Erzählen Sie uns Ihre Geschichte aus dem Museum Folkwang

Essen. Dieses Wochenende können Sie uns Ihre Geschichte zum Jubiläum des Museums Folkwang erzählen. Die Besten erscheinen auf einer Videoinstallation.

Es war der erste Tag nach dem Lockdown, als ein kleines Mädchen in den Ausstellungsraum des Museums Folkwang huschte: Zu neugierig war es, den Pinocchio wiederzusehen, eine Skulptur des Pop-Art-Künstlers Jime Dine. Mit Mutter und Oma angekommen, stellte sie erstaunt fest: „Die Nase ist aber gewachsen!“

Viele solcher kleiner Geschichten haben sich in 100 Jahren Museum Folkwang abgespielt. Geburtstage, Jubiläen und sogar Heiratsanträge hat es gegeben. Und vieles ist noch nicht einmal bekannt. Darum lädt die NRZ am kommenden Wochenende zu einer Jubiläumsaktion im Leseraum des Museums ein: Erzählen Sie uns von Ihren spannendsten Besuchen, ihren liebsten Ausstellungsstücken oder Lieblingsorten im Museum.

Redakteure warten im Museum auf ihre Geschichten

Zwischen 12 und 16 Uhr werden jeweils am Samstag und Sonntag Redakteurinnen und Redakteure auf ihre Geschichten warten - mit dabei ein Fototeam, das die Aktion begleitet. Als Dankeschön nehmen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Verlosung von insgesamt drei Museumsbüchern zur Malerei und Skulptur im 19. und 20. Jahrhunderts teil.

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, am Wochenende ins Museum zu kommen, haben Sie auch die Möglichkeit, ihre Geschichte schriftlich an seitedrei@nrz.de mit „Betreff: Folkwang“ zu schicken, mit Angabe Ihres Namens, Ihres Alters und des Ortes, in dem Sie zu Hause sind. Mit dieser Aktion unterstützen Sie ein Gemeinschaftsprojekt von Museum, NRZ und Essener Marketing: Am 31. Oktober, 100 Tage vor dem Jubiläum, wird eine Videoinstallation in der Essener City aufgebaut. Darauf werden immer wechselnd Zeitungsartikel aus unserem Archiv, Bilder, Karikaturen von Thomas Plaßmann und die Geschichten unserer Leserinnen und Leser präsentiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur