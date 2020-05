Das sind die schönsten Freizeit- und Erlebnisparks in NRW

Lachende Gesichter und Freudenschreie liegen in der Luft: Wer einen Freizeitpark betritt, der findet sich in einer Welt der guten Laune wieder. Schließlich versprechen die Attraktionen und Shows Nervenkitzel, Abwechselung und jede Menge Spaß. Bei uns in NRW gibt es massig Auswahl – aber nicht jeder Park ist für jeden Besucher der richtige.

Bei so viel Spaß ist es kein Wunder, dass gerade in den Sommerferien Hochbetrieb herrscht. Ob Achterbahn-Fans, auf der Suche nach dem nächsten Adrenalin-Kick oder gemütliche Sommerrodelbahnfahrer – bei der Vielfalt an Vergnügungsparks im Revier kommt sicherlich jeder auf seine Kosten.

Für Familien: Bobbolandia

Kleine Piraten und andere Abenteurer können sich auf dem großen Outdoor-Spielplatz Bobbolandia in Grevenbroich austoben. Hier verteilen sich zahlreiche Spielattraktionen wie eine Ritterburg, ein Hexenbaumhaus und ein Piratenschiff über den ganzen Park. Außerdem gibt es Trampoline und einen Wasserspielplatz auf dem Abenteuer-Spielplatz zu entdecken.

Foto: Stefan Sauer/picture alliance /dpa

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende und in den Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr

Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende und in den Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr Eintritt: Tageskarte 8 Euro, Rollstuhlfahrer und Kinder bis 1 Jahr frei

Tageskarte 8 Euro, Rollstuhlfahrer und Kinder bis 1 Jahr frei Besonderheiten: Wasserspielplatz, Hüpfkissen, Grillhütten

Wasserspielplatz, Hüpfkissen, Grillhütten Durchschnittliche Aufenthaltsdauer*: zwei bis fünf Stunden

zwei bis fünf Stunden Adresse: Bobbolandia Grevenbroich, Viktoriastraße 51-53, 41517 Grevenbroich

Bobbolandia Grevenbroich, Viktoriastraße 51-53, 41517 Grevenbroich Weitere Informationen: bobbolandia-grevenbroich.de

Für Achterbahn-Fans: Fort Fun Abenteuerland

In dem Park im Wildwest-Stil im Hochsauerland bieten über 40 Attraktionen den Besuchern Freizeit-Spaß. Kleine und große Kinder können hier auf Achter- und Wildwasserbahnen, Kettenkarussell, Rodelbahn, Rutschenanlagen, Riesenrad und anderen Fahrgeschäften den Tag verbringen.

Foto: Fort Fun/Archiv

Öffnungszeiten : 9.30 bis ca. 17 Uhr (wetterabhängig)

: 9.30 bis ca. 17 Uhr (wetterabhängig) Eintritt : 90-150cm: 23,50 Euro / über 150cm: 29,50 Euro (siehe Preisliste)

: 90-150cm: 23,50 Euro / über 150cm: 29,50 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Achter- und Wildwasserbahnen, Seilbahn, Sommerrodelbahn

: Achter- und Wildwasserbahnen, Seilbahn, Sommerrodelbahn Durchschnittliche Aufenthaltsdauer*: sechs Stunden

sechs Stunden Adresse : Aurorastraße 50, 59909 Bestwig

: Aurorastraße 50, 59909 Bestwig Weitere Informationen: fortfun.de

Für Familien: Irrland

In dem Freizeitpark am Niederrhein gibt es einiges zu entdecken: verschiedene Spielplätze mit riesigen Rutschen, Heuballen zum Herumtoben und Tiere zum Anfassen. Wer eine Pause braucht, kann sich anschließend auf den vielen Grillplätzen ausruhen und stärken.

Foto: WAZ FotoPool

Öffnungszeiten : in der Saison 9 bis 19 Uhr

: in der Saison 9 bis 19 Uhr Eintritt : 7,50 Euro / Online-Ticket 7 Euro (siehe Preisliste)

: 7,50 Euro / Online-Ticket 7 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Spielplätze, Labyrinth, Streichelzoo, Wasserrutschen,

: Spielplätze, Labyrinth, Streichelzoo, Wasserrutschen, Durchschnittliche Aufenthaltsdauer* : fünf Stunden

: fünf Stunden Adresse : Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer

: Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer Weitere Informationen: irrland.de

Für Familien: Ketteler Hof

Idyllisch im Grünen liegt der Erlebnispark Ketteler Hof bei Haltern am See. Auf Familien warten hier Klettergerüste, Wasserrutschen und ein Streichelzoo. Bei schlechtem Wetter lädt der neue Indoor-Bereich mit Hindernisparcour und Kletterspielplätzen zum spielen ein. Für die Stärkung zwischendurch stehen Grillplätze zur Verfügung. Neu seit 2019/20: Indoor-Spielplatz!

