„Erste Person Singular“: Erzählungen von Haruki Murakami

Essen. Der japanische Kult-Autor Haruki Murakami plaudert im neuen Erzählband „Erste Person Singular“ aus dem Leben – und von Geistern der Vergangenheit.

Einsame junge Männer stolpern durch die popkultur-geprägte Gegenwart, bis sich in einem romantischen, gar erotischen Moment das Tor zur Geisterwelt öffnet: Wie viele Romane Haruki Murakamis haben wir in diesem Leben eigentlich schon gelesen? Nun ist der Kult-Autor auch schon 72 Jahre alt; Zeit für einen literarischen Rückblick also.

Die neun Stories im Band „Erste Person Singular“ sind in eben dieser Ich-Form geschrieben und schmiegen sich nah an das, was wir aus dem Leben des Autors wissen: Künden von seiner Liebe zum Baseball ebenso wie zur Klaviermusik, erinnern an erste schriftstellerische Arbeiten und erste musikalische Erweckungen: „Manche behaupten, die glücklichste Zeit im Leben eines Menschen seien die Jahre, in denen Popsongs sich ganz natürlich und unauslöschlich ins Gedächtnis einbrennen.“

Ein schummriger Schulflur, ein schönes Mädchen, ein schwingender Rocksaum

Melancholie durchweht die Stories. Da sitzt ein junger Mann mit einem Blumenstrauß im Bus, auf dem Weg zu einer Konzert-Verabredung mit einem Mädchen – nur ist die Konzerthalle verschlossen, das Mädchen nicht dort. Im Park aber begegnet ihm ein alter Mann, der ihm ein Rätsel aufgibt. Warum das Mädchen ihn versetzte, wird der Erzähler nie erfahren – und nie das Rätsel lösen. Ein anderes Mal erinnert sich der Erzähler an eine Mitschülerin, die sich als Idealbild ins Herz des Jungen brennt: „Mein Herz hämmerte, mein Atem stockte, und alle Geräusche um mich herum klangen gedämpft. Nur eine kleine Glocke schrillte in meinen Ohren, als wollte jemand mir dringend etwas sehr Wichtiges mitteilen. All das dauerte nicht länger als zehn oder fünfzehn Sekunden und war unversehens vorbei. Ein schummriger Schulflur, ein schönes Mädchen, ein schwingender Rocksaum und With the Beatles.“

Oft gibt es eine Grundmelodie, am deutlichsten sicher in der Erzählung „Carnaval“, nach Schumanns Klavierkonzert. 42 Schallplatten verschiedener Interpreten hört der Erzähler gemeinsam mit einer Frau, die er „hässlich“ nennt. Es geht in der Musik um „Masken und die sich dahinter verbergenden Dämonengesichter“, zugleich gibt es eine Kluft zwischen dem „gewandtem Auftreten“ und der „unansehnlichen Erscheinung“ der Frau, „die eine ganz eigene, einzigartige Dynamik erzeugte. Und sie war sich ihrer Fähigkeit bewusst und verstand sie auch einzusetzen“ – sie trieb „ein trügerisches Spiel mit Licht und Schatten“. Am Ende wird es um einen ganz realen Betrug gehen, und eine weitere Frau wird einfach so aus dem Leben des Erzählers verschwinden.

Ein sprechender Affe, der die Namen von Frauen „stiehlt“

Musik verbindet ihn auch mit dem wohl seltsamsten Wesen in diesem Band: In einem Hotel begegnet ihm ein sprechender Affe, der seine Liebe zu Bruckner teilt und ihm beim gemeinsamen Bier erzählt, er verliebe sich in Menschenfrauen und „stehle“ deren Namen. Der Affe – „seine volle wohlklingende Stimme ließ mich an einen Doo-Wop-Bariton denken“ – ist bis zu dem Moment ins Reich der Träume verbannt, bis der Erzähler mit einer Bekannten in einer Hotelbar sitzt und sie ihn plötzlich fragt: Wie lautet nochmal mein Name?

Murakamis kurze Geschichten sind keine klassischen Kurzgeschichten, markieren keine Wendepunkte, verändern nicht das Leben ihres Erzählers. „Doch mitunter begeben sich ferne Erinnerungen auf die lange Reise zu mir und erschüttern mich bei ihrer Ankunft mit ungeahnter Heftigkeit. So wie ein nächtlicher Sturm im Spätherbst die Blätter im Wald herumwirbelt.“

Haruki Murakami: Erste Person Singular. Dumont, 224 S., 22 €