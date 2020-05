Die schönsten Kletterparks und Hochseilgärten im Ruhrgebiet

Vor zehn Jahren kannte man sie in Deutschland kaum – heute gibt es Kletterwälder und Hochseilgärten zu Hauf. Vor allem für Kinder (meist ab 6 Jahren) sind die Kletterparks spannend: Kinder haben selten Höhenangst, dürfen aber meist nicht so hoch klettern wie sie gern wollen. Im Kletterwald geht's so hoch hinaus wie nie – und das auch noch ohne Absturzgefahr!

Hier unsere Übersicht über Hochseilgärten und Kletterwälder vom Niederrhein übers Ruhrgebiet bis ins Sauerland.

KLETTERWÄLDER – HOCHSEILGÄRTEN ZWISCHEN BÄUMEN:

Arnsberg – Kletterwald im Wildwald Voßwinkel:

Ausschließlich auf Gruppen ausgelegter Hochseilgarten im Wildwald Voßwinkel, einem großen Naturpark mitten im Arnsberger Wald. Ein Restaurant ist angeschlossen

nur für Gruppen ab 8 Personen

gegenseitige Top-Rope-Sicherung

mit "Sprung ins Nichts" und Flugschaukel

Bellingsen 5, 59757 Arnsberg

Dortmund – Kletterwald "tree2tree":

Großer Hochseilgarten tree2tree liegt mitten im alten Baumbestand direkt am Revierpark Wischlingen. Der See ist in den Kletterwald integriert.

bis 23m Höhe

235 Meter lange Seilrutsche über den See

14 Routen

Kinder ab 110cm

Duisburg – Kletterwald "tree2tree":

Neben den Kletterwäldern in Oberhausen und Dortmund gibt es auch in Duisburg-Wedau einen großen tree2tree-Klettergarten.

18 Parcours mit 220 Elementen

bis zu 16m Höhe

250 Meter lange Seilrutsche über den Parallelkanal

Kalkweg 153, 47055 Duisburg

Haltern – Kletterwald:

Halterner Kletterwald für Einzelpersonen und Gruppen. Es gibt auch spezielle Team-Elemente, die sich nur gemeinsam erklimmen lassen. Und zum Abschluss in den großen Biergarten?

15 Parcours

bis 12 Meter Höhe

teils nur für Gruppen

Kinder ab 8 Jahre/130cm

Kinder-Parcour 5-8 Jahre

Hullerner Str. 109, 45721 Haltern am See

Halver – Kletterwald Kalisho:

Der kleine Kletterwald Kalisho im märkischen Halver eher auf Gruppen ausgelegt. Neben dem Hochseilgarten gibt es Indoor- und Outdoor-Klettern an künstlichen Felswänden und viele Kurse zusammen mit der Kletterwelt Sauerland in Altena.

Kinder ab 6 Jahre

Höhe bis 12 Meter

nur nach Anmeldung

vorzugsweise Gruppen ab 8 Personen

Einzelpersonen und Kleingruppen nur an bestimmten Tagen

Herpiner Weg, 58553 Halver

Oberhausen – Kletterwald "tree2tree":

Neben dem Gasometer steht mit dem Oberhausener tree2tree einer größten Kletterparks der Region mit fast 17.000m² Fläche. Er enstand 2005 als einer der ersten Hochseilgärten Deutschlands.

16 Parcours

Höhe bis 20m

Basejump

Doppelseilrutsche

Kinder ab 5 Jahren/110cm

Am Grafenbusch, 46047 Oberhausen

Schwerte – Kletterwald Freischütz:

Der Kletterwald am Freischütz liegt schön auf einer Kuppe in einem altem Buchenwald, leider direkt an der vielbefahrene B236 auf der Grenze zwischen Schwerte und Dortmund.





Kinder ab 6 Jahren

12 Parcours

bis 12 Meter Höhe

lange Seilbahn und "Freier Fall"

Hörder Str. 131, 58239 Schwerte

Wetter – Kletterwald:

Der neue Hochseilgarten auf dem Harkortberg in Wetter mit Blick über den See wurde erst 2017 eröffnet.

Kinder ab 5 Jahre bzw. 120cm

bis 18m Höhe

14 Parcours

"Free Fall"-Parcours

vergleichsweise niedriger Eintritt

Harkortberg, 58300 Wetter/Ruhr

Velbert – Waldkletterpark:

Kleiner Waldkletterpark mit Kletterbistro, großem Biergarten und Minigolf mit ruhigem Waldambiente in Velbert-Langenberg.

