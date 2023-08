„Extra Life“ von Gisèle Vienne bei der Ruhrtriennale zu dünn

Theo Livesey, Adèle Haenel und Katia Petrowick (v.r.) in Gisèle Viennes neuer Kreation „Extra Life“, die bei der Ruhrtriennale im Salzlager auf Zeche Zollverein aus der Taufe gehoben wurde.

Essen. Gisèle Vienne reicht mit ihrer neuen Ruhrtriennale-Kreation „Extra Life“ nicht an den hohen Standard ihres „Teichs“ von 2021 heran.

Vor zwei Jahren sorgte Gisèle Vienne mit ihrer Kreation „Der Teich“ für einen ultimativen Höhepunkt der Ruhrtriennale. Die hohe Messlatte, die sie sich damit selbst steckte, kann sie mit ihrem neuesten Stück „Extra Life“ nicht ganz erreichen, das jetzt im Salzlager der Zeche Zollverein aus der Taufe gehoben wurde. Darüber kann auch der freundliche Beifall des leicht erschöpften Premieren-Publikums nicht hinwegtäuschen.

Im Gegensatz zum straffer konzipierten „Teich“ zeigt die wiederum entschleunigte, vom Zeitlupentempo bis zum Stillstand reichende Bewegungssprache der alle Gattungsgrenzen zwischen Schauspiel und Tanz sprengenden Choreografin und Regisseurin im Verlauf des mit 110 Minuten zu langen Stücks Abnutzungs- und Ermüdungserscheinungen. Zumindest, wenn der Handlungsfaden so dünn und unkonkret gestrickt ist, dass sich viele Episoden in einem orientierungslosen Vakuum zu verlieren drohen.

Missbrauchserfahrungen zweier Geschwister – Adèle Haenel auf hohem Niveau

Wie im „Teich“, dem eine literarische Vorlage von Robert Walser nachvollziehbare Strukturen verleiht, gehen der Handlung von „Extra Life“ kindliche Missbrauchserfahrungen der beiden Protagonisten voraus. Was sich allerdings nur sehr langsam und erst sehr spät herausstellt. Zwei mittlerweile erwachsene Geschwister versuchen nach einer durchzechten Nacht, ihre Kindheitstraumata aufzuarbeiten.

Gisèle Vienne entfacht ein Feuerwerk an Szenen, in denen Erinnerungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit mit der Gegenwart zusammenprallen. Alles jedoch nur minimal angedeutet und auf Dauer zu nebulös. Eine dritte Person schlüpft in verschiedene, nicht immer identifizierbare Rollen.

Bewundernswert sind wiederum die Leistungen der tanzenden Darstellerinnen und Darsteller, die mit unerbittlicher Konsequenz die komplexen Bewegungsabläufe in kräftezehrender Langsamkeit absolvieren. Mit dabei ist auch die prominente französische Filmschauspielerin Adèle Haenel, die bereits im „Teich“ glänzte und sich als Konsequenz aus ihrem Einsatz als MeToo-Aktivistin mittlerweile völlig aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat. Qualitativ bewegen sich alle drei Darsteller, also auch Theo Livesey und Katia Petrowick, auf gleich hohem Niveau.

Wohlig weiche Psychodelic-Klänge von Catarina Barbieri

Ein altes Auto auf der leeren Bühne des Salzlagers dient als Rückzugsort. Optisch sticht die Lichtregie von Yves Godin mit fantastischen Farbwirkungen ins Auge, die auch als Lichtinstallationen überzeugen könnten. Gipfelnd in kalten Blauduschen und einem aus roten Laserstrahlen geknüpften Netz, in dem sich die Figuren zu verfangen scheinen.

Die psychedelischen, meist wohlig weichen Klänge von Catarina Barbieri tragen wesentlich zum zeitentrückten Eindruck der Produktion bei. Einer künstlerisch überragenden Kreation, die allerdings durch ihre überdehnte Länge und zu viele nebulöse Episoden an Wirkung und Spannung verliert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur