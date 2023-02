Christi Himmelfahrt in NRW ein Feiertag? Das steckt dahinter

Gilt Christi Himmelfahrt auch im Bundesland NRW als Feiertag? Und welche Vorgaben gelten an dem Tag? Alle Informationen in der Übersicht.

Essen. Gilt Christi Himmelfahrt auch im Bundesland NRW als Feiertag? Und welche Vorgaben gelten an dem Tag? Alle Informationen in der Übersicht.

Und welche Regeln gelten dann an Christi Himmelfahrt in NRW?

Christi Himmelfahrt in NRW: Wir haben die wichtigsten Regeln im Überblick gesammelt.

Auch in NRW gilt Christi Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag. Doch welche Regeln gelten? Und was wird an diesem Tag überhaupt gefeiert? Wir geben einen Überblick:

Ja, auch in NRW gilt Christi Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag. Dementsprechend gelten an diesem Tag besondere Regeln, vor allem ein Arbeitsverbot. Verboten sind "alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu stören", heißt es in der Verordnung des Landes NRW.

Christi Himmelfahrt in NRW - welche Regeln gelten? (Symbolbild) Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Wann wird Christi Himmelfahrt in NRW gefeiert?

Christi Himmelfahrt wird jedes Jahr am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Im Jahr 2023 fällt Himmelfahrt damit auf den 18. Mai (Donnerstag). Lesen Sie hier: Brückentage in NRW 2023: Die Feiertage für einen Kurzurlaub

Ist Christi Himmelfahrt in ganz Deutschland ein Feiertag?

Nicht nur in NRW gilt Christi Himmelfahrt als Feiertag - auch in allen anderen Bundesländern wird der christliche Feiertag gefeiert. Auch in Österreich oder der Schweiz gilt der Tag als christlicher Feiertag. In der Schweiz heißt der Tag übrigens "Auffahrt".

Was wird an Christi Himmelfahrt gefeiert?

Besonders im katholischen Glauben ist Christi Himmelfahrt ein hoher christlicher Feiertag. Gefeiert wird jedes Jahr die Rückkehr Jesus Christus als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Erwähnt wird dieser Tag in den Schriften des Neuen Testaments.

Christi Himmelfahrt in NRW - auch bekannt als Vatertag

Väter und werdende Väter - aber auch Männer ohne Kinder - können sich in diesem Jahr den 18. Mai 2023 in den Kalender eintragen. Regelmäßig ziehen an Vatertag Männer mit Böllerwagen durch das Bundesland.

Christi Himmelfahrt in NRW: An Vatertag ziehen nicht nur Väter mit Bollerwagen durch das Bundesland. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Christi Himmelfahrt in NRW: Welche weiteren Feiertage gibt es?

Neben Christi Himmelfahrt gelten folgende Tage in NRW als Feiertag:

Neujahr: 1. Januar (Sonntag)

Karfreitag: 7. April

Ostersonntag: 9. April

Ostermontag: 10. April

Tag der Arbeit: 1. Mai ( Montag )

) Christi Himmelfahrt: 18. Mai ( Donnerstag )

) Pfingstsonntag: 28. Mai

Pfingstmontag: 29. Mai

Fronleichnam: 8. Juni ( Donnerstag )

) Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober ( Dienstag )

) Allerheiligen: 1. November (Mittwoch)

Heiligabend: 24. Dezember (Sonntag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember (Dienstag)

Ferien und Feiertage in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

