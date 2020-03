Essens Aalto-“Freischütz“ jetzt komplett auf CD

Corona besiegt Carmen & Co: Essens Aalto Theater ist dicht. Einen Eindruck vom aktuellen musikalischen Niveau des Hauses bietet eine dieser Tage erscheinende Aufnahme aus Essens Opernhaus.

Tatjana Gürbacas Inszenierung des „Freischütz“ am Essener Aalto Theater stieß vor knapp anderthalb Jahren bei Publikum und Kritik auf geteilte Zustimmung. Dass man bei CD-Mitschnitten auf die Turbulenzen der Regie und der Publikumsreaktionen verzichten muss, nimmt einem Opernabend zwar einiges von der knisternden Stimmung eines Live-Ereignisses, bietet aber die Chance, sich auf die musikalische Qualität konzentrieren und die Leistungsstärke eines Hauses ohne optische Ablenkungen ins Visier nehmen zu können.

„Der Freischütz“ aus Essens Aalto Theater jetzt komplett auf CD erhältlich

Dass sich die Essener Oper mit ihren bisherigen Mitschnitten von weniger bekannten Werken wie Marschners „Hans Heiling“ und Meyerbeers „Der Prophet“ von einer respektablen Seite zeigen konnte, tut dem Haus, in dem personelle Querelen in letzter Zeit heftigeren Theaterdonner auslösen als die Leistungen auf der Bühne, mehr als gut. Mit einem Mitschnitt von Webers wesentlich bekannterem „Freischütz“ setzt sich das Aalto Theater jetzt allerdings besonders starker Konkurrenz auf dem CD-Markt aus, auch wenn die lange Zeit führenden Einspielungen von Joseph Keilberth und Carlos Kleiber in den letzten 20 Jahren nur zwei einigermaßen gleichwertige Nachfolger finden konnten (Bruno Weil/Marek Janowski).

Die stärkste Leistung dieser Gesamtaufnahmen bieten Tomaš Netopil und Essens Philharmoniker

Leicht hat es die Essener Produktion nicht, sich gegen die prominenter besetzten Produktionen durchzusetzen. Immerhin zeigt sich auch diesmal, dass sich ein gutes Theaterorchester wie die Essener Philharmoniker gegenüber bekannteren Klangkörpern durchaus behaupten kann. Und Generalmusikdirektor Tomaš Netopil setzt auf eine straffe Gangart und ein farbenreiches, eher herbes Klangbild ohne romantisierende Weichzeichnerei.

Damit ist ein alles andere als betulicher Opernabend auf hohem orchestralem Niveau garantiert. Und das nicht nur in der plastisch und recht gruselig prickelnden Wolfsschlucht-Szene. Ohne das szenische Umfeld verliert der noch so leidenschaftliche Einsatz der Solisten an theatralischer Wirkung. Auf dem Prüfstand steht die Stimme pur.

Die CD „Der Freischütz“ ist ein Leistungsbeweis von der Ruhr, muss sich aber mit großen Aufnahmen messen lassen

Was eine runde Stimmführung angeht, sind die Damen den Herren eine Nasenlänge voraus. Jessica Muirhead als Agathe gefällt vor allem in den lyrischen Passagen mit ihrer sauberen Legato-Kultur und Tamara Banješević als Ännchen mit ihrer mühelos leicht geführten Stimme. Maximilian Schmitt vermag die inneren Konflikte des Max zwar überzeugend zum Ausdruck zu bringen, sein Tenor klingt aber recht eng und bisweilen unruhig, Heiko Trinsingers Bariton für den Kaspar nicht minder.

Die Sänger der Nebenrollen hinterlassen sehr unterschiedliche Eindrücke und der Chor setzt starke, aber nicht immer präzise Akzente. Insgesamt also ein eindrucksvoller Leistungsbeweis für die musikalische Qualität der Essener Oper, der es auf dem CD-Markt allerdings nicht leicht haben dürfte.

Weber: Der Freischütz. Jessica Muirhead, Heiko Trinsinger, Maximilian Schmitt, Essener Philharmoniker – Tomáš Netopil, oehms classics, ca 27€