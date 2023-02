Der Freizeitpark Efteling entführt in eine Welt voller Wunder.

Freizeitpark Freizeitpark Efteling: Märchen-Feeling in den Niederlanden

Essen/Kaatsheuvel. Seit 1952 verzaubert der niederländische Freizeitpark Efteling mit der Mischung aus Kulisse und schnellen Fahrgeschäften. Infos zum Freizeitpark.

De Efteling in Kaatsheuvel in der Provinz Nordbrabant bietet neben den Fahrgeschäften auch Übernachtungsmöglichkeiten.

Der Park feierte 2022 bereits sein 70-jähriges Bestehen.

Der Märchenwald, der mittlerweile 30 Märchen umfasst, ist die Hauptattraktion.

Wir haben die wichtigsten Infos zu dem größten Freizeitpark in den Niederlanden zusammengestellt.

Rasante Achterbahnen, spektakuläre Attraktionen und spannende Parkshows inmitten der Natur: Damit zieht der Freizeitpark Efteling Besucherinnen und Besucher an. Efteling ist der größte Freizeitpark in den Niederlanden.

Hier wird die erste verrückte Teeparty zum 70. Geburtstag des Freizeitparks Efteling gefeiert. Foto: Levin Den Boer

Seit der Eröffnung des Märchenwalds im Jahr 1952 hat Efteling sich mittlerweile sogar zu einem der größten Freizeitparks in Europa entwickelt, mit rund fünf Millionen Besuchern im Jahr. Das Efteling Theme Park Resort umfasst neben dem Freizeitpark verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten, einen Golfplatz, ein Theater und Einrichtungen für geschäftliche Meetings. Vor 70 Jahren hat Efteling mit zehn Märchen angefangen, mittlerweile sind es bereits 30.

Doppel-Looping und Korkenzieher erwarten die Fahrgäste auf der Looping-Achterbahn Python in Efteling. Foto: MATTHIAS GRABEN / WAZ FotoPool

Wann hat der Park geöffnet? Welche Fahrgeschäfte gibt es? Und wie teuer ist der Eintritt? Hier gibt es Antworten auf diese Fragen.

Diese Achterbahnen gibt es im Freizeitpark Efteling

Der Freizeitpark in der Nähe von NRW bietet Attraktionen für die ganze Familie. Märchen, Sagen, Legenden und Erzählungen bilden die Basis der mehr als 30 Attraktionen. Auf der Achterbahn "Python" mit Doppel-Looping und Korkenzieher steht die Welt zum Beispiel Kopf.

Hier wird es eventuell ganz schön nass: In einem weit entfernten Land führt die Flussfahrt "Pirana" vorbei an Wasserfällen, Felsen und Totempfählen. Die Stromschnellen bestimmen die Fahrt auf dieser 350 Meter langen Wildwasserfahrt ohne Paddel.

Der Dive Coaster "Baron 1898" lässt die Fahrgäste 37,5 Meter in die Tiefe fallen - aber natürlich gut gesichert.

Der Freizeitpark Efteling in den Niederlanden zieht auch immer wieder deutsche Touristen an. (Symbolbild) Foto: imago images

Efteling-App bietet interaktiven Parkplan

Wie lange wartet man bei Joris en de Draak? Oder zu welcher Zeit beginnt die Parkshow Raveleijn? Mit der Efteling-App haben Parkbesucher alle Informationen immer griffbereit. Die Öffnungszeiten der Restaurants, die nächstgelegene Toilette oder die Mindestgrößen für Fahrgeschäfte sind ebenfalls hinterlegt. Die App kann aus dem iOS-App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.

Eingang zur Indoor-Achterbahn Vogel Rok im Freizeitpark Efteling. Foto: Jutta Bahr

Freizeitpark Efteling: 16 Restaurants

Das gastronomische Angebot im Freizeitpark Efteling reicht vom Imbiss über mittelalterliches Dinner bis hin zu Pfannkuchen. Insgesamt gibt es 16 Restaurants im Freizeitpark.

Preise und Öffnungszeiten im Freizeitpark Efteling

Efteling hat mehrere Tickets mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer. Die Tagestickets kosten 38 bis 45 Euro. Für den Efteling-Besuch wird zusätzlich eine Reservierung benötigt. Derzeit kann bis zum 7. Mai 2023 vorab online reserviert werden. Jahreskarteninhaber und Übernachtungsgäste benötigen keine Reservierung.

Der Freizeitpark kann 365 Tage im Jahr besucht werden. Bis zum 17. Februar hat der Park von 11 bis 18 Uhr geöffnet, den ganzen März von 10 bis 18 Uhr und ab April von 10 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten gibt es auch noch einmal hier. Auf der Internetseite wird auch die tagesaktuelle Auslastung des Freizeitparks angezeigt.

Seit Juni 2020 gibt es im Freizeitpark Efteling die Doppelachterbahn Max & Moritz. Foto: Freizeitpark Efteling

Freizeitpark Efteling: Anfahrt mit dem Auto

Der Freizeitpark Efteling liegt in Kaatsheuvel, in der Provinz Nordbrabant in den Niederlanden an den Autobahnen N261 und N628. Die Adresse fürs Navi: Europalaan 1, 5171 Kaatsheuvel, Niederlande. Von Essen aus erreicht man den Freizeitpark beispielsweise in etwas mehr als zwei Stunden.

Efteling bietet ausreichend Parkplätze für Autos und Busse. Parken kostet 12,50 Euro pro Tag und Auto. Busse parken gratis. Gäste des Efteling Hotel sowie der Ferienparks Efteling Bosrijk und Efteling Loonsche Land parken kostenfrei auf dem zentralen Parkplatz vor Ort.

Freizeitpark Efteling mit Bus und Bahn

Bereits ab München fährt täglich ein Flixbus (Linie N93) bis zum Freizeitpark Efteling. Ankunft ist um 10.15 Uhr, zurück geht es abends um 19 Uhr. Der Bus fährt über München, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Koblenz, Bonn, Köln, Aachen, Heerlen und Efteling.

Ab Venlo nehmen Besucherinnen und Besucher den Zug nach Den Bosch oder nach Tilburg. Von dort fahren Busse nach Efteling (Buslinien 300, 301, 136, 800 und 801). Ausstieg ist an der Bushaltestelle Efteling.

Ab Amsterdam fährt der Zug ebenfalls nach Den Bosch. Von dort steigen Besucherinnen und Besucher ebenfalls in den Bus nach Efteling (Buslinien 300, 301, 136, 800 und 801). Ausstieg ist an der Bushaltestelle Efteling.

Ab Den Haag nutzen Gäste, die den Freizeitpark Efteling ansteuern, den Zug nach Tilburg. Von dort fahren Busse nach Efteling (Buslinien 300, 301, 136 und 801). Ausstieg an der Bushaltestelle Efteling.

