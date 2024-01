Feuerwerk der Turnkunst: Begnadete Körper in Düsseldorf

Düsseldorf Im Programm „Heartbeat“ zeigen internationale Weltklasse-Akrobaten ihre Kunst. Aber eine Turngruppe aus der Region ist auch mit dabei.

Der Niedersächsische Turnerbund (NTB) hat 780.000 Mitglieder in 2850 Vereinen und leistet fraglos Großes für den Breitensport. Mit der alljährlichen Tournee-Show Feuerwerk der Turnkunst bietet der Verband aber auch ein Show-Highlight, das durch ganz Deutschland tourt. In Düsseldorf kann man kurz vor dem Tourfinale nun noch einmal das aktuelle Programm „Heartbeat“ live erleben – nachdem Anfang Januar schon das Dortmunder Publikum in den Genuss der Show kam. Auf dem Hallenparkett stehen dabei hochkarätige Weltklasse-Artisten, die u.a. auch beim Cirque du Soleil ihr Können zeigen durften.

Feuerwerk der Turnkunst in Düsseldorf: „Heartbeat“ ist an „Westside Story“ angelehnt

„Wir haben mit Heartbeat eine hoffnungsvolle, fröhliche Story konzipiert, die vor allem Licht und Zuversicht in die Herzen der Menschen bringt“, fasste „Feuerwerk“-Chef Wolfram Wehr-Reinhold die neue Show nach ihrer Premiere in Oldenburg zusammen. Dabei ist die Rahmenhandlung allerdings an die Westside-Story angelehnt: In New York bekriegen sich auch in „Heartbeat“ zwei Gangs vor dem Hintergrund einer Liebesgeschichte. Anders als beim Musical-Klassiker gibt‘s hier, und soviel sei ohne Spoiler-Schaden verraten, jedoch ein Happy-End. Auch die Ära ist eine andere als bei Gershwin: „Heartbeat“ spielt in den derzeit so angesagte 80er-Jahren – das sorgt für Glitzer und bunte Kostüme im Rampenlicht.

Beim Feuerwerk der Turnkunst in Düsseldorf entführt eine Showband das Publikum musikalisch in die 80er-Jahre. Foto: TSF GmbH

Im Schein der viel besungenen „Lichter der Stadt“ zeigen Comedian Robert Wicke, die Weltklasse-Schleuderbrettartisten Lukas und Aaron, das einzigartige Akrobatik Duo MainTenanT oder die ehemalige Weltklasseturnerin Ludivine Furnon an der Dance Pole, wie lebenswert die Welt sowohl in den 1980ern war als auch in der heutigen Zeit sein kann. Zusammen mit den gefeierten Catwall Acrobats an der Trampwall, der Demian Artistic Group mit ihren halsbrecherischen Flügen zwischen Schaukel und Hochreck sowie viel Humor und der Lebensfreude des gesamten Ensembles entführt „Heartbeat“ in eine andere – eine fröhliche – Welt.

„Es wird sehr tänzerisch, aber natürlich werden wir dem Showtitel gerecht und werden für ganz viel Heartbeat sorgen“, verspricht die Regisseurin Heidi Aguilar. Als besonderes Highlight verweist sie auf die Luftartistik des Arctic Ensembles aus Finnland. Die Truppe zeigt sogar eine exklusive Auftragsarbeit beim „Feuerwerk der Turnkunst“. Dennoch meint Aguilar: „Für mich ist die gesamte Show der Star!“

Tänzerin Linda Ngozi zeigt beim Feuerwerk der Turnkunst u.a. auch HipHop-Moves. Foto: TSF GmbH

Teil des Ensembles ist mit Ludivine Furnon auch eine ehemalige Turn-Europameisterin sowie Olympia-Teilnehmerin – 1996 war sie für Frankreich in Atlanta dabei. Außerdem nahm sie an vier Weltmeisterschaften teil. Nach ihrer Wettkampfkarriere war sie u.a. 2008 Teil des Ensembles der Cirque-du-Soleil-Show „Mystere“ in Las Vegas. Auch mit ihren inzwischen 43 Jahren verzaubert die Sportlerin aus Nimes mit unglaublicher Beweglichkeit und Anmut an der Dance Pole. Beim Feuerwerk der Turnkunst steht Furnon auch zusammen mit ihrem Ehemann, Nicolas Besnard, auf der Bühne. Gemeinsam bilden sie das Duo MainTenanT. Gatte Nicolas wurde für seine Choreografie bei einem der renommiertesten Zirkusfestivals der Welt, dem Festival Mondial du Cirque de Demain, im Jahr 2010 mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Das Besondere am Turnerischen Feuerwerk des NTB: Neben den Artisten aus Varietés und Zirkussen in aller Welt dürfen pro Veranstaltungsort auch Turner und Turnerinnen aus der jeweiligen Region ihr Können präsentieren. In Düseldorf ist es die Gruppe Tujalon vom TuS Jahn Mönchengladbach. Sie besteht seit 2011 und nimmt seither am Showwettbewerb „Rendezvous der Besten” des NTB teil. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung im TGW-, Einzelturn- sowie Gymnastik- und Tanzbereich kreiert die Gruppe aus rund 30 Personen immer wieder neue Choreografien, mit denen sie bereits mehrfach auf nationaler Ebene Erfolge feierten. Bei „Heartbeat“ entführt Tujalon nach dem Motto „Back to the 80‘s“ in die Ära von Jane Fonda, Neonbodysuits und Rollerblades.

Due Gruppe Tujalon vom TuS Mönchengladbach ist Teil der Show „Heartbeat“ beim Feuerwerk der Tunkunst in Düsseldorf. Foto: TuS Mönchengladbach / HO

Feuerwerk der Turnkunst in Düsseldorf: Gibt es noch Karten? Wie lange dauert die Show?

Für die Show „Heartbeat“ im PSD Bank Dome Düsseldorf am 26.1., 19.00 Uhr, gibt es noch Restkarten über die Homepage der Veranstaltung (Hinterlegung an der Tageskasse) oder direkt an der Tageskasse. Diese ist am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr am PSD BANK DOME geöffnet. Auch bei Eventim gibt es hier noch Restkarten ab 35,90 €. Die Show dauert 2.45 Stunden, inkl. 20 Minuten Pause.

