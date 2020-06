Film „Monos“: Wenn Kinder zu Soldaten werden

Wenn es der Sonne einmal gelingt, die dichte, stahlgraue Wolkendecke zu durchbrechen, verwandelt sich das Hochplateau in den Anden in einen verwunschenen Ort. Der Himmel erstrahlt in diesen seltenen Momenten in einem funkelnden Azurblau und scheint zum Greifen nah zu sein. Die sanften Sonnenstrahlen tauchen die gesamte Szenerie mit ihren meist matschigen Feldern, den Bunkeranlagen und den Schützengräben in ein unwirkliches Licht. Fast vergisst man, dass die acht Jugendlichen, die auf so bizarre Namen wie Rambo und Lady, Schlumpf und Schwedin hören, Kindersoldaten sind. Und auch sie selbst scheinen in diesen kostbaren Augenblicken wie verzaubert. Für eine kurze Zeit sind sie wieder einfach nur Kinder, die sich voller Überschwang ins Leben stürzen.

Alejandro Landes’ „Monos - Zwischen Himmel und Hölle“ ist ein Film der größtmöglichen Kontraste. Schon seine Schauplätze könnten kaum unterschiedlicher sein. Zu Beginn leben die Monos, Affen, genannten Jugendlichen, die im Dienst einer nicht näher benannten „Organisation“ stehen, in 4000 Metern Höhe. Nebel und Kälte zehren an ihnen wie an ihrer Geisel, einer US-amerikanischen Ingenieurin (Julianne Nicholson). Später suchen sie vor den anrückenden Regierungstruppen Schutz im Dschungel. Dort sind sie einer feuchten, schwer auf ihnen lastenden Hitze ausgesetzt, in der die durch die Kälte überdeckten Aggressionen mit aller Macht hervorbrechen lässt.

Alejandro Landes erinnert bewusst an Francis Ford Coppolas Epos „Apocalypse Now“

Landes und seinem Kameramann Jasper Wolf gelingt es die derart unterschiedlichen Temperaturverhältnisse in Einstellungen einzufangen, die ein Gefühl für die klimatischen Extremzustände in dem nicht benannten lateinamerikanischen Land vermitteln. Die Bilder selbst scheinen gänzlich von der zuerst kalten, später dann schwülen Nässe erfüllt zu sein, die so tief in die Jugendlichen eindringt. Die Natur ist in Landes’ Film nicht nur etwas, was seine Figuren umgibt. Sie wirkt ganz direkt auf sie ein und ergreift mehr und mehr von ihnen Besitz.

Wie William Goldings Roman „Der Herr der Fliegen“ und Francis Ford Coppolas Kriegsepos „Apocalypse Now“ erzählt auch „Monos“ von der Verwilderung des Menschen, sobald er den Kräften der Natur dauerhaft ausgeliefert ist. Alejandro Landes scheut nicht davor zurück, ganz direkt auf diese berühmten Werke zu verweisen. Trotzdem sind sie nicht mehr als Referenzpunkte für seinen filmischen Kosmos, der ein realistisches Abbild einer von einem schon seit Jahrzehnten herrschenden Bürgerkrieg zermürbten Gesellschaft ist und zugleich jeden simplen Realismus hinter sich lässt.

Die Angst in den Augen der Kinder, das erdrückende Dunkel der Dschungelvegetation

Die extremen Großaufnahmen der Gesichter der Jugendlichen und die atmosphärisch aufgeladenen Landschaftsaufnahmen verdichten sich mehr und mehr zu einem surrealen Porträt menschlicher Extremsituationen. Die Angst in den Augen der Kinder und das erdrückende Dunkel der Dschungelvegetation erzeugen einen immer klaustrophobischeren Eindruck, der noch durch Mica Levis experimentellen Filmscore verstärkt wird. Verzerrte Urwaldgeräusche vermischen sich mit dumpfen Perkussionsklängen zu einem verstörenden Soundteppich.

Je mehr sich die Monos in ihren Ritualen und Gewaltfantasien verlieren, desto übermächtiger wird das Gefühl, dass Landes’ Kindersoldaten zwar Opfer der Verhältnisse sind, sich in ihrer unzivilisierten Wildheit aber auch der archaische Kern der menschlichen Natur offenbart.