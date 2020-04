Erfolgs-Debüt: Deepa Anapparas „Detektive vom Bhoot-Basar“

Jai ist neun Jahre alt und lebt im Basti – einem Slum am Rande einer Müllkippe, irgendwo in Nordindien. Seine besten Freunde sind der muslimische Junge Faiz und das überaus intelligente Mädchen Pari. Bevor die drei zur Schule gehen, müssen sie am Waschhaus anstehen. Trotz aller Bemühungen, findet Jai, sehen die vielen Ziegen im Basti, denen ihre Besitzer Pullover gegen die Kälte angezogen haben, immer noch sauberer aus als er. Wenn man überhaupt etwas sieht und nicht der schwarze Smog Jai Tränen in die Augen treibt.

Deepa Anapparas Debütroman ist gesättigt mit Realität: Die Autorin wuchs in Kerala auf und arbeitete in Delhi und Mumbai als Journalistin, bevor sie in England Kreatives Schreiben studierte. Wie sich Armut und religiöse Gewalt auf Kinder auswirkt, hat sie immer wieder untersucht und beschrieben und dafür Preise erhalten; auch ihr Erstlingswerk wurde nicht nur in bislang 16 Sprachen übersetzt, sondern auch mehrfach ausgezeichnet.

„Die Detektive vom Bhoot-Basar“ ist nicht in erster Linie ein sozialkritischer Roman

Dennoch ist „Die Detektive vom Bhoot-Basar“, wie der Titel schon ahnen lässt, nicht in erster Linie ein sozialkritischer Roman. Anappara wählt einen Neunjährigen als Erzählstimme, mit seinen Augen blicken wir auf diese fremde, laute, aufdringlich riechende und exotisch schmeckende Welt. Als das erste von vielen Kindern aus Jais Viertel verschwindet, ist Jai kurz geneigt, Faiz zu glauben, der meint, die Kinder werden von Dschinns entführt. Da Jai aber Fan von „Police Patrol“ ist, entschließt er sich bald zu eigenen Ermittlungen.

Anappara streut kurze Berichte von Kindern kurz vor ihrer Entführung ein, dies gibt dem Roman gleichwohl ein trauriges Maß an Erdenschwere; von der erschütternden Auflösung der Entführungsfälle mal ganz abgesehen. Dass ihr Werk seine Leser nicht niedergeschmettert zurücklässt, liegt an der Widerstandsfähigkeit von Kindern wie Jai: Ein schöner Sonnenuntergang bleibt ein schöner Sonnenuntergang, auch wenn man ihn vom Gipfel einer Müllkippe aus betrachtet.

Deepa Anappara: Die Detektive vom Bhoot-Basar. Rowohlt, 400 S., 24 €