Bowling Bowling in NRW: Das bieten die Bahnen in der Region

Ruhrgebiet. In NRW gibt es Dutzende Bowlingcenter, die mit verschiedenen Aktionen auf sich aufmerksam machen. Hier gibt es die Bahnen in der Übersicht.

Die Bowlingbahnen in NRW locken Gäste mit Disco-Bowling, Fußball-Übertragungen und weiteren Angeboten.

Wie viel kostet eine Runde Bowling? Wann lohnt sich der Besuch am meisten?

Die Bowlingcenter in der Region im Überblick.

Für alle Bowlingfans warten in NRW zahlreiche Bowlingbahnen, auf denen man sich mit Freunden oder der Familie messen kann. Viele bieten vor Ort auch Cocktails und warme Mahlzeiten an. Wir haben die Bowlinghallen in der Region zusammengetragen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bowling in Essen und Umgebung: Bahnen im Ruhrgebiet

Neben Bowling kann im LaOla Sportcenter in Altenessen auch Fußball und Badminton gespielt werden. Im Bowlingbereich gibt es insgesamt vier Bahnen mit angeschlossener Gastronomie. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 1 Uhr, samstags von 14 bis 1 Uhr und sonntags von 10 bis 23 Uhr. Eine Bahn kostet 30 Euro pro Stunde - unabhängig von der Anzahl der Spieler. Bowlingschuhe und Hygienesocken gibt es ohne Aufpreis dazu.

Deutlich mehr Bahnen gibt es bei Joe's Superbowling am Berliner Platz in Essen. Die 28 Bahnen stehen montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 1 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr zur Verfügung. Auch hier gibt es zusätzlich ein Restaurant sowie Kicker- und Billardtische. Eine weitere Filiale von Joe's Superbowling gibt es in Mülheim an der Ruhr.

Bei Knippi's Bowling Palace in Oberhausen können Bowlingfans jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr unter Schwarzlicht die Kugeln rollen lassen - meistens begleitet von einem Live-DJ. Exklusiv für Kinder gibt es das Schwarzlicht-Angebot mittwochs und freitags zwischen 15 und 18 Uhr. Geöffnet sind die 20 Bahnen montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags von 15 bis 0 Uhr, samstags von 10 bis 0 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Auch bei Firebowl in Gelsenkirchen gibt es regelmäßig Aktionen. Im Regeltarif kostet eine Bahn pro Stunde zwischen 25 und 39,50 Euro - je nach Uhrzeit und Wochentag. Wer Hunger mitbringt, kann dienstags ein leckeres Schnäppchen machen: Hier gibt es eine Pizza nach Wahl, drei Bowlingspiele und die Bowlingschuhe für insgesamt 16,90 Euro pro Person. Beim Disco-Bowling wird samstagabends traditionell das Schwarzlicht angeknipst. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags von 16 bis 0 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Samstags steht bei vielen Bowlingcentern Disco-Bowling auf dem Programm - so auch bei Firebowl in Gelsenkirchen. Foto: Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services

Beim Bochumer Bowlingtreff kostet eine Stunde pro Bahn mit maximal sieben Spielern zwischen 22 und 37 Euro - dazu kommen je 2,50 Euro für die Bowlingschuhe. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen an manchen Tagen deutlich weniger. Disco-Licht und Laser-Show gibt es hier jeden Freitag und Samstag ab 21 Uhr. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 15 bis 22.30 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 1 Uhr und sonntags von 10.30 bis 22 Uhr. Im Bowlorado in Witten, wo Gäste auch Dart und Billard spielen können, zahlen Erwachsene für eine Runde Bowling zwischen 3,10 Euro und 4,80 Euro pro Person. Montags gibt es bei zwei bezahlten Spielen noch ein drittes geschenkt. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 16 bis 0 Uhr, freitags von 16 bis 2 Uhr und sonntags von 12 bis 0 Uhr.

Unreal Bowling in Duisburg: Hier rollt die Kugel durchs Feuer

XXL Bowling in Duisburg startet pro Person bereits bei 2,50 Euro pro Spiel. So günstig ist es allerdings nur bis 14 Uhr. Spätere Spiele an einer der 16 Bowlingbahnen kosten dann bis zu 5 Euro pro Person. Schuhe müssen zusätzlich für je 2,50 Euro geliehen werden. Auch hier gibt es an den Wochenende Disco-Bowling mit Schwarzlicht und Musik.

Eine Besonderheit: Das Duisburger Bowlingcenter bietet auch das "XXL Unreal Bowling" an. Hier spielen Bowlingfans auf interaktiv beleuchteten Bahnen, die den Eindruck erwecken, die Kugel würde auf einem Regenbogen oder durch Lava Richtung Ziel rollen. Dafür zahlen Gäste pro Person einen Aufpreis von 1,50 Euro pro Spiel. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags von 10 bis 0 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr.

Bowling im Kreis Wesel

Auch die Bowlingarena in Moers setzt an ihren 18 Bahnen auf den Einsatz von speziellen Lichteffekten. Freitags und samstags spielen die Gäste ab 20 Uhr auf leuchtenden Bahnen. Gezahlt wird pro Bahn zwischen 28 und 35 Euro pro Stunde , dazu kommen 2 Euro Leihgebühr für die Schuhe. Nach dem Spiel können die Bowlingfans den Abend im angeschlossenen Restaurant ausklingen lassen. Geöffnet ist mittwochs und donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags eine Stunde länger, samstags von 15 bis 23 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Fußballfans, die am Wochenende nicht die Bundesliga oder die Champions League verpassen möchten, können die Spiele auch im Super Bowl Bowlingpark in Dinslaken verfolgen - auf den Bildschirmen über den 24 Bowlingbahnen werden sie live übertragen. Discobowling gehört auch hier zum Freitags- und Samstagsprogramm. Ein Spiel kostet pro Person zwischen 2,70 Euro und 5 Euro, Leihschuhe kosten 2 Euro extra. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 15 bis 0 Uhr, freitags von 14 bis 2 Uhr, samstags von 10 bis 2 Uhr und sonntags von 10 bis 0 Uhr.

Bowling in Hagen und Umgebung

Wer an der Bowlingbahn auch noch sein Würfelglück unter Beweis stellen möchte - und dabei den eigenen Cocktailpreis erwürfeln möchte - sollte einen Blick auf den Bowling Room in Hagen werfen. Eine Bahn in den Elbershallen kostet pro Spiel zwischen 26,50 Euro und 36,50 Euro - je nach Uhrzeit und Wochentag. Für Leihschuhe kommen jeweils 3 Euro obendrauf. Geöffnet ist mittwochs und donnerstags von 17 bis 23 Uhr, freitags von 17 bis 1 Uhr, samstags von 11.30 bis 1 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr.

In der Players Lounge in Finnentrop dreht sich alles um den Sport. Zwischen Dart-Automaten, Billard- und Airhockeytischen werden regelmäßig Bundesligaspiele übertragen - und auch acht Bowlingbahnen, ausgestattet mit Laser und Nebelmaschine, stehen hier bereit. Pro Stunde kostet eine Bahn zwischen 22 und 28 Euro, Schuhe kosten zwei Euro extra. Geöffnet ist dienstags von 17 bis 21 Uhr, mittwochs von 17 bis 22 Uhr, donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 1 Uhr, samstags von 14 bis 1 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Wie sind die Regeln beim Bowling?

Ein Spiel besteht in der Regel aus zehn Durchgängen (Frames), pro Durchgang hat ein Spieler bis zu zwei Würfe. Ziel ist es, möglichst viele der zehn am Ende der Bahn aufgestellten Pins umzuwerfen. Dabei gibt es pro Pin einen Punkt.

Spare : Trifft ein Spieler innerhalb seiner zwei Würfe alle Pins, gilt es als Spare - es gibt zehn Punkte und der nächste Wurf zählt doppelt.

: Trifft ein Spieler innerhalb seiner zwei Würfe alle Pins, gilt es als Spare - es gibt zehn Punkte und der nächste Wurf zählt doppelt. Strike: Ein Spieler räumt mit seinem ersten Wurf des Durchgangs bereits alle Pins ab - es gibt zehn Punkte und der nächste Durchgang zählt doppelt.

Wie lang dauert eine Runde Bowling?

Ein Bowlingspiel dauert pro Spieler etwa zehn Minuten. Spielen fünf bis sechs Personen zusammen auf einer Bahn, dürfte die Partie etwa eine Stunde dauern.

Warum braucht man Bowlingschuhe?

Bowlingschuhe bestehen meist aus Leder und sind mit einer speziellen Sohle ausgestattet, um den Bodenbelag der Bahn zu schützen. Damit sollen Kratzer und Schlieren verhindert werden.

Wie viele Punkte sind beim Bowling maximal möglich?

Wirft ein Spieler im zehnten Durchgang einen Spare oder Strike, dürfen ein oder zwei weitere Würfe nachgelegt werden. Ein perfektes Spiel besteht also aus zwölf Strikes in Folge, das ergibt eine maximale Punktzahl von 300.

