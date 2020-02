Berlin. In Folge fünf räumte „Bachelor“ Sebastian Preuss die letzten Zweifel aus: Er geht gar nicht. Und eine Favoritin bekam das zu spüren.

Essenerin Linda verweigert Kuss: Das bestraft "Der Bachelor"

Die fünfte Folge von „Der Bachelor“ versaute Sebastian Preuss seine Knutsch-Quote

versaute Sebastian Preuss seine Knutsch-Quote Der RTL-Junggeselle wurde von einer Kandidatin abgewiesen – und reagierte, vorsichtig ausgedrückt: etwas dünnhäutig

– und reagierte, vorsichtig ausgedrückt: etwas dünnhäutig Am Ende stand fest: Eine Favoritin ist raus – und der „Basti“ rächt sich für Körbe

Die Lage spitzt sich zu: Der Bachelor fordert mehr Leidenschaft von den Mädels. „Ich erwarte mir mehr. Ich glaube, dass sie denken: ‚Der Basti kommt eh auf mich zu, wenn er mich braucht oder wenn er was von mir wissen will‘“, sagt Sebastian Preuss. Er erwarte jetzt die nächste „Instanz“. Darunter versteht er K&K. Kuscheln und Küssen.

Das machohafte Gehabe, das zu Beginn der fünften Folge anklingt, steigert sich im Laufe der Sendung ins Unermessliche und führt zu einem exponentiellen Anstieg des Unwohlfühlens beim Zuschauer.

Spätestens jetzt ist klar: Sebastian Preuss ist der schlimmste Bachelor aller Zeiten (SchliBaZ – vielleicht ein Sequel auf RTL II?). Selbst der größte Antifeminist wird beim Anschauen dieser Staffel seine Position überdenken. Und nur um das mal eben zu verdeutlichen: 12 Dinge, von denen der Basti offenbar wirklich meint, dass eine Frau sie erfüllen muss:

1. Die Frau vom Bachelor darf nicht rauchen

Bereits in den ersten Folgen stellte der Münchner klar, dass eine rauchende Freundin für ihn keine Option ist. Kandidatin Rebecca Hüttenmann raucht jedoch leidenschaftlich gerne. Ob sie für ihn aufhören würde? „Ich würde ja auch nicht von ihm verlangen, nicht mehr zum Sport zu gehen“; kontert sie – und verlässt die Sendung freiwillig.

2. Die Frau vom Bachelor muss Sport machen

Was er zu Beginn noch als nettes „Add-On“ darstellt, stellt sich immer mehr als Pflicht heraus. „Es wäre schon schön, wenn sie Sport machen würde.“ Und wenn sie es nicht tut, wird sie eben heftig kritisiert, wie er das mit Diana bei ihren ersten Einzelgesprächen beweist.

• Die Fotostrecke zeigt alle Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2020:

3. Die Frau vom Bachelor soll keine Beauty-OPs über sich ergehen lassen

Es ist schon verwunderlich, dass Diana sich das freiwillig antut. Denn sie kriegt immer wieder eine ordentliche Watschn vom Bachelor. So auch zu ihren Lippen, die sie aufspritzen ließ. „Das ist aber schade“, kommentiert er ihre Hyaluron-Behandlung. Komisch eigentlich, dass er zu Leah noch gar nichts gesagt hat.

4. Die Frau vom Bachelor soll sich nicht so anstellen

Schon beim ersten Gruppendate stellt Dirndl-Denise-Jessica klar, dass sie offene Gewässer nicht mag. Die logische Konsequenz für den Bachelor: Sie zum dritten Wasser-Date einzuladen. Das ist wohl Desensibilisierung á la Preuss.

Auch wenn die Münchnerin keine Sympathieträgerin ist und man sich fragt, wie sie sich in der Kandidatinnen-Villa den Fuß verstauchen konnte, kann man ihren Ärger über die Einladung zum Flyboarden durchaus verstehen. Sie soll so viel machen, wie sie sich zutraut, sagt Sebastian Preuss verständnisvoll. Um gleich nachzuschieben: „Aber da steht dein Fuß total stabil. Da kann nichts passieren.“

5. Die Frau vom Bachelor soll keine keine Zicke sein

Verärgert schmollt Denise-Jessica beim Gruppen-Date. Bekommt aber trotzdem ein Einzeldate im Anschluss. Also fläzen sich die beiden gemeinsam auf einem Liegesack. Er spricht ihre Zickereien direkt an: „Finde ich nicht so cool.“ Auf der anderen Seite verstehe er sie, weil sie würde gerne Zeit mit ihm verbringen. Da ist aber jemand ganz bescheiden.

Dass Denise-Jessica im Anschluss an das kusslose Date – womit bei diesem Bachelor klar ist, dass das Haltbarkeitsdatum der Dame abgelaufen ist – sich wünscht: „Kann er mich nicht einfach direkt mit nach Hause nehmen?“, ist nicht nachvollziehbar.

6. Die Frau vom Bachelor muss Natur mögen

Bei der Sendung gibt sich der Kickboxer als Naturbursche. Das wünscht er sich auch von seiner Freundin. Entsprechend hat er nichts Besseres zu tun, als die beim Gruppendate auf dem Boot sitzende kleine Ente auf den Arm zu nehmen.

Das wäre ja alles nicht so amüsant, wenn da nicht diese Geschichte mit dem Schwan wäre, die Sebastian Preuss immer noch abstreitet. Die Ladys wissen davon nichts und bewundern diese „neue Seite“ an ihm.

7. Die Frau vom Bachelor muss verstehen, dass Straftaten vom Bachelor gar nicht so schlimm sind

Als Jugend-Sünden stempelt der Basti seine Straftaten ab. Doch diese reichen von Diebstahl über gefährliche Körperverletzung (dreimal) bis hin zu Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung, wie „Bild“ seinen Strafakten entnommen haben will.

8. Die Frau vom Bachelor darf sich nicht lange zieren

Vier Küsse nach fünf Folgen. Gut, die aktuelle kusslose Folge versaut ihm ein wenig den Schnitt. Aber so schnell und so viel küsste noch kein Bachelor zuvor.

Der erste ging an JJ aka. Jenny-Jasmin, der zweite an Diana. Es folgten Wioleta und Leah. Bei ihrem Einzeldate thematisiert Diana das „Kuss-Game“ des Bachelors. Es seien schon mehrere, die er interessant finde, erzählt er ihr ehrlich und vor allen Dingen völlig unsensibel.

Sie will wissen, ob er am Ende dann am Ende mit acht, neun Frauen rummacht. „Ich weiß, es ist verrückt. Aber er hat schon ein paar Frauen geküsst. So ist das hier.“

9. Die Frau vom Bachelor muss heiraten und Kinder haben wollen

„Diana und ich werden heute unseren 40. Hochzeitstag feiern“, kündigt der Bachelor das wohl skurrilste Einzel-Date der Bachelor-Geschichte an. Die beiden werden auf alt geschminkt – wer zur Hölle denkt sich sowas zu einem Date aus? – und sind schwer amüsiert, als sie sich umgestylt gegenüberstehen.

„Sie hatte immer noch dieses Lächeln“, meint er. Und er noch sein Sixpack. Ach nee. Das ist ja überraschend. Diana findet die Aktion cool und schön. „Cool cool“ findet es auch der 29-Jährige. Und so essen die beiden gemeinsam Torte und sind sich einig darüber, sie wollen den einen Partner, mit dem sie alt werden. Inklusive Hochzeit und Kinder.

10. Die Frau vom Bachelor darf keine Party-Maus sein

Dass Diana noch irgendwelche Sympathien für diesen Mann hat, ist wirklich verwunderlich. Als hätte er nicht schon ihre mangelnde Disziplin und ihre Beauty-Behandlung kritisiert, geht er diesmal gleich zum nächsten Punkt über. Sie sei ja ein „Partygirl“.

