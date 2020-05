Festival Sauerland Herbst will unbedingt spielen

Zwölf Meter beträgt der Abstand, den ein Trompeter in Coronazeiten zu anderen Musikern halten soll. Diese Empfehlung macht Prof. Thomas Clamor das Leben derzeit nicht leichter. Denn der Sauerland Herbst 2020, den Clamor künstlerisch verantwortet, ist längst geplant: ein großartiges Programm mit Wandelkonzerten, einem Treffen der deutschen Jugendposaunenchöre, ein Fest im Festival mit 200 jungen Bläsern, dazu viele hochkarätige Ensembles der internationalen Blechbläserszene. Auftakt ist am 2. Oktober.

Bekennender Optimist

Ob das Festival wie geplant über die Bühne gehen kann, ist derzeit noch fraglich. Trotzdem startet der Sauerland Herbst jetzt den Vorverkauf, wenn auch mit einer Besonderheit: Das Publikum kauft vorerst keine Karten, sondern trägt sich in Reservierungslisten ein. Die Buchung wird zahlungswirksam, sobald feststeht, dass das entsprechende Konzert läuft.

„Ich bin bekennender Optimist“, verrät Thomas Clamor. Der Festivalleiter war früher Trompeter im Philharmonischen Orchester Hagen und bei den Berliner Philharmonikern, heute ist er als Dirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie und des European Brass Ensembles international unterwegs. Doch anstelle von Tourneen treten jetzt unzählige Telefonate. „Die Empfehlungen ändern sich täglich. Aber wir können ja keine Kaffeesatzleserei entwickeln. Deshalb arbeiten wir so weiter, als wenn das Festival stattfinden würde.“

Viele Unwägbarkeiten

Dabei muss der Dirigent mit vielen Unwägbarkeiten jonglieren. Was ist zum Beispiel mit Canadian Brass? Das berühmte Ensemble ist der Leitstern der weltweiten Blechbläser-Szene; es sollte das Festival am 2. Oktober in Olsberg eröffnen. „Die Musiker sind ab Mitte September auf einer Europatournee unterwegs. Aber es steht noch nicht fest, ob sie reisen können.“ Also operiert Clamor mit Plan A, Plan B und Plan C gleichzeitig. „Es lohnt sich, sich dafür anzustrengen, wenigstens irgendwas zu retten. Wir überlegen, ob man Schallschutz in Spuckschutz umwandeln kann. Der Erfindungsreichtum der Musiker ist grenzenlos.“

Im Unterschied zu Streichern kann die Abgabe von Atemluft bei Bläsern während des Spiels nach neuestem Forschungsstand zu virushaltigen Aerosolen führen; das Kondenswasser im Instrument wird von der Wissenschaft ebenfalls als potenziell virusverbreitendes Material angesehen. Mit dieser Erkenntnis müssen die Musiker lernen, umzugehen. „Es gibt einiges an Ideen und Möglichkeiten für eine abstandssichere Bestuhlung, für das Publikum in jedem Fall, aber auch für die Musiker“, sagt Clamor. Gegebenenfalls kommen statt der großen Besetzungen nur Auftritte von Kammermusikensembles, Duos oder Solisten in Frage.

Verzahnung mit Musikszene vor Ort

Der Sauerland-Herbst ist kein Festival, bei dem Künstler auftreten und wieder abreisen. Das Erfolgskonzept beruht seit 21 Jahren auf der engen Verzahnung von Weltklassemusikern mit der gewachsenen Musiklandschaft der Region. Clamor will Netzwerke ermöglichen, den Zugang zur Musik erleichtern, Laien und Profis zusammen bringen. „Wir wollen Brücken bauen“, unterstreicht er. Dazu gehört auch, dass alle Genres und Stile der Blechblasmusik vorgestellt werden, von der Renaissance bis zum Jazz und vom kabarettistischen Pop bis zum Sinfoniekonzert mit den Hagener Philharmonikern, dem Residenzorchester des Festivals.

Nicht die Flinte ins Korn werfen

„Wir wollen nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen“, begründet Clamor, warum er so intensiv daran arbeitet, den Sauerland-Herbst im Oktober an den Start zu bringen. Aber er sagt auch. „Wir Künstler müssen in der Corona-Krise mit gutem Vorbild vorangehen.“ Ob dabei herauskommt, dass die Trompeter mit Mundschutz spielen? Das ist eher unwahrscheinlich. Aber bei der Tuba könnte es klappen.

Das Programm und Vorverkauf im Internet auf: www.sauerland-herbst.de