Céline Bethman ist mit nur 18 Jahren zur glücklichen Siegerin der zwölften Staffel gewählt worden. „Es ist der Wahnsinn – ich bin „Germany’s next Topmodel“ 2017! Mein Leben wird sich jetzt komplett um 360 Grad drehen und ich bin gespannt, was alles auf mich zu kommen wird“, sagte sie nach dem Show-Ende.

Stille Wasser sind tief: 2012 mauserte sich Luisa Hartema vom schüchternen Mädchen aus Ostfriesland zur strahlenden Siegerin der siebten Staffel. Sie erschien im Modemagazin „Harper’s Bazaar“ und „Elle“, modelte für Escada und lebt mittlerweile auch in New York.

Sara Nuru ist nach ihrem Sieg 2009 weiterhin auf dem Laufsteg zu Hause. Regelmäßig hält sie auch ihr Gesicht für verschiedene Werbekampagnen in die Kamera. Sie engagiert sich seit Jahren für die von Karlheinz Böhm gegründete Stiftung „Menschen für Menschen“ in Äthiopien. Gemeinsam mit Schwester Sali gründete sie die Firma „nuruCoffee“.

2006 ging das Erfolgsformat „Germany’s next Topmodel“ zum ersten Mal auf Sendung. Lena Gercke ging damals als erste Gewinnerin hervor. Sie arbeitet mittlerweile erfolgreich als Moderatorin, stand für Formate wie „Austria’s next Topmodel“ und das ProSieben-Magazin „red!“ vor der Kamera. Ihre Beziehung zu Fußballer Sami Khedira hielt vier Jahre. Mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt ist auch Schluss. Wir zeigen alle Gewinnerinnen der 13 Staffeln.

Berlin. Schon am Donnerstag begibt sich Heidi Klum wieder auf Modelsuche. Wo und wann werden die Folgen von GNTM ausgestrahlt? Ein Überblick.

Am 30. Januar startet die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Seit 2006 vergibt Heidi Klum an ein Mädchen den Titel und einen Modelvertrag.

Auch die 15. Staffel GNTM strahlt ProSieben donnerstags um 20.15 Uhr aus. Live zu verfolgen ist das Nachwuchs-Schaulaufen auch im Stream auf prosieben.de. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die Folgen auf dem Videoportal Joyn abrufbar. Die Wiederholung der Sendung gibt es immer freitags auf Sixx. In den vergangenen Jahren umfasste eine Staffel 16 Folgen.

GNTM 2020 – das sind die Sendetermine bei ProSieben:

1. Folge: Donnerstag, 30. Januar

2. Folge: Donnerstag, 6. Februar

3. Folge: Donnerstag, 13. Februar

4. Folge: Donnerstag, 20. Februar

5. Folge: Donnerstag, 27. Februar

6. Folge: Donnerstag, 5. März

7. Folge: Donnerstag, 12. März

8. Folge: Donnerstag, 19. März

9. Folge: Donnerstag, 26. März

10. Folge: Donnerstag, 2. April

11. Folge: Donnerstag, 9. April

12. Folge: Donnerstag, 16. April

13. Folge: Donnerstag, 23. April

14. Folge: Donnerstag, 30. April

15. Folge: Donnerstag, 7. Mai

16. Folge: Donnerstag, 14. Mai

Was erwartet Fans in diesem Jahr? Wer sind die Kandidatinnen? Wer sitzt in der Jury. Was die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“ bringt.

Was passierte in der vergangenen Staffel von GNTM? Im Interview mit unserer Redaktion sprach Kandidatin Tatjana über Transgender-Vorurteile. Außerdem: Kandidatin Jasmin attackierte Lena. Für Spott sorgte eine Werbeaktion des Bundesverkehrsministeriums: Helm auf, Rad ab? Das Ministerium und die halbnackten Models. Im Mai verkündete Heidi Klum, der Show mindestens sechs weitere Jahre treu bleiben zu wollen. (jb)

