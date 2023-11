Lauter große Namen: Konzert zum Gedenken an Franz Xaver Ohnesorg, in der Philharmonie Essen – mit Martha Argerich (l.), Renaud Capuçon , Anne-Sophie Mutter, Christoph Prégardien und Lang Lang.

Klassik Franz-Xaver Ohnesorg: Würdiges Abschiedskonzert in Essen

Essen. Ein Benefizkonzert als klingende Trauerfeier. Große Stars spielten Samstag zum Gedenken an Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals

Wie dicht können Freude und Trauer doch beieinander liegen! Eigentlich wollte sich Franz Xaver Ohnesorg nach 28 Jahren, in denen er das Klavier-Festival Ruhr zu einem weltweit einzigartigen Ereignis machte, mit drei großen Benefiz-Galas von seinem Publikum verabschieden, doch der Intendant verstarb völlig unerwartet vor dem letzten Konzert, das ihm nun in Anwesenheit seiner Familie als Gedenkkonzert in der Essener Philharmonie gewidmet wurde.

Zum wohltuend schlichten Gedenken geriet der vierstündige Abend, bei dem vor allem die Musik sprechen sollte: kein überlebensgroßes Konterfei, sondern ausgelegte Kondolenzbücher, keine langen Trauerreden, sondern ein prägnant kurzes Abschiedswort vom Kuratoriumsvorsitzenden der Festival-Stiftung Hans-Peter Keitel, der mit einem bayerischen „Pfüati, Xaver!“ endete.

Die designierte Intendantin Katrin Zagrosek, bei der Ohnesorg sein Klavier-Festival „in den besten Händen“ wusste, zeichnete in ihrer Programmbegleitung ein einfühlsames menschliches Bild des Verstorbenen, der stets innige, freundschaftliche Beziehungen zu den Künstlern pflegte. Und es kamen alle, die Rang und Namen hatten. Treuester Gast mit 31 Auftritten: Martha Argerich, die 82-jährige Grande Dame des Klaviers, die zusammen mit Stargeiger Renaud Capuçon einen leidenschaftlich-gespannten Schumann bot.

Gedenken an Franz Xaver Ohnesorg: Abschied in Essens Philharmonie

Dem Medien-Superstar Lang Lang hatte man den Königsplatz am Ende des Konzertes vorbehalten, doch der Höhepunkt wurde es dennoch nicht, wenn er die Auszüge aus Bachs „Goldberg-Variationen“ durch die romantisierende, rosarote Brille subjektivierte. Stilsicherer entfaltete das Klavier-Duo Yaara Tal & Andreas Groethuysen da Schuberts Fantasie op. 103, während Christoph Prégardien den „Lindenbaum“ in berührender Verinnerlichung gab.

Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr. Am 14. November verstarb der Kulturmanager plötzlich und unerwartet. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Anne-Sophie Mutter durfte als Stammgast nicht fehlen und zauberte einen funkensprühenden Mozart (KV 155) mit ihrem Mehrgenerationenquartett, dem auch Michael Barenboim angehörte. Vater Daniel hatte das israelisch-arabische West-Eastern Divan Orchestra gegründet. Und so folgte man jetzt dem Wunsch des Verstorbenen, den Erlös der Abschiedskonzerte diesen musikalischen Friedensbotschaftern zu spenden. Eine überzeugende Geste, zumal Sohn Michael mit fantastischen jungen Mitstreitern Schumanns Klavierquintett op. 44 zum besten, mitreißendsten Beitrag des Abends erhoben. Franz Xaver Ohnesorg wäre glücklich gewesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur