Erster Aufschlag: Romandebüt von Tennisprofi Andrea Petković

Essen. Literatur ist die zweite große Leidenschaft von Tennisprofi Andrea Petković. Nun legt sie ihr Debüt vor, in dem sie aus dem eigenen Leben erzählt.

Sätze sind Andrea Petkovićs Leben. Die 33-Jährige ist eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen. Spiel, Satz und Sieg – in diesem Rhythmus funktioniert ihr Leben. Für ihren Sport tourt sie um die ganze Welt. Ihre ständigen Begleiter: Bücher. Literatur ist ihre zweite Leidenschaft.

Mit dem Erzählungs-Band „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ stellt Andrea Petković bei der Lit.Ruhr nun ihr erstes eigenes Werk vor. Sätze gewinnen, Sätze lesen, Sätze schreiben – so setzt sich ihr Lebensrhythmus fort.

Andrea Petković: „Zwei Stunden Wozniacki, eine Stunde Weimarer Republik.“

Die frühere Nummer neun der Tennis-Welt schaute schon immer über den Rand des Tennisplatzes hinaus. Neben dem Sport begann sie ein Politikstudium. Wie man Wettkampf und Lernen vereint, beschrieb sie einmal so: „Zwei Stunden Wozniacki, eine Stunde Weimarer Republik.“ Später schrieb sie Kolumnen, setzt ihre Stimme für gesellschaftliche Themen wie Gleichberechtigung ein. 2019 moderierte sie erstmals die ZDF-Sportreportage.

Nun also das erste Buch. Darin gibt Andrea Petković ihrem Leben ein literarisches Gewand, liefert mehr als eine klassische Sportlerbiografie. Zwar berichtet sie von ihrem Leben auf der Tour, ihrer Liebe zum Tennis, sie behält sich aber vor, manche Dinge im Sinne der guten Geschichte zu verändern. Sie nimmt den Leser mit auf ihren Lebensweg – und in ihre Gedankenwelt.

Sie erzählt auch von ihrem Leben als Flüchtlingskind in Darmstadt

Sie schreibt von Ehrgeiz, Selbstzweifeln, Tränen und Triumphen. Das gerät mal humorvoll, mal tiefgründig. Und sie erzählt von ihrem Leben als Flüchtlingskind in Darmstadt. An den stärksten Stellen erinnert sie dabei etwas an Saša Stanišić, der 2019 für „Herkunft“ den Deutschen Buchpreis erhielt. Beide kamen mit ihren Familien aus dem früheren Jugoslawien nach Deutschland, um den Kriegsgräueln zu entfliehen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Petković über Stanišić einmal: „Ich schätze es sehr, wie er das Blumige der serbischen Sprache ins Deutsche transportiert.“

Ob Andrea Petković das auch gelingt, mag nur jemand beurteilen, der beide Sprachen spricht. Doch ihr erster Aufschlag in der Welt der Schriftstellerinnen, er ist ein Satz mit Ausrufezeichen.



Das Buch: Andrea Petković: Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Erzählungen, 272 Seiten, 20 €.

Die Lesung: Petković im Gespräch mit Katrin Bauerfeind, Samstag, 10. Okt., 18 Uhr, Zeche Zollverein, Halle 5. Karten 16/AK 21 €. www.lit.ruhr