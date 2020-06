Neue Comedyserie „Space Force“ ist kein Überflieger

In der Zeitlupe, in der die Welt gerade steckt, fühlt es sich oft an, als hätten die Tage mehr als 24 Stunden. Kein Wunder also, dass zeitfressende Serien auf Streaming-Plattformen einen ordentlichen Boom erleben – und mit ihnen Best-of-Listen, in denen die Archive der verschiedenen Anbieter nach Empfehlungen für die passende Stimmungslage vorsortiert werden: „weil deine Kinder dich zermürbt haben“, „die 18 besten Shows, um in Gedanken zu verreisen“; oder auch nur „die witzigsten Serien aller Zeiten“.

Gerade für Letzteres gibt es etliche Beispiele. Ein Titel taucht dort konsequent auf den ersten Plätzen auf: „The Office“, die US-amerikanische Adaption einer britischen Show gleichen Namens. Während im Original nach zwei Staffeln Schluss war, durfte der Komiker Steve Carell in der US-Version sieben weitere Jahre ran. Als Firmenchef lässt er in „The Office“ den Alltag in seinem Großraumbüro von einem Video-Team dokumentieren. (Wen das Ganze an die deutsche Serie „Stromberg“ erinnert, der liegt genau richtig: Auch sie ist eine Adaption des BBC-Originals.)

Ein Plan ist nicht vorhanden – und auch nicht in Sicht

“Space Force“ ist nun auf Netflix gestartet, mag aber nicht so recht zünden. Foto: Netflix / Serienjunkies.de

Nach seinem letzten Auftritt im Serienfinale 2013 ließ Carell die Finger von Comedy – mit großer Spannung durfte man also seinem Comedy-Comeback mit „Space Force“ entgegenblicken. Zumal klar schien, dass die neue Serie einiges mit „The Office“ gemein haben würde. Denn auch hier drehen sich die Dinge um einen Protagonisten, der in den Augen seines Teams wenig richtig macht – nur dass Mark Naird (Carell, im Bild links) nicht einer Papiergroßhandelsfirma vorsteht, sondern einem brandneuen Ableger des US-Militärs.

Das Ziel: Innerhalb weniger Jahre sollen die USA den Mond erobern. Der Plan: nicht vorhanden und nicht in Sicht, denn Naird hat keinerlei Ahnung vom Weltall. Dafür besitzt er genug Stursinn, um nicht auf seine Wissenschaftler zu hören – was zu allerlei Konfliktchen führt, die mal absurd sind, mal komplett schwachsinnig.

Die Witze zünden nicht richtig

Doch was auf dem Papier Potenzial hat für Fantasie und hochaktuelle Zwischentöne – das Mit- und Gegeneinander von Politik und Wissenschaft, die tatsächliche Gründung der Space Force im Dezember 2019, der Start der SpaceX-Mission vergangene Woche –, kommt nie vom Boden weg. Das liegt nicht zuletzt daran, dass „Space Force“ der emotionale Anker fehlt. Naird ist zu verbohrt, um Sympathien zu wecken, was umso mehr irritiert, wenn auf Nebenschauplätzen gezeigt werden soll, dass er eigentlich das Herz am rechten Fleck hat. Im einen Moment maßregelt Naird seinen Kollegen für dessen Sexismus, im nächsten zeigt er fremdenfeindliche Ressentiments.

Vor allem aber mangelt es dem Drehbuch an Ideen und Witz. Stattdessen gibt es Twitter-Seitenhiebe gegen Trump, Rohrkrepierer Marke Furzhumor – und nicht nachvollziehbare Schwenks Richtung Patriotismus, der doch eben noch Ziel von Häme sein sollte. Nur zu lachen hat man nichts. Unter den witzigsten Serien aller Zeiten sieht „Space Force“ kein Land.

Space Force

Staffel 1, 10 Episoden

Onlinestreaming, Netflix

Wertung: 3/5