Neue Netflix-Serie „Snowpiercer“ ist mordsmäßig gut

Manch einer hält „Geo Engineering“, also den bewussten Eingriff in das Klima, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, für eine gute Option im Kampf gegen die globale Erwärmung. In „Snowpiercer“, dem Science-Fiction-Film von Bong Joon-ho („Parasite“) aus dem Jahr 2013 scheiterte das Vorhaben allerdings: statt die Erde um ein paar Grad abzukühlen, verwandelte sie sich in eine Eiswüste.

Alles Leben wurde ausgelöscht (oder zumindest tiefgefroren), bis auf die glücklichen Passagiere eines Zuges. Dieser autarke Zug namens Snowpiercer, vom Industriellen Mr. Wilford erdacht und erbaut, fährt seitdem in einer Dauerschleife um die Welt, ohne räumliches Ziel vor Augen.

Im „Snowpiercer“ herrscht Strikte Klassenaufteilung

Basierend auf dem Film erscheint nun eine TV-Serie, welche die Prämisse teilt: Im Zug herrscht eine strikte Klassenverteilung und ein System der gegenseitigen Abhängigkeit. Alles ist miteinander verbunden: so produzieren etwa die Kühe in der Viehzucht das Methan und den Dung für den Pflanzenanbau.

Doch neben den drei Klassen, für die die Passagiere ihre Tickets im Vorfeld gekauft hatten, gibt es noch eine vierte Gruppe von Menschen: die Tailies. Kurz vor der Abfahrt hatten sie den Zug geentert und werden seitdem im hintersten Teil des Zuges geduldet und mit schwarzen Proteinblöcken ernährt.

Serie und Film gehen auseinander

Jennifer Connelly (li.) und Daveed Diggs (re.) sind mit dem Zug in einer lebensfeindlichen Eiswüste unterwegs., Foto: Netflix

Soweit stimmen Film und Serie noch überein; wo es im Film aber zum Aufstand der Tailies kommt, wird in der Serie Tailie Andre Layton (Daveed Diggs) aus dem Heck des Zuges geholt. Er war in seinem früheren Leben Mordkommissar und soll nun einen Mordfall lösen. Denn es wurde bereits zum zweiten Mal eine verstümmelte Männerleiche gefunden. Die ursprünglich Verurteilte scheint demnach unschuldig in einen Dauerschlafzustand versetzt worden zu sein.

Melanie Cavill (Jennifer Connelly, im Bild), die für das Wohlergehen der Passagiere zuständig ist, verspricht Layton den Zugang zur dritten Klasse als Gegenleistung. Doch Layton hat einen anderen Plan, will seine Freunde im Heck nicht im Stich lassen. Dennoch lässt er sich auf den Deal ein und ermittelt vor Ort.

Allegorie auf den Kapitalismus

War im Film noch die Allegorie auf den späten Kapitalismus und einer von finanziellen Abhängigkeiten geprägten Klassengesellschaft der Hauptreiz der Geschichte, so ist die sozialkritische Komponente in der Serie zwar immer noch präsent, aber nicht mehr so sehr im Vordergrund. Stattdessen geht es um die Lösung des Mordfalls im hermetisch versiegelten und beschränkten Raum eines langen, aber schmalen Zugs. Showrunner Graeme Manson („Orphan Black“) gelingt dabei eine Gratwanderung: Der Zug verkommt nie zur bloßen Kulisse. Die verschiedenen Abteile sind außerdem gut durchdacht.

Da stellt sich das vermeintliche Bordell als eine Therapieeinrichtung heraus, in der die Reisenden über den Verlust ihres früheren Lebens hinwegkommen können, andere geben sich dem Hedonismus hin und haben sich ein polyamores Abteil geschaffen. Das macht Lust auf mehr, zumal neue Folgen wöchentlich erscheinen.

Snowpiercer

Staffel 1, 10 Episoden, wöchentl.

Onlinestreaming (Netflix)

Wertung: 4/5