Kinder ab 5 Jahren

nur nach Anmeldung

bis 14m Höhe

freier Fall aus 11m

8 Parcours

Richard-Tormin-Straße 1, 42555 Velbert

Willingen – Kletterwald KombiNaTour

Der Kletterwald von "KombiNaTour" in Willingen gilt als einer der schönsten Hochseilgärten der Region – dank der tollen Aussicht. Er liegt hoch über den Tribünen der Mühlenkopfschanze.

Mindestgreifhöhe von 190cm nötig!

bis zu 20 Meter Höhe, wegen der exponierten Lage über dem Tal wirkt es weit höher

nur mit Anmeldung

Gruppen ab 8 Personen immer möglich, Kleingruppen und Einzelpersonen nur an Wochenenden von Mai bis September

Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen/Upland

Winterberg – Kletterwald Winterberg:

Kleiner Kletterwald auf dem Winterberger "Erlebnisberg Kappe" ohne spektakuläre Parcours.

5 Routen

bis 12m hoch

für Kinder bis 7 Jahre nur niedriger Übungsparcour

Am Waltenberg 115, 59955 Winterberg

Wuppertal – Kletterwald:

Der Hochseilgarten in Wuppertal wird vom Jugendbereich der Stadt betrieben und liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet Nützenbergpark.

Höhe bis 11 Meter

bevorzugt Teambuilding für Gruppen, nach Rücksprache auch Einzelpersonen

wenige, aber anspruchsvolle Stationen, die sich nur mit Hilfe eines Partners schaffen lassen

nur nach Voranmeldung

nur Top-Rope-Sicherung (Sicherung durch Partner am Boden)

Weyerbuschweg 1b, 42115 Wuppertal

HOCHSEILGÄRTEN ZWISCHEN MASTEN:

Nicht ganz so schön wie mitten im Wald in hohen Bäumen sind die Hochseilgärten zwischen Masten. Trotzdem kann das Höhenerlebnis in den meisten Fällen mithalten. Das Naturerlebnis leider nicht... Hier unsere Auswahl an Seilparks aus der Region:

Duisburg – Hochseilparcour im Landschaftspark Nord:

Was für eine Höhe – was für ein Ausblick! Über Brücken, Seilkonstruktionen und Co. bahnen sich die Teilnehmer den Weg durch eine ehemalige Gießhalle und auf einen Hochofen. Nebenan im DAV-Klettergarten können Kletterer und Bergsteiger trainieren – im derzeit größten Kletterpark Deutschlands.

geführte Touren bis max. 10 Personen

Mindestalter 16 Jahre

Dauer ca. 3 Stunden

Höhe bis 50 Meter

wenige offene Termine für Einzelpersonen, bitte anmelden!

Gruppen nur nach Anmeldung

Düsseldorf – Hochseilgarten:

Kleiner Hochseilgarten am Unterbacher See. Nur am Wochenende für Kleingruppen und Einzelpersonen geöffnet, sonst für angemeldete größere Gruppen. Eher ausgelegt auf Teamarbeit, es werden aber auch Parcours in Selbstsicherung angeboten.

4 Parcour-Programme

eher nichts für kleine Kinder

300m-Seilbahn

Riesenschaukel

Panorama-Lounge über dem Unterbacher See

Am Kleinforst 260, 40627 Düsseldorf

Neuss – SalzburgerLand Kletterpark:

Kletterpark direkt neben der Skihalle mit 7 Parcours inkl. Kinder-Parcours, die zwischen Masten gespannt sind.

Kinder ab 110 cm

7 Parcours

Höhe bis 9m

An der Skihalle 1, 41472 Neuss

Recklinghausen – Hochseilgarten:

Kleiner Hochseilgarten in Recklinghausen, ausgelegt auf Gruppen und Teambuildung-Events. Der Hochseilgarten ist Teil der Bauspielfarm der Falken.

1 bis 11 Meter

70 Meter lange Seilrutsche

nur für Gruppen nach Anmeldung

Lülfstraße 69, 45665 Recklinghausenwww.hochseilgarten-re.de

Schmallenberg – Indoor-Seilpark:

Die "Freizeitwelt Sauerland" in Schmallenberg vereint Klettern, Hochseilgarten, Indoor-Spielplatz und andere Freizeitaktivitäten unter einem Dach. Vorteil: Der Eintrittspreis ist vergleichsweise niedrig.

3 Parcours

Kinder ab 140cm

Auf dem Loh 12, 57392 Schmallenberg

Xanten – Seilpark im Adventurepark:

Der kleine Hochseilparcours im Adventurepark Xanten besteht schon seit 2006. Die Parcours sind zwischen hohe Masten gespannt.