Foto: Lars Heidrich

Öffnungszeiten : 9 bis 18 Uhr (Sommersaison)

: 9 bis 18 Uhr (Sommersaison) Eintritt : 15 Euro

: 15 Euro Besonderheiten : Wildpark, Indoorhalle, Rodelbahn, Rutschen-Paradies, Hüpfkissen

: Wildpark, Indoorhalle, Rodelbahn, Rutschen-Paradies, Hüpfkissen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer* : viereinhalb Stunden

: viereinhalb Stunden Adresse : Rekener Str. 234, Haltern am See

: Rekener Str. 234, Haltern am See Weitere Informationen: www.kettelerhof.de

Für Achterbahn-Fans: Movie Park

Der Movie Park in Bottrop hat mit seinen sieben Themenparks einiges an Fahrgeschäften und Shows zu bieten. Eine der beliebtesten und zugleich ältesten Attraktionen erstrahlt seit 2018 auch im neuen Glanz: „Excalibur – Secrets of the Dark Forest“ heißt die Familien-Wasserbahn, die sich zuvor „Mystery River“ und auch lange Zeit „Die Unendliche Geschichte“ nannte. Auch die Achterbahn „Star Trek: Operation Enterprise“ wurde erst 2017 eröffnet und ist eine der höchsten Attraktionen im Park.

Foto: Jessica Demmer (Movie Park Germany)

Öffnungszeiten : in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr

: in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr Eintritt : Erwachsene ab 43 Euro, Kinder ab 34 Euro (Online ab 29 Euro!) (Preisliste)

: Erwachsene ab 43 Euro, Kinder ab 34 Euro (Online ab 29 Euro!) (Preisliste) Besonderheiten : Fahrgeschäfte und Shows mit dem Schwerpunkt „Film“

: Fahrgeschäfte und Shows mit dem Schwerpunkt „Film“ Durchschnittliche Aufenthaltsdauer* : sechseinhalb Stunden

: sechseinhalb Stunden Adresse : Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen

: Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen Weitere Informationen: movieparkgermany.de

Für Familien: Panoramapark

Der Panoramapark in Kirchhundem ist vor allem für Familien eine Attraktion: Kinder können sich hier auf Hüpfkissen, Kletterburgen und Rutschen austoben. Die 1,2 Kilometer lange Sommerrodelbahn ist eine weitere Besonderheit des Parks. Wer anschließend genug von Spiel und Spaß hat, kann im Wildpark Bisons, Biber und Wölfe beobachten. Für die Kleinen gibt es außerdem einen Streichelzoo.

Foto: PanoramaPark Sauerland

Öffnungszeiten : 10 bis 17 Uhr, Mo/Fr geschlossen, Sommerferien täglich 10 bis 18 Uhr

: 10 bis 17 Uhr, Mo/Fr geschlossen, Sommerferien täglich 10 bis 18 Uhr Eintritt : Tageskarte 13,50 Euro (siehe Preisliste)

: Tageskarte 13,50 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Hüpfkissen, Kletterburgen, Wildpark, Streichelzoo

: Hüpfkissen, Kletterburgen, Wildpark, Streichelzoo Durchschnittliche Aufenthaltsdauer* : drei Stunden

: drei Stunden Adresse : Rinsecker Straße 100, 57399 Kirchhundem

: Rinsecker Straße 100, 57399 Kirchhundem Weitere Informationen: www.panopark.de/

Für Achterbahn-Fans: Phantasialand

Das Phantasialand in Brühl ist einer der meistbesuchten Freizeitparks in Deutschland. Der Park bietet Besuchern ein breites Spektrum an Erlebniswelten: von Fantasy über Science-Fiction bis zu Märchen. Auch an Fahrgeschäften gibt es eine breite Auswahl: Ob auf den Achterbahnen, den Wildwasserbahnen oder den Karussells - hier kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

Foto: Phantasialand

Öffnungszeiten : Woche 10 bis 18 Uhr, Wochenende/Feiertage 10 bis 19 Uhr

: Woche 10 bis 18 Uhr, Wochenende/Feiertage 10 bis 19 Uhr Eintritt : Erwachsene 49,50 Euro, Kinder 42,50 Euro (siehe Preisliste)

: Erwachsene 49,50 Euro, Kinder 42,50 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : sechs Themenbereiche mit Fahrgeschäften

: sechs Themenbereiche mit Fahrgeschäften Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: sechs Stunden

sechs Stunden Adresse : Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl Weitere Informationen: https://www.phantasialand.de

Für Tier-Fans: Safariland Stukenbrock

Der Safaripark Stukenbrock heißt jetzt Safariland Stuckenbrock! Der Park im Kreis Gütersloh ist kein klassischer Freizeitpark. Zwar gibt es Fahrgeschäfte wie Achterbahnen und Wildwasserbahnen, aber das eigentliche Highlight sind die exotischen Tiere: Besucher können mit dem eigenen Auto durch die Freigehege fahren, in denen unter anderem Löwen, Giraffen und Zebras leben. Ein weiterer Höhepunkt unter den fast 600 Tieren sind die weißen Bengaltiger.

Foto: Safaripark Stukenbrock

Öffnungszeiten : März bis Oktober 10 bis 18 Uhr

: März bis Oktober 10 bis 18 Uhr Eintritt : Kinder 26,50 Euro, Erwachsene 32,50 Euro (siehe Preisliste)

: Kinder 26,50 Euro, Erwachsene 32,50 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Achter- und Wildwasserbahnen, Gehege mit exotischen Tieren

: Achter- und Wildwasserbahnen, Gehege mit exotischen Tieren Durchschnittliche Aufenthaltsdauer * : sechs Stunden

sechs Stunden Adresse : Mittweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

: Mittweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Weitere Informationen: www.safaripark.de

Für Familien: Schloss Beck

Ein Ausflug in den Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop lohnt sich vor allem für Familien mit kleineren Kindern. Dort können sie auf auf der Wasserwellenrutsche, Familienachterbahn oder mit Booten fahren. Außerdem laden Trampoline, Karussells und Abenteuerspielplätze zum herumtoben ein.

Foto: Lars Heidrich

Öffnungszeiten : Mi-So 9 bis 18 Uhr

: Mi-So 9 bis 18 Uhr Eintritt : Kinder 11 Euro, Erwachsene 12 Euro (siehe Preisliste)

: Kinder 11 Euro, Erwachsene 12 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Wellenrutsche, Wasserbob, Seilbahn

: Wellenrutsche, Wasserbob, Seilbahn Durchschnittliche Aufenthaltsdauer * : viereinhalb Stunden

viereinhalb Stunden Adresse : Am Dornbusch 39, 46244 Bottrop

: Am Dornbusch 39, 46244 Bottrop Weitere Informationen: https://schloss-beck.de/

Für Achterbahn-Fans: Toverland

Der Freizeitpark Toverland in der Grenzregion Nord-Limburg ist nur zehn Autominuten von Venlo entfernt und daher auch von NRW aus gut erreichbar. Da sich Besucher in dem Park nicht nur auf Achterbahnen, sondern auch auf einem Wasserspielplatz und im Hochseilgarten vergnügen können, ist ein Ausflug ins Toverland auch für Familien mit kleineren Kindern zu empfehlen. Anfang Juli 2018 wurden das Eingangsgebiet Port Laguna und das Themengebiet Avalon mit neuen Achterbahnen und neuen Shows eröffnet. Außerdem zeigt der Park mittwochs in den Sommerferien ein Feuerwerk und ist daher an diesen Tagen bis 23 Uhr geöffnet.

Foto: Toverland Freizeitpark

Öffnungszeiten : 10 bis 18 Uhr

: 10 bis 18 Uhr Eintritt : bis 120cm ab 17,50 Euro / ab 120cm ab 22,50 Euro / Parken 10 Euro (siehe Preisliste)

: bis 120cm ab 17,50 Euro / ab 120cm ab 22,50 Euro / Parken 10 Euro (siehe Preisliste) Besonderheiten : Achterbahnen, Wasserbahnen

: Achterbahnen, Wasserbahnen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer * : sechseinhalb Stunden

sechseinhalb Stunden Adresse : Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum, Niederlande

: Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum, Niederlande Weitere Informationen: www.toverland.com/de/

Für Familien: Wunderland Kalkar

Der Familienpark in der Nähe der niederländischen Grenze lockt mit über 40 Attraktionen, darunter Hüpfkissen, Rutschen oder verschiedene Karussells. Die Fahrgeschäfte sind besonders für Kinder von drei bis zwölf Jahre geeignet. Aber auch größeren Kindern dürfte auf den Achterbahnen, der Kletterwand oder der Kartbahn nicht langweilig werden.

Foto: NRZ

Öffnungszeiten : (lange) Wochenenden 10 bis 18 Uhr, in den Sommerferien täglich

: (lange) Wochenenden 10 bis 18 Uhr, in den Sommerferien täglich Eintritt : bis 130cm ab 20 Euro / ab 130cm ab 27 Euro (siehe Ticketbuchung)

: bis 130cm ab 20 Euro / ab 130cm ab 27 Euro (siehe Ticketbuchung) Besonderheiten : Kartbahn, Kletterwand

: Kartbahn, Kletterwand Durchschnittliche Aufenthaltsdauer* : fünfeinhalb Stunden

: fünfeinhalb Stunden Adresse : Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar

: Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar Weitere Informationen: https://www.wunderlandkalkar.eu/de

* laut Eintrag in Google Maps