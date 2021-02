Emanzipation auf Südkoreanisch: „Kim Jiyoung, geboren 1982“

Essen. Die Südkoreanerin Cho Nam-Joo hat mit einem Emanzipations-Roman einen Bestseller gelandet: Ihr Werk verkaufte sich weltweit zwei Millionen Mal.

Daheim bekommt der kleine Bruder die „wohlgeformten“ Teigtaschen und Tofu-Stücke, während seinen Schwestern „kommentarlos nur die zerfallenen Brocken“ serviert werden. In der Schule müssen die Mädchen Lackschuhe und unbequeme Röcke tragen, während die Jungs in Turnschuhen auf dem Schulhof toben. Als Jiyoung einmal auf der abendlichen Heimfahrt von einem Schüler ihrer Nachhilfe-Klasse belästigt wird, wirft der Vater ihr vor, wohl zu einladend gewesen zu sein, und streicht die Nachhilfe. Später wird Jiyoung, nach erfolgreichem Studium und erfolgreichem Start in den Beruf, die Arbeit mit der Geburt des ersten Kindes umgehend wieder aufgeben – weil ihr Mann schlicht mehr verdient: „Die Republik Korea ist unter den OECD-Mitgliedstaaten das Land mit dem größten Lohngefälle zwischen Männern und Frauen.“

Das Buch „Kim Jiyoung, geboren 1982“ einen Roman zu nennen, führt in die Irre: Eher ist eine Zustandsbeschreibung, ein Bericht, der das Ende schon zu Beginn vorwegnimmt – als junge Mutter entwickelt Jiyoung eine psychische Störung, die sie in die Rolle anderer Frauen schlüpfen lässt. Plötzlich spricht sie mit der Stimme ihrer Schwiegermutter, ihrer Schwester, spricht all die unangenehmen Wahrheiten laut aus, über die die Gesellschaft doch lieber den Mantel des Schweigens legt.

Die Südkoreanerin Cho Nam-Joo arbeitete lange als Drehbuchautorin fürs Fernsehen

Die Südkoreanerin Cho Nam-Joo, 43 Jahre alt und lange als Drehbuchautorin fürs Fernsehen beschäftigt, hat mit ihrem Buch einen Bestseller gelandet: Über zwei Millionen Mal wurde das Werk, das bereits 2016 erschien, weltweit verkauft und jüngst verfilmt.

Ganz nüchtern listet die Autorin auf, wie sich kleine Verletzungen zu einer großen summieren, wie eine gesellschaftliche Schieflage selbst durch die an sich feministisch gesinnte Mutter Jiyoungs kaum aufzulösen scheint: Dass der Bruder immer das Beste bekommt, dass er ein eigenes Zimmer hat (während sich seine älteren Schwestern eines teilen), dass er nie im Haushalt hilft – das erklärt sie vor sich selbst und den Töchtern damit, dass er eben „der Kleine“ sei. Und dies, obwohl sie selbst einst zugunsten ihrer Brüder zurückstehen musste, nicht studieren durfte, obwohl sie das klügste der Geschwister war. So geraten Jiyoungs Eltern später in finanzielle Not, als ihr Vater (natürlich Alleinverdiener) die Kündigung erhält: Südkoreas wirtschaftliches Problem wird so zu einem familiären.

Traditionelle Rollenbilder in einer hochtechnologisierten Gesellschaft

Die Faszination dieses Buches besteht darin, das Wechselspiel zwischen scheinbar ganz individuellen Erfahrungen – den kleinen verbalen Übergriffen der Kollegen Jiyoungs etwa – und der gesellschaftlichen Entwicklung, die die Autorin schon mal in Fußnoten detailliert belegt, so sorgsam vorgeführt zu bekommen. Aus westlicher Sicht erinnern die Emanzipationsbemühungen Jiyoungs an die 50er, vielleicht 60er Jahre – nur prallen hier traditionelle Rollenbilder auf die Anforderungen (und die scheinbaren Versprechen) einer technologisierten, auf den ersten Blick höchst modernen Welt.

Cho Nam-Joo: Kim Jiyoung, geboren 1982. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 208 S., 18 €