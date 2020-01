Eigenlob: Theatererlebnis fängt nicht im Saal an

Bekannte von mir lieben die Aalto-Oper in Essen, haben aber Weihnachten mit „Hoffmanns Erzählungen“ im Theater Hagen so gute Erfahrungen gemacht, dass sie das Ballett „Casa Azul“ besuchen wollen. Beim Kartenkauf liest Freund C., dass „Zar und Zimmermann“ bald kommt. Hocherfreut fragt er das Kassenpersonal nach der Inszenierung. Die Antwort zitiert er mir: „Das würde mal wieder schrecklich modern“, hätten die Mitarbeiter gesagt.

Nach dieser Ansage kauft sich C. verständlicherweise nicht bei „Z & Z“ ein. „Endlich mal wieder Lortzing, der ganz in Vergessenheit geraten scheint, und dann ...“, seufzt er.

Freizeit-Konkurrenz

In Theatern geht es um Kunst. Vergessen wird dabei, dass man die Kunst verkaufen muss und dass ein Theatererlebnis nicht im Saal anfängt, sondern damit, das Publikum überhaupt erst einmal in den Saal hineinzubekommen. Das wird immer komplizierter, weil Arbeitswelt und Freizeitgestaltung sich verändert haben. Die Opernfreunde sind unter der Woche nicht mehr gemütlich um 17 Uhr zu Hause, sondern treten bis halb acht ins Rad. Am Wochenende gibt es für jede Theatervorstellung viel Konkurrenz durch andere schöne Beschäftigungen.

Die Intendanten und Regisseure sind also gar nicht die wichtigsten Mitarbeiter in einem Kulturbetrieb, sondern eben die Damen und Herren an der Kasse. Sie leisten den Erstkontakt mit dem Gast, und sie können ebenso viel richtig machen wie verkehrt. Deshalb ist C. auch so erschrocken, dass das Personal in Hagen die Kundschaft vor den Produktionen des eigenen Hauses warnt.

In bester Absicht ehrlich

Aber natürlich kann man den Mitarbeitern nicht vorwerfen, dass sie in bester Absicht ehrlich sind. Fragt sich höchstens, ob denn niemand auf die Idee kommt, diese Kräfte an einem strategisch so wichtigen und sensiblen Nadelöhr mal in puncto Besucherkontakt zu schulen. Die Angestellten haben ja keine Ausbildung im Verkaufen, sondern sind in der Regel Quereinsteiger aus anderen städtischen Ämtern.

In Kulturkreisen hält sich hartnäckig die Auffassung, dass wahre und echte Kunst kein Marketing braucht. Deshalb findet man es, wenigstens in Hagen, charmant, auch die Sponsoren so ruppig wie möglich abzumeiern.

Abgesehen davon fühlen sich in einem leeren Theater selbst die Freunde von avantgardistischen Inszenierungsexperimenten nicht wohl. Daher mag es sinnvoll erscheinen, die Leute nicht schon an der Kasse zu verprellen. Dafür ist dann in der Vorstellung noch Gelegenheit genug.