Dortmund. Klangvokal geht ins zwölfte Jahr. Dortmunds Festival für Stimmen vom Belcanto bis zum Soul legt 2020 ein starkes Programm vor. Los geht’s im Mai.

Dortmunds „Klangvokal“-Festival erobert 2020 Gefühlswelten

Sie machen in Dortmund dieses Jahr das Dutzend voll: Das Stimmenfestival „Klangvokal“ wird zwölf – und zeigt sich mit dem eben erschienen Programm in glänzender Form. Opernraritäten (gern Belcanto), die sonst nirgends zu hören sind, ehrgeizige Chorprojekte, außergewöhnliche Solisten vom Barock bis zur Weltmusik: Die Säulen stehen seit Jahren solide, warum grundsätzlich etwas ändern?

So geben sich auch 2020 (Motto: „Gefühlswelten“) reichlich Stars die Ehre. Allein der große Opernabend im Konzerthaus liest sich als Besetzung, wie sie sich sonst in München oder Wien auf dem Spielplan findet: Marina Rebeka (2018 bei Klangvokal als Verdis „Giovanna“ umjubelt) und Lawrence Brownlee in Vincenco Bellinis „Il Pirata“ (17. Mai), das verspricht reichlich klangschöne Feinkost.

Und es bleibt nicht bei einer Oper. Mit Max Emanuel Cencic, einem Counter der Champions League, wird eine echte Barockrarität das Licht der Festivalwelt erblicken: Leonardo Vincis (man verwechsle den kreativen Kalabrier nicht mit dem toskanischen Universalgenie) „Gismondo Re di Polonia“ (30. Mai) feiert in Dortmund Deutschlandpremiere – knapp 300 Jahre nach seiner Entstehung! Ein programmatischer Leitfaden ist von Beginn an der Chorgesang – auch dieser Jahrgang hat berühmte Vokalformationen zu Gast. Garanten für makellose Chor-Kultur sind zu erwarten, wenn Paul Nevels „Huelgas Ensemble“ Musik der französischen Renaissance interpretiert. Apart: Der franko-flämische Kultchor kombiniert seinen Gesang mit Landschaftsprojektionen aus den Heimaten der Komponisten (22. Mai). Der Ahnengalerie britischer Spitzenchöre folgt „The Tenebrae Consort“ (19. Mai) und singt in der Marienkirche Werke des großen Thomas Tallis (1505-1585). Pfingstsonntag lässt „De Norske Solistkor“ Johann Sebastian Bach den Kollegen Poulenc und Saariaho begegnen. Wer je eines der aufregend heutigen Konzerte um die Alte-Musik-Expertin Christina Pluhar erleben durfte, ahnt, welches Klangwunder uns in der „Himmelsmusik“ (6. Juni) von Bach, Schütz und anderen erwartet. Countertenor Valer Sabadus ist Teil des Ereignisses.

Zupackende Lebensfreude im Gesang bedeutet bei „Klangvokal“ mitunter weite Anreisen. Etwa für Canalón de Timbiquí (5. Juni), die heißblütige und farbenfrohe Traditionals von der kolumbianischen Pazifikküste im Gepäck haben. Nina Simones Tochter Lisa legiert in Dortmund mühelos Soul, Karibik-Sound und Jazz (10. Juni). Und die Grammy-gefeierte Angélique Kidjo (11. Juni) wird bei einem besonderen Projekt schönste Gegensätze harmonisieren lassen: Die Musik-Tradition ihrer westafrikanischen Heimat wird tatsächlich von der Neuen Philharmonie Westfalen(!) begleitet.

Immer hat „Klangvokal“ auch dem singenden Laien eine Bühne gegeben – die in Dortmund ist traditionell riesig: In der ganzen Stadt werden beim „Fest der Chöre“ am 13. Juni 150 Chöre auf den Beinen sein, man rechnet mit 50.000 Kehlen. Eintritt: frei!

Klangvokal. 14. Mai - 14. Juni in Dortmund. Rund 20 Konzerte mit Musikern aus 20 Ländern. Neun Spielstätten von der Kirche bis zum Jazzclub. Detailinfos unter www.klangvokal-dortmund.de. Ticket-Hotline: 01806/57 00 70