Alpincenter Bottrop: Wintersport-Saision ist eröffnet

Bottrop. Das Alpincenter Bottrop hat für die Wintersaison wieder die Pforten eröffnet. Die Preise wurden dabei angepasst. Mehr Informationen im Überblick.

Das Alpincenter Bottrop eröffnet die Wintersport-Saison und erhöht die Preise

Die offiziell längste Skihalle der Welt steht im Alpincenter Bottrop

Alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Co.

Die Skihalle in Bottrop ist die zweite große Wintersporthalle ihrer Art in NRW. Ähnlich wie im Alpenpark in Neuss können die Besucher aber auch im Alpincenter Bottrop mehr erleben als nur Ski- oder Snowboardfahren. Viele Attraktionen an der Skihalle Bottrop können auch im Sommer genutzt werden, etwa ein Hüpfburgen-Park für Kinder.

Skihalle Bottrop: Die Weltrekord-Halle hat eine Pistenlänge von über 600 Metern und ragt in der Landschaft heraus. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bottrop hat die längste Skihalle der Welt

Das Alpincenter in Bottrop ist die längste Skihalle der Welt. Mit 640 Metern Pistenlänge ist die Skihalle im Ruhrgebiet sogar mehr als doppelt so lang wie die Skihalle in Neuss und damit eine echter Hingucker in der Landschaft.

Anfänger können ihre ersten Schritte auf dem Anfängerhang machen und sich so langsam herantasten. Für alle Fortgeschrittenen steht die große Abfahrt mit bis zu 24 Prozent Gefälle bereit. Hier geht es in einer kurvigen Abfahrt die Halle hinunter. Unten angekommen, führt ein Förderband zurück zur Bergstation.

Preise und Öffnungszeiten der NRW-Skihalle

Die Preise für die Skihalle Bottrop:

Kinder (5 bis 12 Jahre): All Inclusive-Tageskarte von Dienstag bis Freitag 29,50 Euro / Samstag, Sonntag und in der Hauptsaison 34,50 Euro

(5 bis 12 Jahre): All Inclusive-Tageskarte von Dienstag bis Freitag 29,50 Euro / Samstag, Sonntag und in der Hauptsaison 34,50 Euro Erwachsene (ab 13 Jahre): All Inclusive-Tageskarte von Dienstag bis Freitag 59 Euro / Samstag, Sonntag und in der Hauptsaison 69 Euro

(ab 13 Jahre): All Inclusive-Tageskarte von Dienstag bis Freitag 59 Euro / Samstag, Sonntag und in der Hauptsaison 69 Euro Wintersportkleidung zum Ausleihen: je nach Kleidungsstück ab 2 Euro

je nach Kleidungsstück ab 2 Euro Weitere Ticketarten mit anderen Preisen verfügbar

Weitere Preise:

Indoor-Skydiving: Je nach gebuchtem Paket zwischen 59 und 139 Euro

Je nach gebuchtem Paket zwischen 59 und 139 Euro Hüpfburgen: Kinder (ab 2 Jahre) sieben Euro / Begleiter (Erwachsene) frei

Die Öffnungszeiten im Alpincenter Bottrop:

Indoor-Skydiving : Montag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr

: Montag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr Skihalle : Dienstag bis Donnerstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 22 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 22 Uhr Sommerrodelbahn : wegen Umbauarbeiten geschlossen

: wegen Umbauarbeiten geschlossen Kinderhüpfburg : Im Winter geschlossen

: Im Winter geschlossen Biergarten: Im Winter geschlossen

Wenn das Wetter stimmt, dann können Besucherinnen und Besucher vom Biergarten an der Skihalle Bottrop über die gesamte Region blicken. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Biergarten mit Blick auf die Region Bottrop

Wer viel auf der Piste ist, muss sich auf Dauer auch mal stärken. Der Biergarten im Alpincenter Bottrop bietet die Möglichkeit, zu essen und zu trinken. Der Biergarten kann aber ohne Besuch der Skihalle genutzt werden. Durch die erhöhte Lage hat man einen tollen Ausblick über die Region. Deswegen eignet die Gastronomie sich auch als Zwischenstopp für alle, die etwa eine Fahrradtour in der Gegend machen. Eine Reservierung ist nicht notwendig.

