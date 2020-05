Ein Hauch Oper vor dem Altenheim

Im Innenhof, zwischen XXL-Schachfeld, Boule-Bahn und Kräutergarten, herrscht Opernstimmung. „Junge, Junge, so viele Leute waren hier ja schon lange nicht mehr auf der Terrasse“, staunt der Senior mit dem buntgestreiften Pullover. Dann nimmt er Platz auf einer Bank und rückt seine Atemmaske zurecht. Es ist Corona-Zeit – und da ist alles etwas anders. Auch beim Theater Dortmund.

Der Spielbetrieb ruht, alle Vorstellungen sind abgesagt – und doch gibt es Raum für die Kunst: draußen, auf den Straßen und in Innenhöfen. So wie am Donnerstag am Seniorenwohnsitz „Kreuzviertel“ in Dortmund. Dort erlebten die Zuschauer den Auftakt des neuen Konzertformats „Musik auf Rädern“: Ein Opern-Truck bringt die Künstler und ihr Equipment zu den Auftrittsorten, vorrangig Altenheime. „Gerade Senioren sind als Risikogruppe besonders eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit“, sagte Theater-Sprecher Alexander Kalouti vor dem Auftakt. „Wir möchten ihnen mit unserem Programm ein Stück Alltag und Normalität wiedergeben.“ Alltag im Altenheim sieht sicher anders aus als das, was jetzt im Kreuzviertel zu beobachten war – doch erkennbar ist: Den Beteiligten gefällt das bunte Treiben, das ihnen da geboten wird.

„Musik auf Rädern“ bringt in Corona-Zeiten Klassik zu Menschen, die besonders isoliert sind

Besucherin Barbara Samuel (72) bringt es auf den Punkt: „Dieses Projekt ist eine super Idee. Als ich davon erfahren hatte, wusste ich sofort: Das höre ich mir an.“ Viele Bewohner des Seniorenzentrums haben die Fenster und Balkontüren geöffnet. Interessiert verfolgen sie, was unten im Innenhof geschieht.

Andere haben ihre Wohnungen verlassen, sitzen auf Bänken und an Tischen, genießen die Sonnenstrahlen, selbstverständlich mit großzügig bemessenem Sicherheitsabstand zu ihren Mitmenschen. Der Soundcheck ist inzwischen abgeschlossen. Die Sopranistin Irina Simmes und die Pianistin Tatiana Prushinskaya haben Position bezogen auf der improvisierten Bühne.

In Dortmunder Mini-Konzerten gibt es Operettenhits von Lehár und sogar Puccini

Als Einstimmung gibt’s Debussys Prélude aus der Suite bergamasque, dann folgt „O mio babbino caro“ aus Puccinis Oper „Gianni Schicchi“. Anschließend präsentiert das Duo George Gershwins „Summertime“ und Franz Lehárs „Meine Lippen, sie küssen so heiß“. Das Publikum – es sind knapp 50 Leute -- applaudiert, zwar nicht so donnernd wie in einem vollbesetzten Theatersaal – doch der Beifall kommt von Herzen.

Rund 20 Minuten dauern die Mini-Konzerte, die von Musikern der Oper Dortmund und Dortmunds Philharmonikern gestaltet werden. „Ganz schön viel Aufwand für so kurze Auftritte“, sagt Besucherin Christel Rolland-Sendt. Trotzdem, die 78-Jährige ist begeistert: „Die Idee, hier zu spielen ist wunderbar, ganz fantastisch“.„Es ist toll, wenn wir sehen, wie sehr sich die Menschen über unseren Auftritt freuen“, sagt Irina Simmes. „Endlich können wir in dieser besonderen Situation wieder vor Publikum spielen. Das hat uns schon sehr gefehlt.“

---------------------

AUCH ANDERE STÄDTE MACHEN MIT

Wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, gehen wir zu ihnen – so handeln eine Reihe von Kultureinrichtungen.

In Essen beispielsweise spielen kleine Ensembles der Philharmoniker seit Mitte April täglich teils mehrere „Fensterkonzerte“ in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, meist gehen sie in den Innenhöfen über die Bühne. „Das Interesse ist sehr groß“, so Sprecher Christoph Dittmann.