieben, von der nun Teile Eingang finden im musikalischen Live-Arrangement von Oliver Siegel. Das Ergebnis ist ein sich ständig verändernder Soundteppich, den man nicht missen möchte.

„Enoch Arden“ ist der Beginn einer „Countdown“-Reihe des Dortmunder Theaters mit nicht weniger als acht Inszenierungen bis zum Sommer. Der nach zehn Jahren scheidende Intendant Kay Voges will sich mit diesem Bühnen-Gewaltmarsch beim Publikum bedanken, vielleicht aber auch zeigen, was mit ihm und seiner Mannschaft möglich war. Vertreten sind bei den kommenden Stücken vor allem Regisseure, die am Haus im Laufe der Jahre gearbeitet haben, etwa Paolo Magelli („Delirium zu Zweit auf unbegrenzte Zeit“), Jörg Buttgereit („Fungus – Pilz des Grauens“) oder Ed. Hauswirth („Alles muss raus“).

Termine „Enoch Arden“: 28. Februar; 6. März. Info und Karten: Tel 0231 / 50 27 222. und www.theaterdo.de