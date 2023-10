Wenn die ganze Familie etwas zusammen unternehmen möchte, ist oft die Frage: Und was ist mit dem Hund? Daher unser Vorschlag: Einen Ausflug in den Zoo oder Tierpark, bei dem der Hund mitkommen darf.

Freizeit Familienausflug in NRW: In diese Zoos dürfen auch Hunde

NRW. Ein Ausflug mit Kindern und Hund ist oft schwierig. Aber in viele Zoos und Tierparks in NRW dürfen Hunde mitgenommen werden. Diese Regeln gelten.

Einen Tagesausflug mit Kindern und Familienhund ist oft nicht einfach. Wo dürfen die Vierbeiner mit rein?

Viele Zoos und Tierparks in NRW erlauben, dass Hunde mitkommen. Doch manchmal brauchen sie eine eigene Eintrittskarte.

Hier finden Sie eine Übersicht, wohin ein Ausflug mit allen Familienangehörigen lohnt und was Sie als Hundehalter beachten müssen.

Giraffe, Eisbär, Tiger - und Familienhund. Klingt merkwürdig, ist es aber nicht, denn in viele Zoos und Tierparks in NRW dürfen auch Hunde mitgenommen werden. So steht einem Familienausflug mit allen Mitgliedern nichts im Wege. Wir haben aufgelistet, wo dies möglich ist und welche Regeln gelten. Vorab: Dass Hinterlassenschaften der Tiere weggemacht werden sollen und die Halter darauf achten, Rücksicht auf andere Zoo-Besucher zu nehmen, ist selbstverständlich.

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Hunde dürfen in die Zoom Erlebniswelt, aber sie kosten 6 bzw. 5 Euro Eintritt (je nach Saison). Es gibt auch Dauerkarten für Hunde. An zahlreichen Stellen in der Erlebniswelt stehen Trinknäpfe. Kostenlose Kotbeutel gibt es an der Kasse bzw. im Eingangsbereich. Pro Besucher darf nur ein Hund geführt werden und es dürfen nicht mehr als drei Hunde in einer Gruppe sein. Die Tiere müssen immer angeleint und dürfen nicht mit in die Durchgangsgehege, die Shops und die Fahrgeschäfte. Außerdem ist es nicht gestattet, Hunde auf dem Gelände irgendwo anzubinden - auch nicht vor Gebäuden.

Öffnungszeiten: je nach Saison ab 9 bzw. 10 Uhr bis 17 bzw. 18 oder 18.30 Uhr

je nach Saison ab 9 bzw. 10 Uhr bis 17 bzw. 18 oder 18.30 Uhr Eintrittspreise variieren je nach Saison: Erwachsene 15,50/21,50 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) 10,50/14 Euro, Schüler/Studenten 14/16 Euro, Hunde 5/6 Euro (Servicegebühren an der Tageskasse!)

Erwachsene 15,50/21,50 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) 10,50/14 Euro, Schüler/Studenten 14/16 Euro, Hunde 5/6 Euro (Servicegebühren an der Tageskasse!) Zoom-Erlebniswelt: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Anfahrt

Tierpfleger Daniel Kettmann sieht ins Maul eines Flusspferdes in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zoo Duisburg

Hunde sind montags bis freitags im Zoo Duisburg erlaubt, auch wenn diese Tage auf einen Feiertag fallen. Auch Hunde benötigen eine Eintrittskarte für 5,50 Euro. Es darf nur ein Hund pro Erwachsenem mitgeführt werden. Hunde müssen an einer kurzen Leine sein (keine Flexi-Leinen!). Außerdem dürfen sie nicht in Tierhäuser oder auf die begehbaren Tieranlangen sowie auf Spielplätze. Hunde dürfen nicht alleine irgendwo angebunden werden und nicht hinter oder auf Absperrungen. Außerdem bittet der Zoo die Hundehalter, ihre Hunde nicht zu animieren, mit anderen Tieren zu interagieren. Hundekotbeutel gibt es kostenlos an den Kassen - bitte benutzen! Hundebesitzer müssen für Schäden haften, die ihr Hund verursacht.

Öffnungszeiten: ab 9 Uhr bis 16.30 bzw. 19 Uhr (je nach Saison)

ab 9 Uhr bis 16.30 bzw. 19 Uhr (je nach Saison) Eintrittspreise: Erwachsene 19,50 Euro, Kinder (3 bis 17 Jahre) 11 Euro, Hunde 5,50 Euro (Servicegebühr an der Tageskasse!)

Erwachsene 19,50 Euro, Kinder (3 bis 17 Jahre) 11 Euro, Hunde 5,50 Euro (Servicegebühr an der Tageskasse!) Zoo Duisburg: Alle Infos für den Familienausflug

Tierpark Bochum

In den Tierpark Bochum können Hunde kostenlos mitgenommen werden. Auch hier müssen die Vierbeiner an der kurzen Leine geführt werden. Das Anbinden der Hunde ist untersagt. Ein entlaufener Hund muss unverzüglich eingefangen bzw. dem Zoopersonal gemeldet werden.

Öffnungszeiten: immer ab 9 Uhr, je nach Saison bis 16.30, 18 oder 19 Uhr

immer ab 9 Uhr, je nach Saison bis 16.30, 18 oder 19 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 8 Euro, Kinder (3 bis 17 Jahren) 4,50 Euro, Kinder unter 3 und Hunde frei

Erwachsene 8 Euro, Kinder (3 bis 17 Jahren) 4,50 Euro, Kinder unter 3 und Hunde frei Tierpark Bochum: Tierwelten, Ticketpreise und Öffnungszeiten

Tagesausflug mit Kind und Hund: In vielen Zoos und Tierparks gelten dieselben Regeln

Petra Schwinn kniet im Krefelder Zoo inmitten der Riesenschildkröten. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zoo Krefeld

Der Eintritt für Hunde liegt bei 3,50 Euro. In einer Jahreskarte ist ein Hund enthalten. Im Zoo Krefeld müssen sie an kurzer Leine geführt werden und vor Tierhäusern warten. Doch dort gibt es Anbindestationen für die Vierbeiner.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 19 bzw. 17 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen

täglich 9 bis 19 bzw. 17 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro, Kinder zwischen 3 und 17 Jahren 8,50 Euro, Kinder unter 3 Jahren frei, Familienkarten 30 bzw. 39 Euro

Erwachsene 15 Euro, Kinder zwischen 3 und 17 Jahren 8,50 Euro, Kinder unter 3 Jahren frei, Familienkarten 30 bzw. 39 Euro Alle weiteren Infos

Allwetterzoo Münster

Hunde dürfen hier kostenlos mit. Auch hier gilt: Bitte an kurzer Leine führen.

Öffnungszeiten: je nach Saison 9 bis 17, 18 oder 19 Uhr

je nach Saison 9 bis 17, 18 oder 19 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 21,90 Euro, Kinder bis 14 Jahren 12,90 Euro, Feierabend-Tarife möglich

Erwachsene 21,90 Euro, Kinder bis 14 Jahren 12,90 Euro, Feierabend-Tarife möglich Allwetterzoo Münster: Alle Infos zum Zoo für Herbstwetter

Freizeittipp in NRW für Familien mit Kindern und Hunden: So sieht der Allwetterzoo Münster von oben aus. Foto: Hans Blossey

Tierpark Hamm

Hunde sind im Tierpark willkommen und dürfen kostenfrei mitgebracht werden. Allerdings dürfen sie nicht in begehbare Gehege, Tierhäuser oder auf den Spielplatz und sind an der Leine zu führen. An verschiedenen Stellen gibt es Näpfe mit frischem Wasser.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 19 bzw. 17 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 13 Uhr

täglich 9 bis 19 bzw. 17 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 13 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 7,50 Euro, Schüler/Studenten ab 18 Jahren 6,50 Euro, Kinder ab 3 4,50 Euro, Familienkarten 21 Euro

Erwachsene 7,50 Euro, Schüler/Studenten ab 18 Jahren 6,50 Euro, Kinder ab 3 4,50 Euro, Familienkarten 21 Euro Alle weiteren Infos

Hunde im Zoo: Tierhäuser sind für die Vierbeiner tabu

Naturzoo Rheine

Auch in den Naturzoo Rheine dürfen Hunde dürfen an kurzer Leine mit. Auf Hinweisschildern an den verschiedenen Gehegen steht, in welchen Hunde erlaubt sind und in welchen nicht.

Öffnungszeiten: werktags 9 bis 18 Uhr bzw. 17 Uhr, am Wochenende bis 19 Uhr oder bis zum Einbruch der Dämmerung

werktags 9 bis 18 Uhr bzw. 17 Uhr, am Wochenende bis 19 Uhr oder bis zum Einbruch der Dämmerung Eintrittspreise: Erwachsene 10,50 Euro, Kinder zwischen 3 und 17 Jahren 6 Euro, Kinder unter 3 Jahren frei, Familienkarte 36 Euro

Erwachsene 10,50 Euro, Kinder zwischen 3 und 17 Jahren 6 Euro, Kinder unter 3 Jahren frei, Familienkarte 36 Euro Alle weiteren Infos

Safariland Stukenbrock

Im Safariland Stukenbrock lassen sich die Tiere ohne Zäune beobachten. Dabei soll echtes Safari-Feeling entstehen. Hunde dürften mit ins Safariland. Foto: FUNKE Foto Services

Im Safariland Stukenbrock sind Hunde willkommen, müssen aber an der Leine geführt werden. Zu einigen Show-Vorführungen sowie sämtlichen Fahrgeschäften und besonders gekennzeichneten Bereichen des Parks haben Hunde keinen Zutritt.

Öffnungszeiten: Saison noch bis 29. Oktober, täglich 10 bis 18 Uhr, von November bis April Winterpause

Saison noch bis 29. Oktober, täglich 10 bis 18 Uhr, von November bis April Winterpause Eintrittspreise: Erwachsene 31,50 Euro, Kinder (3-12 Jahre) 27,50 Euro, Kinder unter 3 Jahre sind frei

Erwachsene 31,50 Euro, Kinder (3-12 Jahre) 27,50 Euro, Kinder unter 3 Jahre sind frei Safariland Stukenbrock: Tierarten, Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Tierpark Niederfischbach

Hund sind im Tierpark gerne gesehen. Eintritt kostet für die Tiere 1 Euro. Es gilt Leinenpflicht.

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr, abends je nach Monat bis 16, 17 oder 18 Uhr

täglich ab 10 Uhr, abends je nach Monat bis 16, 17 oder 18 Uhr Eintrittspreise: Menschen ab 15 Jahren 7,50 Euro, Kinder von 5 bis 14 Jahren 4 Euro

Menschen ab 15 Jahren 7,50 Euro, Kinder von 5 bis 14 Jahren 4 Euro Alle weiteren Infos

Hier finden Sie weitere Themen, die Hundehalter interessieren.

