Ausflüge an Pfingsten – diese Ziele in NRW lohnen sich

Die Wetteraussichten sind vielversprechend: Sonne satt und angenehm hohe Temperaturen. Beste Voraussetzungen also, um den Tag für einen Ausflug zu nutzen. Wir haben einige der schönsten Ziele an Rhein und Ruhr zusammengestellt:

Straußenfarm Emminghausen

An vielen Wochenenden bietet die Farm eineinhalbstündige Führungen an, bei der Besucher die Laufvögel näher kennenlernen können. Außerdem sind auf der im Jahr 2008 gegründeten Farm einige Bisons angesiedelt, die bewundert werden können. Für die offene Führung wird keine Voranmeldung benötigt. Bei leerem Magen: Im Hofladengibt es verschiedene Produkte aus Straußeneiern.

Öffnung/Führung: 11 bis 13 Uhr

11 bis 13 Uhr Eintritt : 4 Euro, Kinder 3 Euro

: 4 Euro, Kinder 3 Euro Adresse : Emminghausen 80, 42929 Wermelskirchen

: Emminghausen 80, 42929 Wermelskirchen Weitere Informationen: straussenfarm-emminghausen.de/

Spaziergang durch die Baumwipfel

Der Naturerlebnisparkt "Panarbora" ist nichts für Leute mit Höhenangst: Auf dem 40 Meter hohen Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm kann man fast 1,5 Kilometer weit laufen und dabei die Aussicht über das Bergische Land von oben genießen. Im Anschluss können Eltern und Kinder Halt auf dem Abenteuerspielplatz machen oder durch den Irrgarten laufen. Die Wissens-Station bietet außerdem Einblick in Flora und Fauna des umliegenden Waldes.

Öffnungszeit : 9.30 bis 20 Uhr

: 9.30 bis 20 Uhr Eintritt : Kinder 6,90 Euro, Erwachsene 10,40 Euro

: Kinder 6,90 Euro, Erwachsene 10,40 Euro Adresse : Nutscheidstr. 1, 51545 Waldbröl

: Nutscheidstr. 1, 51545 Waldbröl Weitere Informationen: http://panarbora.de/de/

Klettern im Ruhrgebiet

Sich wie Tarzan und Jane von Baum zu Baum schwingen: Dieser Traum wird in den Hochseilgärten in Duisburg, Dortmund und Oberhausen wahr – und auch in anderen Klettergärten in der Region. Ob Kletteranfänger -oder profi, die unterschiedlichen Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen sorgen für Abwechslung.

Öffnungszeit : meist 10 bis 19.30 Uhr

: meist 10 bis 19.30 Uhr Eintritt : Kinder 14 Euro, Jugendliche 23 Euro, Erwachsene 26 Euro

: Kinder 14 Euro, Jugendliche 23 Euro, Erwachsene 26 Euro Adresse : Dortmund: Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund, Duisburg: Kalkweg 153, 47055 Duisburg, Oberhausen: Arenastraße 13, 46047 Oberhausen

: Dortmund: Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund, Duisburg: Kalkweg 153, 47055 Duisburg, Oberhausen: Arenastraße 13, 46047 Oberhausen Weitere Informationen: www.tree2tree.de/

Draisine fahren am Niederrhein

Wer sich sportlich betätigen möchte, kann den Niederrhein auf der Fahrrad-Draisine erkunden: Während die einen auf diesem besonderen Fortbewegungsmittel in die Pedale treten müssen, können die anderen Fahrgäste entspannt die Landschaft genießen. Die kleine Draisine bietet Platz für zwei bis vier Personen, die größere Variante sogar für neun bis vierzehn Leute. Radler haben dann je nach Ausdauer die Wahl zwischen einer fünf kilometer- oder elf kilometerlangen Tour auf der stillgelegten Bahnstrecke, die von Kranenburg nach Kleve oder nach Groesbeek in den Niederlanden führt. Der Veranstalter empfiehlt vorab eine Reservierung.

Öffnungszeit : 9 bis 17 Uhr

: 9 bis 17 Uhr Kosten : Mo-Do 12 Euro / Fr-So 16 Euro

: Mo-Do 12 Euro / Fr-So 16 Euro Adresse : Bahnhofstraße 15, 47559 Kranenburg

: Bahnhofstraße 15, 47559 Kranenburg Weitere Informationen: grenzland-draisine.eu/de/

Tiere füttern im Wildpark Grafenberg

Jeden Tag im Jahr geöffnet und dazu kostenlos: Einer der ältesten Wildparks Deutschlands befindet sich im Grafenberger Wald in Düsseldorf. Besonders für Familien mit kleinen Kindern eignet sich das Gelände als Ausflugsziel. Beim Spaziergang, den auch die Kleinen gut bewältigen können, lassen sich unter anderem Rothirsche, Waschbären, Füchse oder Wildkatzen beobachten. Eine Besonderheit ist außerdem das Damwild-Freigehege: Dort können Kinder den Tieren ganz nah kommen und sie mit Kastanien und Rohkost füttern. Bei den Wildschweinen, die auch gefüttert werden dürfen, gab es gerade erst Nachwuchs.

Öffnungszeit : im Sommer 9 bis 19 Uhr

: im Sommer 9 bis 19 Uhr Eintritt : kostenlos

: kostenlos Adresse : Rennbahnstraße 60, 40629 Düsseldorf

: Rennbahnstraße 60, 40629 Düsseldorf Weitere Informationen: www.wildpark-duesseldorf.de/

Zoobesuch in Duisburg oder Gelsenkirchen

Der Zoom Erlebniszoo in Gelsenkirchen und der Zoo Duisburg sind vor allem bei gutem Wetter immer einen Tagesausflug wert. Wer es noch nicht kennt: 2019 hat im Zoom der neue Schildkrötengarten eröffnet, in dem sich die drittgrößten Landschildkröten der Welt beobachten lassen. Abgesehen davon hat der Zoo auch sonst einiges aus der Tierwelt zu bieten: Besucher können in den verschiedenen Themenwelten u.a. Eisbären, Erdmännchen, Flusspferde oder Tiger beobachten. Und auch im Zoo Duisburg gibt es einige exotische Tiere zu sehen: Ob Faultier, Wombat oder Oktopus, hier kommen Besucher auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Tiere beobachten in Isselburg

Eun tierisches Vergnügen erwartet Besucher auch im Biotopwildpark Anholter Schweiz in Isselburg am Niederrhein: Dort sind die rund 50 Tierarten, unter anderem Luchse, Wildkatzen und Bären in großen Gehegen untergebracht. Daher sollten sich Besucher Zeit nehmen, um die Tiere in Ruhe beobachten zu können. Es gibt außerdem die Gelegenheit, die Tierpfleger bei ihrer Futterrunde zu begleiten.

Öffnungszeit : 9 bis 18 Uhr

: 9 bis 18 Uhr Adresse : Pferdehorsterstr. 1, 46419 Isselburg

: Pferdehorsterstr. 1, 46419 Isselburg Weitere Informationen: www.anholter-schweiz.de/

Seltene Wisente im Sauerland beobachten

Ein einmaliges Erlebnis gibt es in Bad Berleburg zu bestaunen: Rund um den Rothaarsteig leben seit 2013 wieder Wisente in freier Wildbahn. Die beeindruckenden Rinder sind europaweit nur an diesem Ort finden. In der Wisent-Wildnis haben Besucher die Gelegenheit zu wandern und auf Wisent-Suche zu gehen. Kinder können währenddessen auf dem Naturspielplatz mit Holz schnitzen, Wasserwege bauen, klettern und rutschen. Zum Essen und Trinken lädt anschließend die Wisent-Hütte ein.

Öffnungszeit : Sommer 10 bis 17 Uhr (montags geschlossen außer Feiertage)

: Sommer 10 bis 17 Uhr (montags geschlossen außer Feiertage) Eintritt : ab 3,50 Euro

: ab 3,50 Euro Adresse : Weidiger Weg 100, 57319 Bad Berleburg

: Weidiger Weg 100, 57319 Bad Berleburg Weitere Informationen: wisent-welt.de/

Wildwasserbahn fahren im Movie Park

Der Movie Park in Bottrop hat mit seinen sieben Themenparks einiges an Fahrgeschäften und Shows zu bieten. Eine der beliebtesten und zugleich ältesten Attraktionen erstrahlt seit letztem Jahr auch im neuen Glanz: „Excalibur – Secrets of the Dark Forest“ heißt die Familien-Wasserbahn, die sich zuvor „Mystery River“ und auch lange Zeit „Die Unendliche Geschichte“ nannte. Auch die Achterbahn „Star Trek: Operation Enterprise“ wurde erst 2017 eröffnete und ist die zweithöchste Attraktion im Park.