„Hast du mir diesen Stempel verpasst?“, fragt die 22-Jährige nach. Zumindest zu Beginn, lenkt Sebastian ein. Das findet sie fraglich: „Geil ist das nicht“, erklärt sie im Interview. „Ich gehe gerne feiern, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht auch eine Frau fürs Leben sein kann“, stellt sie klar. „Ja, ist doch schön“, meint er auf einmal. „Findest du? Ich finde es bombastisch“, sagt die Journalismus-Studentin. Und kann ihre Wut nur schlecht verbergen.

Frustriert will Diana den Mädels nichts vom Date erzählen und zieht sich mit Tränen-Oberkante nach ihrer Rückkehr vom Date direkt zurück.

11. NOCH MAL: SIE DARF SICH NICHT LANGE ZIEREN!!!!

Die Favoritin der Sendung, Linda, hat endlich ihr Einzeldate. Er will sehen, wie nah er kommt, kündigt er an. Also geht es für die beiden in ein Dufthotel, wo die beiden eine Paarmassage bekommen. „Ich war tiefstentspannt“, erklärt die Essenerin, als die beiden im Anschluss in ihren Bademänteln auf der Massageliege sitzen.

Sie halten Händchen und kuscheln. Pflicht Nummer eins, nach Sebastian Kriterien, erfüllt.

Aber Romantik versprüht das Ganze irgendwie nicht. Als hätte die Großmutter den beiden auferlegt: „Nun habt euch doch mal lieb, Kinder.“ Endlos zehrende Minuten unterhalten sie sich darüber, wie entspannt sie denn nun genau sind. Um der unangenehmen Situation zu entfliehen, wählt Sebastian seine übliche Strategie: Küssen.

Doch zu seinem Entsetzen will Linda nicht und dreht sich weg. Wie kann sie nur? Das kann er nicht auf sich sitzen lassen!

Beim anschließenden Poolgang spricht er das Thema direkt an. „Fühlst du dich wohl mit mir?“, fragt er. So wie er schaut, weiß man, dass er darüber nachdenkt, den nächsten Kuss-Versuch zu wagen. Linda bejaht. Also geht’s weiter in der Fragerunde. „Wie wichtig ist dir eigentlich so Küssen?“ Ihr sei es wichtig, antwortet sie. Aber sie möchte nicht die vierte, fünfte oder sechste sein. Nicht eine von vielen.

Dafür hat der Bachelor kein Verständnis. Weil es ja nicht so gelaufen ist wie geplant, bietet Sebastian Linda ein eigenes Zimmer im Hotel an. Was diese nämlich nicht wusste: Es ist das erste Übernachtungsdate. Ein Date wie ein Kaugummi, auf dem man zu lange kaut. Und es wird immer schlimmer.

Beim Frühstück hinterfragt Sebastian nochmals, warum sie ihn nicht geküsst hat. Er hätte nicht schlafen können wegen ihr. Und er bedaure es, keine gemeinsame Zeit in der Nacht gehabt zu haben. „Ich wusste nicht, dass das ein Übernachtungsdate ist“, sagt Linda. Das hätte man sich denken können, meint er. „Du bist doch ein kluges Mädchen.“

Was sie davon hat? Sie ahnen es bestimmt schon.

12. Wer nicht sofort knutscht, wird nicht die Frau vom Bachelor

Um die Sache noch unangenehmer zu machen, bittet Sebastian Linda in der Nacht der Rosen nochmal zum Gespräch. Doch auch damit kann sie ihren Kopf nicht aus der Schlinge retten: Linda und Dirndl-Denise-Jessica bekommen keine Rose.

Denise-Jessica kocht vor Wut und fühlt sich betrogen. Linda findet es schade, aber auch gut, weil sie sich treu geblieben ist. Oder in ihren Worten (mit ein paar Variationen): „Ich bin einfach ich geblieben. Ich war zu 100 Prozent ich. Ich bin zu sehr ich.“

Das scheint ihr Mantra zu sein. Aber anders ist diese Show wohl auch nicht zu ertragen.