Skihalle in Bottrop bietet viele Attraktionen

Zwar ist die Skihalle der Hingucker des Alpincenters Bottrop, aber die Halle bietet aber auch darüber hinaus weitere Attraktionen für alle Altersgruppen. Oben auf der Liste steht das Indoor-Skydiving. In einem Windkanal können sowohl Kinder als auch Erwachsene einen kurzen Flug erleben.

Besonders interessant für alle Familien mit Kindern sind außerdem die Hüpfburgen im Alpincenter Bottrop. Auf 2000 Quadratmetern warten auf die Kinder zehn Hüpfburgen.

Darüber hinaus steht an der Skihalle Bottrop auch eine ein Kilometer lange und schnelle Sommerrodelbahn. Aktuell wird die Sommerrodelbahn aber umgebaut und ist geschlossen.

Skihalle Bottrop: Hier gibt es Parkplätze

Vor dem Freizeit-Spaß kommt die Anreise. Mit dem Auto über die A2 fahren Sie in Richtung Essen auf der Abfahrt Essen/Gladbeck ab. Von dort folgen Sie für drei Kilometer der B224 in Richtung Essen. Dann biegen Sie nach rechts auf die Prosperstraße und folgen dieser etwa zwei Kilometer bis zum Ziel.

Auch eine Anreise über die A42 ist möglich. In dem Fall nehmen Sie die Ausfahrt Essen-Nord und wechseln auf die B224. Folgen Sie der Straße etwa 700 Meter in Richtung Gladbeck und biegen dann nach links auf die Prosperstraße, der Sie für circa zwei Kilometer bis zum Ziel folgen.

Die Adresse für das Navi lautet Prosperstraße 299-301, 46238 Bottrop. Vor Ort können alle Besucherinnen und Besucher ihr Auto an zwei Parkplätzen abstellen. Das Parken an der Talstation sowie die Auffahrt zur Bergstation zum Be- und Entladen und für den Besuch des Sportshops ist frei. Wer direkt am Eingang des Alpincenters parken will, muss dafür bezahlen.

Wer lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen will, kann ab Bottrop Hbf den Bus 262 in Richtung „ZOB“ nehmen. Dort steigen Sie um in den Bus 263 in Richtung „Boyer Str. / Essen“. Die Zielhaltestelle heißt „Alpincenter“.

Skikurse in der Skihalle Bottrop: Damit auch jeder den sicheren Einstieg auf die Skier schafft. Foto: Oliver Mengedoht / WAZ FotoPool

Skikurse für Groß und Klein im Alpincenter Bottrop

Auch in der Skihalle Bottrop können alle Fahrerinnen und Fahrer Kurse besuchen, um entweder den Einstieg auf die Ski zu schaffen oder ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten auszubauen. Hierfür gibt es sowohl Kurse für Tagesgäste als auch Mehrtageskurse. Dort kann zwischen unterschiedlichen Kursarten gewählt werden. Mit dabei sind Kurse für Erwachsene, aber auch für Kinder. Dazu gehören mehrtägige Kinderferienkurse oder auch Tageskurse für die Kleinsten. Hier gehts zur Kursübersicht.

Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe der Skihalle Bottrop

Für alle Besucher, die von weiter weg anreisen oder länger als nur einen Tag bleiben wollen, bietet das Alpincenter Bottrop zwei Partnerhotels an. Die Besucher können sich zwischen zwei Hotels in Gladbeck oder Moers entscheiden. Alternativ lohnt sich die Buchung einer anderen Unterkunft in direkter Nähe.