Öffnungszeit : 10 bis 17 bzw. 18 Uhr

: 10 bis 17 bzw. 18 Uhr Eintritt : Online ab 29 Euro

: Online ab 29 Euro Adresse : Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen

: Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen Weitere Informationen: www.movieparkgermany.de

Kopfüber im Phantasialand

Das Phantasialand in Brühl ist einer der meistbesuchten Freizeitparks in Deutschland. Der Park bietet Besuchern ein breites Spektrum an Erlebniswelten: von Fantasy über Science-Fiction bis zu Märchen. Auch an Fahrgeschäften gibt es eine breite Auswahl: Ob auf den Achterbahnen, den Wildwasserbahnen oder den Karussells - hier kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

Öffnungszeit : Woche 10 bis 18 Uhr, Wochenende/Feiertage 10 bis 19 Uhr

: Woche 10 bis 18 Uhr, Wochenende/Feiertage 10 bis 19 Uhr Eintritt : online Kinder ab 42,50 Euro, Erwachsene 49,50 Euro

: online Kinder ab 42,50 Euro, Erwachsene 49,50 Euro Adresse : Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl Weitere Informationen: www.phantasialand.de

Piratenabenteuer auf dem Outdoorspielplatz

Kleine Piraten und andere Abenteurer können sich auf dem großen Spielplatz Bobbolandia in Grevenbroich austoben. Auf 60.000 Quadratmetern verteilen sich zahlreiche Spielattraktionen wie eine Ritterburg, Hexenbaumhaus und ein Piratenschiff. Außerdem gibt es Trampoline und einen Wasserspielplatz auf dem Abenteuer-Spielplatz zu entdecken.

Öffnungszeit : Woche 13 bis 19 Uhr / Wochenende/Feiertage/Ferien 10 bis 19 Uhr

: Woche 13 bis 19 Uhr / Wochenende/Feiertage/Ferien 10 bis 19 Uhr Eintritt : 8 Euro

: 8 Euro Adresse : Bobbolandia Grevenbroich, Viktoriastraße 51-53, 41517 Grevenbroich

: Bobbolandia Grevenbroich, Viktoriastraße 51-53, 41517 Grevenbroich Weitere Informationen: www.bobbolandia-grevenbroich.de/

Achterbahn fahren im Freizeitpark Schloss Beck

Ein Ausflug in den Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop lohnt sich vor allem für Familien mit kleineren Kindern. Dort können sie auf auf der Wasserwellenrutsche, Familienachterbahn oder mit Booten fahren. Trampoline, Karussells und Abenteuerspielplätze laden zum herumtoben ein.

Öffnungszeiten : Mi-So 9 bis 18 Uhr

: Mi-So 9 bis 18 Uhr Eintritt : Kinder 11 Euro, Erwachsene 12 Euro (siehe Preisliste)

: Kinder 11 Euro, Erwachsene 12 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Wellenrutsche, Wasserbob, Seilbahn

: Wellenrutsche, Wasserbob, Seilbahn Durchschnittliche Aufenthaltsdauer * : viereinhalb Stunden

viereinhalb Stunden Adresse : Am Dornbusch 39, 46244 Bottrop

: Am Dornbusch 39, 46244 Bottrop Weitere Informationen: https://schloss-beck.de/

Toben im Ketteler Hof

Idyllisch im Grünen liegt der Erlebnispark Ketteler Hof bei Haltern am See. Auf Familien warten hier Klettergerüste, riesige Hüpfkissen, Rutschen und ein Streichelzoo mit Ziegen, Schafen und Meerschweinchen. Erst 2019 Jahr hat auch eine neue Spielanlage geöffnet, bei der man sich rutschend von Kletterturm zu Kletterturm bewegen kann – auch der Indoorspielplatz ist neu. Für die Stärkung zwischendurch stehen Grillplätze zur Verfügung.