Heiraten in NRW: Sechs Locations für die Hochzeit im Grünen

Eine freie Trauung am Sandstrand - dafür müssen Paare nicht erst an die Südsee reisen. Der Seepavillon in Köln bietet als Hochzeitslocation aber neben Seeblick und Strand noch einiges mehr.

Essen. Für naturverbundene Paare genau das Richtige: Eine Hochzeit auf dem Land, im Wald oder mit Seeblick. Sechs grüne Locations in NRW im Überblick.

Auf dem Land, im Wald unterm Blätterdach oder am Sandstrand mit Seeblick heiraten - für eine Hochzeit im Grünen gibt es in NRW so einige Locations für naturverbundene Paare. Sechs Orte, an denen Brautpaare ihren besonderen Tag direkt in der Natur feiern können im Überblick.

Hochzeitslocations in NRW: Sechs Orte im Grünen

Hochzeitsscheunen liegen voll im Trend. Eine dieser angesagten Locations findet sich in Pulheim: Die Kornscheune liegt umgeben von Feldern und Wiesen und bietet mit ihren unverputzten Backsteinwänden, den 15 Meter hohen Decken und dem alten Holzgebälk ein authentisch-rustikales Ambiente für jede Feier.

Trauen lassen können sich Paare entweder in der Scheune oder draußen im Grünen auf einer großen Wiese. Alternativ steht Hochzeitsgesellschaften auch der historische Kuhstall für die Festivitäten zu Verfügung. In der Suite im angrenzenden Wohnhaus können die frisch Vermählten anschließend ihre Hochzeitsnacht verbringen.

Mehr Infos zur Kornscheune:https://kornscheune.koeln

Heiraten im Grünen: Für naturverbundene Paare wohl eine Traumhochzeit. Egal, ob am Strand, im Wald oder auf dem Feld - der richtige Hintergrund für das Fotoshooting ist schon inklusive. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Der Gedanke an eine Waldhochzeit lässt die Herzen von Boho-Fans höher schlagen. Unweit der Eventlocation Brügger Mühle in Düsseldorf-Erkrath können Paare einander in einem Trauwald das Ja-Wort geben. Die Gäste sitzen während der Zeremonie nicht auf Stühlen, sondern in einem Steinkreis.

Die Hochzeitsfeier findet anschließend in der Brügger Mühle statt. Ihre Geschichte geht ins 17. Jahrhundert zurück: Ursprünglich als Mahlmühle erbaut, diente das Gebäude später lange Zeit als Papierfabrik. Zu den Räumlichkeiten gehört heute auch eine Terrasse mit angrenzendem Teich. Hochzeitsgesellschaften mit bis zu 80 Gästen finden in der Location Platz.

Mehr zur Hochzeit in der Brügger Mühle:www.hopmannsolive.de

Der Trauwald auf dem Gelände der Brügger Mühle ermöglicht Paaren eine intime freie Trauung im engsten Kreis. Foto: Lara Hartung

Auch auf dem Landgut am Hochwald lässt sich Naturidylle genießen. Das Gut nahe Sonsbeck bietet durch seine relative Abgelegenheit viel Ruhe und Privatsphäre für eine intime Hochzeitsfeier. Hier können Paare sich nicht nur frei, sondern sogar standesamtlich trauen lassen, und zwar in einer Kapelle, die als eines der offiziellen Standesämter der Gemeinde Sonsbeck dient.

An Trauungen in der Kapelle können bis zu 80 Personen teilhaben. Hochzeitsfeiern finden dann im „Engel“, einem Anbau, statt, der zwischen 70 und 100 Gäste fasst und Zugang zum Außenbereich gewährt.

Mehr zur Hochzeit auf dem Landgut: www.landgut-am-hochwald.de

Eine Hochzeit auf dem Land – diesen Traum können sich Paare auf dem Landgut am Hochwald erfüllen. (Symbolbild) Foto: Martina Fenske / Fotalia

Paaren, die es gerne etwas eleganter haben wollen, sei die Flora Köln als Hochzeitslocation im Grünen ans Herz gelegt. Das Palais, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, dient heute als Veranstaltungsort und ist Teil des Botanischen Gartens der Stadt Köln. Mit entsprechender Genehmigung können dort auch Hochzeitshootings stattfinden.

Standesamtliche Trauungen werden in der Flora im Parksalon mit Blick ins Grüne abgehalten. Für die Feier danach können verschieden Räume angemietet werden: Der Festsaal mit angrenzender Terrasse fasst bis zu 550 Personen. Alternativ stehen die Orangerie mit dem Bistro, der Parksalon oder der Dachsalon mit angrenzender Dachterrasse für bis zu 120 Gäste zur Verfügung.

Mehr zur Hochzeitslocation Flora Köln:www.koelncongress.de

Die Flora Köln könnte mit ihrem eleganten Festsaal auch für eine Märchenhochzeit herhalten. Das Palais stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Foto: Shutterstock / Anirut Thailand

Trauung am Wasser: Hochzeitslocations in der Natur in NRW

Wo manche Paare im Grünen heiraten möchten, zieht es andere ans Wasser. Das Haus am See - GochNess in Goch vereint beide Vorlieben. Das Anwesen mit Hotel ist direkt am See gelegen und bietet – neben der Möglichkeit zur standesamtlichen Trauung – rund 900 Quadratmeter Platz für die Hochzeitssause. Mit den weitläufigen Rasenflächen und einem Spielplatz auf dem Gelände ist an große und kleine Gäste gedacht.

Für die unvergesslichen Momente kann das Brautpaar eine Fotobox in Form eines Zauberspiegels mieten. Apropos Fotos: Der Hochzeitspavillon direkt am See eignet sich als romantische Kulisse für das Hochzeitsshooting.

Mehr Infos zur Hochzeit im Haus am See:www.hausamsee-gochness.de

Seit wenigen Jahren steht Paaren, die sich für das Haus am See als Hochzeitslocation entscheiden, ein Hochzeitspavillon direkt am Seeufer zur Verfügung. Foto: Thomas Momsen

Ebenso idyllisch heiratet es sich im Seepavillon am Strand des Fühlinger Sees in Köln. Auch diese Location ist umgeben von viel Grün. Für den großen Auftritt kann sich das Brautpaar von einem Boot zum Seepavillon bringen lassen.

Auf der großen Terrasse mit Seeblick können Paare ihre Feier dann ganz nach Wunsch gestalten, zum Beispiel mit einem Sektempfang am Sandstrand im Anschluss an die freie Trauung. Von BBQ über Gala-Buffet bis zu Live-Cooking ist an der Location vieles möglich.

Mehr Infos zur Hochzeit im Seepavillon: www.see-pavillon.de

