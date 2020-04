Foto: Jürgen Leiendecker zeigt die andere Seite des Aalto

Was strecken sich andere Fotografen nach der Decke, um das mit der Vogelperspektive hinzukriegen! Für Jürgen Leiendecker liegt sie sozusagen am Weg. Es ist der Weg zur Arbeit. Der Essener ist seit 30 Jahren Techniker im Aalto Theater, „Schnürbodenarbeiter“, sagt er, „aber Leuten außerhalb des Theaters sagt das meistens nichts“.

Also übersetzen wir kurz: Auf dem Schnürboden zieht, während unten auf der Bühne Don Giovanni oder Carmen stehen, allabendlich die Theatertechnik im wahrsten Wortsinn die Strippen. Dazu gehört: Die Kräfte da oben sehen, was kein Zuschauer im Parkett je erblickt. Schweißtreibende Kulissenschieberei natürlich, Tenöre von hinten, die ganze Desillusion eben. Jürgen Leiendecker wollte auch solcher unromantischen Beiläufigkeit ein „Verweile doch“ abringen – seit vielen Jahren hält er das Flüchtige fest, als Fotografie.

Jürgen Leiendecker ist Fotograf und Bühnenarbeiter. Sein Motiv: das Aalto Theater

„Ich hatte Bilder vor Augen, die sonst keiner macht. Das hat mir irgendwie leid getan“, sagt er über Motive, für die das Publikum kein Eintrittsgeld zahlt. Sehenswert sind sie umso mehr, heitere, wie das äpfelnde echte Pferd kurz vor dem Auftritt, poetische wie Momente der Erschöpfung und Stille, die auf der Bühne keinen Platz haben. Die Klasse der Bilder verrät: Leiendecker hat kein Hobby zum Beruf gemacht. Er hat einfach seinen ersten in den zweiten hinübergerettet. Der Mann studierte Fotodesign, Examen bei Ulrich Mack in Dortmund, Thema: Alltag im Kinderheim der Essener Funke-Stiftung, eine Arbeit in Schwarzweiß. Das war 1983.

Leiendeckers außergewöhnliche Foto-Impressionen der Oper werden nun zum Buch

„Bilder zu machen, wo andere gar nicht hingucken“ das ist bis heute ein Leitmotiv seiner Arbeit. Theater als Beruf sei nun mal nicht so romantisch wie die Leute sich das vorstellen – aber zu gucken gibt es eben doch was: „Die Übersicht aus elf Metern hilft“, sagt er über seinen Arbeitsplatz. Die Kamera ist seit vielen Jahren dabei, jeden Tag. Gibt es nie die empfindliche Sopranistin, den unangenehm überraschten Balletttänzer, der „so“ nicht gesehen werden will? „Ich vertraue darauf, dass dieser Blick immer noch so charmant ist, dass sich niemand diffamiert fühlt. Bisher ist das immer gut gegangen“, sagt Leiendecker.

Seinen Blick, dem nun ein Buchprojekt gilt (siehe Hinweis), nennt Jürgen Leiendecker die „Anti-Perspektive“. Nicht weil sie „gegen“ etwas ist, sondern weil „der Zuschauer sie nie hat“. Jetzt hat er sie aber doch: Die „Ansichten aus Aaltoland“ teilt der Fotograf ab sofort mit allen, die Lust darauf haben.

