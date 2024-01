Eisborns jecke Party zieht Publikum aus Nachbarschaft

Heiße Phase der Session startet in Eisborn. Mendens KG Kornblumenblau ist zum 50. Mal dabei.

Eisborn Eisborn lässt die Puppen tanzen. Beim Karneval ist auch jecke Prominenz aus Menden dabei.

Die Narren halten Einzug im Bergdorf Eisborn. Am kommenden Samstag, 13. Januar, findet die diesjährige Karnevalsnacht in der Schützenhallestatt. Hier lässt die Schützenbruderschaft St. Antonius Eisborn ein weiteres Mal die Puppen tanzen. Einlass ist um 19.30 Uhr, und ab 20.11 Uhr heißt es in der Schützenhalle wieder „Eisborn Helau“. Die Veranstaltung lockt traditionell auch närrisches Volk aus Lendringsen sowie aus dem Arnsberger Ortsteil Holzen.

Schützen-Schriftführer Stefan Spiekermann: „Seit über 50 Jahren funktioniert die Kooperation mit der Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau ganz hervorragend, so dass sich auch am kommenden Samstag die Karnevalsprofis aus der Nachbarstadt die Bühne mit den Gruppen aus dem Bergdorf teilen werden.“ Ganz bestimmt mit dabei seien das Mendener Stadtprinzenpaar Stefan und Silke Valera sowie das Kinderprinzenpaar Hannes I. und Viktoria II.

Sketche, Lieder und Tänze stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Aus Eisborn stehen fünf Gruppen in den Startlöchern und wollen die Bühne rocken.

„Nach dem mehrstündigen Programm wird die Balver Showtechnik SAL mit Karnevals- und Partyhits nahtlos an das närrische Treiben anknüpfen und bis in den frühen Morgen hinein für Stimmung auf der Tanzfläche sorgen,“ weiß Gisbert Sprenger, erster Vorsitzender der St. Antonius Schützenbrüder, zu berichten.

Neben kühlem Bier und einer Cocktail-Bar gibt es auch etwas zu essen. So kann man sich in „Bim´s Snackbar“ stärken. Gisbert Sprenger: „Also auf geht´s nach Eisborn.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit