Wird zum Kunstbasar: Die Essener Konzernzentrale von Eon am Brüsseler Platz, gegenüber der Messe und der Grugahalle.

Kunstmarkt Eon verkauft Kunst in Essen: Basar ab 12. Januar

Essen. Eon verkauft Kunst aus eigenen Beständen vom 12. bis 19. Januar in der Konzernzentrale: Malerei, Drucke, Porzellan zu erschwinglichen Preisen.

Der Energiekonzern Eon sponsert nicht nur das Essener Museum Folkwang, sondern verkauft jetzt auch Kunst: Vom 12. bis zum 19. Januar 2024 öffnet Eon seine Konzernzentrale am Brüsseler Platz gegenüber der Essener Messe für einen öffentlichen Kunstbasar, der acht Tage dauern soll.

Im Angebot: über 1400 Werke regionaler, aber auch nationaler Künstlerinnen und Künstler. Darunter sind Gemälde, Papierarbeiten und Fotografien, Plakate, Skulpturen und historische Landkarten, aber auch Porzellan und Keramiken. In der öffentlichen Verkaufsausstellung können Werke zu Preisen zwischen 20 und 2000 Euro erworben werden.

Hintergrund der Verkaufs-Aktion: Nach der Übernahme der ehemaligen RWE-Sparte für erneuerbare Energien Innogy kam auch deren Kunst-Bestand zu Eon; da der Energie-Riese aber bereits über eine umfangreiche eigene Sammlung verfügt, schieden Werke, die nicht zur Sammlungslinie von Eon passen, aus.

Der Erlös aus dem Verkauf bei Eon fließt in ein regionales Projekt

„Bevor die Werke eingelagert werden und in Vergessenheit geraten“, wolle man sie der Region zurückgeben, sagt Dorothee von Posadowsky, Leiterin der Eon-Kunstsammlung: „Kunst verdient es, einen Platz zu haben, an dem sie wertgeschätzt und wahrgenommen wird. Die Preise sind niedrig angesetzt, so dass es nun eine gute Gelegenheit für jedermann ist, Kunst zu kaufen.“ Eon-Chef Leonhard Birnbaum: „Den Erlös aus dem Verkauf werden wir für ein regionales Projekt spenden, über das die Besucher der Ausstellung entscheiden können.”

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben bei dieser Gelegenheit auch die Chance, die Eon-Konzernzentrale von innen zu sehen und zu erleben. Der Basar, so das Unternehmen, bedeute „,Open House’ bei Eon“. Alle Informationen unter https://www.eon.com/de/ueber-uns/kunst-und-design/kunstbasar.html

Adresse: Eon, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen

Öffnungszeiten: 12. Januar - 19. Januar 2024



Montag bis Freitag 14.00 - 19.00 Uhr

Samstag und Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr

