Ein Bildband zeigt Schauspiel-Stars hinter der Bühne

Essen Der britische Fotograf Simon Annand zeigt Schauspiel-Stars vor dem Auftritt auf Londoner Bühnen: intime Momente, die wir teilen dürfen.

Vielleicht erinnern Sie sich an diese fernen, schönen Zeiten: Das Gewusel vor den Garderoben, der Gang über schweren Teppich, dann das Stolpern durch die Reihen, Karte und Programmheft fest in der Hand – und dann der Moment, in dem der Saal sich verdunkelt, sich der Vorhang hebt, die ganze Welt Bühne wird. Noch etwas länger werden wir darauf warten müssen; und dann vielleicht noch etwas länger.

Nicht nur wir vermissen diese Momente der Erwartungen. Weit, weit schmerzlicher noch ist die erzwungene Theaterpause für die Schauspielerinnen und Schauspieler: Diese Augenblicke, in denen es Zeit wird zu spielen, haben eine ganz eigene Magie, die wir Nicht-Spielenden niemals erleben werden.

Immerhin aber dürfen wir nun eine Ahnung davon erhaschen: Der britische Fotograf Simon Annand hat Schauspiel-Stars auf ihrem Weg auf die Bühne begleitet, fängt die sich steigernde Spannung ein: „Time to Act“ heißt der opulente Bildband, der unversehens auch zum Monument einer Ära wurde, nämlich jener lässigen Vor-Corona-Zeit, in der die Theater noch nicht um ihre Existenz bangen mussten.

Der Fotograf Simon Annand, Jahrgang 1955, arbeitete nach dem Fotografie-Studium in den 80er Jahren als Barkeeper in einem Londoner Theater – und kam so zu seinen ersten Bildern hinter der Bühne. Als Theaterfotograf war er unter anderem am Old Vic Theatre und bei der Royal Shakespeare Company engagiert.

Cate Blanchett schrieb das Vorwort

„Schauspieler und Kreativteams in völliger Unbefangenheit zu erwischen, ist ebenso schwer wie Vögel im Flug zu fangen“, schreibt keine Geringere als Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett im Vorwort zum Bildband. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie in den Garderoben und Masken zahlreicher Londoner Theater die Arbeit des Fotografen Simon Annand immer wieder verfolgt. „Seine Sensibilität für Stimmung ist einfach erstaunlich“, er helfe, „in einer von Resultaten besessenen Welt einen unglaublich spannenden Prozess zu verstehen“: „eine Reise von der sogenannten echten Welt in diese, unsere zutiefst irreale Realität der halben Stunde vor Beginn des ersten Aktes, in der wir in den Ring steigen und einfach sehen, was passiert. Welche Überraschungen wird der heutige Abend mit sich bringen?“

Die Fotos sind nicht nach Berühmtheit geordnet, sondern zeitlich: Eine halbe Stunde vor dem Auftritt sehen wir Turnübungen und Zigarettenpausen, sehen wir Seilchenspringer und Kopfsteher. Natürlich aber verführen diese intimen und ganz beiläufigen Einblicke, nach bekannten Gesichtern zu suchen. Jake Gyllenhaal kuschelt noch ein wenig mit seinem Schäferhund, Jeremy Irons bläst rücksichtsvoll den Rauch zum Fenster hinaus, Juliette Binoche träumt vor sich hin, Judi Dench trinkt in einem grellrot karierten Nachthemd eine Tasse Tee.

Rachel Weisz zupft an ihrem Dress herum

Wie viel intensiver aber scheint der Blick nach Innen fünf Minuten vor Spielbeginn! Die entspannte Pose eines Jim Broadbent, schon im Kostüm des Geizhalses Scrooge, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Hände sehr fest in die Sessellehne fassen – ein inneres Beben, das sichtbar wird. Beinahe verängstigt schaut Stephen Fry kurz vor der Premiere von „Twelth Night“ aus seinem Shakespeare-Kragen; nach siebzehn Jahren Bühnenabstinenz – Grund: Lampenfieber! – traut er sich erstmals wieder auf eine Theaterbühne.

Hochkonzentriert zupft Rachel Weisz an ihrem roten Dress herum, schon jetzt ist sie die Blanche, die in „Endstation Sehnsucht“ auf der Bühne stehen wird. „Mind the Step“ steht auf der Tür, die Daniel Radcliffe (blass, nervös) auf seinem Weg auf die Bühne aufstößt, und darum geht es bei diesen Bildern: Um den Schritt, die vielen Schritte, die Menschen in Bühnenfiguren verwandeln. Hoffen wir, dass auch wir uns bald wieder verwandeln dürfen: in Zuschauer.

Der Bildband von Simon Annand heißt „Time to Act“ und ist im Verlag Salz und Silber erschienen. Das Buch hat 256 Seiten mit 262 Fotografien und kostet 40 Euro. Das Vorwort hat Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett geschrieben. Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf kommt der #coronakünstlerhilfe zugute.