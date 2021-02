Fastenzeit in der Coronapandemie: Zumutung oder heilsam?

Das Aschenkreuz gibt es während der Corona-Pandemie nur „to go“. In vielen Kirchen liegen am Aschermittwoch Tütchen mit geweihter Asche aus. . Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Hagen. Bis Ostern dauert für die Christen die Fastenzeit. Ist Fasten während der Coronapandemie sinnvoll? Pfarrer und Kirchenmitarbeiter geben Auskunft

Verzicht ist der zweite Name der Corona-Pandemie. Seit fast einem Jahr verzichtet die Gesellschaft: auf Theater, Kino, Restaurantbesuche, Umarmungen unter Freunden, gesellige Kaffeekränzchen, Geburtstagsfeiern, Einkaufsbummel, Urlaubsreisen. Und dann beginnt am heutigen Aschermittwoch auch noch die christliche Fastenzeit, die bis Ostern dauert. Haben wir nicht langsam genug gefastet? Soll man die Fastenzeit 2021 nicht besser ausfallen lassen?

Was gibt mir Kraft?

„Gönn‘ Dir was oder Durststrecke?“, so fragt die Junge Kirche des Dekanates Hagen-Witten nicht ohne Provokation auf ihrem Internetauftritt zur Fastenzeit. „Wir haben den Gegensatz zwischen Durststrecke und Gönn‘ Dir was bewusst als Frage formuliert“, schildert Christian Peters den Hintergrund der Aktion. „Die Frage ist doch: Was ist die Fastenzeit? Vielen fällt da zuerst Fleischverzicht, Alkoholverzicht, Zigarettenverzicht ein. Für mich bedeutet Fasten eine Konzentration auf mich selbst, ein Innehalten, fragen, was brauche ich und was gibt mir Kraft? Da bin ich schon bei Gönn Dir was.“

Der Sozialpädagoge Christian Peters ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Jungen Kirche, einem Projekt des Dekanates Hagen-Witten und des BDKJ. Jeden Freitag zwischen 18 und 19 Uhr gibt es das Angebot einer offenen digitalen Fastengruppe (www.junge-kirche-hagen-witten.de). „Beim Fasten geht es um Heil, um die Frage nach einem gut gelingenden Leben. Dieser Frage möchten wir bei den Treffen auf den Grund gehen, mit unterschiedlichen Leuten, die sich miteinander austauschen.“

Corona nimmt nicht nur, sondern ermöglicht auch neue Einsichten, meint Peters. „Wenn uns Corona eines gelehrt hat, dann das Scheitern. Ich erlebe täglich, dass ich mir Arbeit mache und dann werde ich von der Realität eingeholt. Scheitern gehört zum Leben, wir müssen sehen, wie wir damit umgehen.“

Tütchen mit Asche liegen aus

Zum ersten Mal wird Pfarrer Georg Schröder am heutigen Aschermittwoch nicht das Aschekreuz auf die Stirn der Katholiken im Pastoralverbund Schmallenberg-Eslohe zeichnen. Stattdessen liegen in den Kirchen Tütchen mit geweihter Asche aus, und dazu Anleitungen für eine Hausandacht; ein Aschenkreuz „to go“ sozusagen. „Durch Corona wird man sehr auf sich selbst zurückgeworfen und durch die Fastenzeit noch mehr. Das ist eine Chance zu überlegen, was wirklich wichtig ist.“

Für Christen ist die Fastenzeit die Vorbereitungszeit auf Ostern. „Aber auf was für ein Ostern gehen wir zu? Die Ostermessen werden laufen wie die Weihnachtsgottesdienste, in kleinen Gruppen mit Anmeldung“, so Schröder. Der Sinn des Fastens sei nicht der Verzicht um des Verzichtes willen. „Für mich ist so eine Zeit wichtig, um mich neu ansprechen zu lassen, mich mit Themen zu beschäftigen, die zur Vorbereitung auf Ostern gehören. Eigentlich hätte ich jetzt einige Tage Urlaub und wäre verreist. Da stellt sich die Frage: Spare ich das Geld oder spende ich es?“

Es geht um Nächstenliebe

Würden wir das Fasten vor uns hertragen, wäre es sinnlos, weiß Schröder. „Es geht nicht nur um körperliches Fasten. Der berühmte Vorsatz sollte etwas mit Nächstenliebe zu tun haben, dass ich versuche, in meinem Lebensbereich anständig mit Menschen umzugehen.“ Im Pastoralverbund Schmallenberg-Eslohe laufen die „Exerzitien im Alltag“ online, jeden Donnerstagmorgen um 7 Uhr. Außerdem gibt es für jeden Sonntag eine kleine Fastenpost, die in den Kirchen ausliegt.

Den Blick einmal in die Welt wenden

Das Um-sich-selbst-Kreisen im Lockdown sieht Christine Liedtke, Pfarrerin der Gemeinden Bad Berleburg und Girkhausen, durchaus kritisch. „Die Fastenzeit bietet eine Gelegenheit, den Blick einmal anders zu wenden, von mir weg, von den Klagen weg über: Ich kann dies nicht, und ich darf jenes nicht.“ Pfarrerin Liedtke möchte auf jene Mitmenschen schauen, welche die Coronazeit unter anderen Bedingungen durchmachen müssen, Christen von der Partnergemeinde im afrikanischen Tansania zum Beispiel, wo der Staatspräsident die Gefahr durch das Virus herunterspielt und es verboten ist, öffentlich über Corona zu sprechen.

Bei einer Videokonferenz mit der Partnergemeinde haben die Wittgensteiner Protestanten erfahren, dass die Menschen in Tansania ohne Maske und Handdesinfektion dicht an dicht in der Kirche oder in der Schule zusammensitzen. „Wenn man die Wahl hat, ob man Masken kauft oder ob man Mais kauft, ist die Entscheidung in einer von Hunger bedrohten Region ganz eindeutig“, sagt Christine Liedtke. „Wir wollen helfen, deshalb sammeln wir in der Fastenzeit gezielt Geld, um Masken und Desinfektionsmittel in die Partnergemeinden zu schicken.“

Jeden Mittwoch läuten die Glocken

Der ev. Kirchenkreis Wittgenstein feiert die Passionszeit spirituell auf verschiedenen Kanälen. Es gibt digitale Andachten und ein Heft, wie man Hauskirche gestalten kann. Dazu laden jeden Mittwochabend die Glocken ein. Mit ihrem Mann, Pfarrer Peter Liedtke, hat die in Hagen geborene und aufgewachsene Pastorin einen Gottesdienst akustisch aufgenommen, auf CD gebrannt und an die Gemeindemitglieder verteilt, die keinen Zugang zum Internet haben.

Für Christine Liedtke ist die Fastenzeit eine Aufforderung, den Blick in die Welt zu richten. Dann darf man zu folgender Erkenntnis kommen: „Wir können dankbar sein. Uns geht es doch so gut.“