Ideen für den Junggesellenabschied in NRW: In der Region gibt es viele coole Adressen für einen besonderen Tag (Symbolfoto).

Junggesellenabschied Junggesellenabschied in NRW: Zehn kreative Ideen für den JGA

Essen. Die beste Freundin oder der beste Kollege heiratet? Hier kommen zehn außergewöhnliche Ideen für den perfekten Junggesellenabschied in NRW.

Zum Junggesellenabschied gehört in der Regel viel Planung, damit der Tag am Ende unvergesslich bleibt.

Damit ihr nicht lange recherchieren müsst, haben wir eine Liste mit außergewöhnlichen Event-Ideen in NRW zusammengestellt.

Hier kommen jeweils fünf Ideen für den JGA für Frauen und Männer.

Wenn die beste Freundin oder der beste Freund heiratet, sind die Freunde gefragt. Der Junggesellen- oder Junggesellinnenabschied muss geplant werden. Was erst einmal nach Spaß klingt, kann schnell im Desaster enden. Zum Beispiel wenn man sich nicht einigen kann über Aktivitäten und Preise. Damit das Event unvergesslich wird und beim Planen kein Stress aufkommt, haben wir uns schon mal in NRW umgeschaut. Hier kommen unsere Top 10 Ideen für einen wunderbaren JGA.

Ideen für den JGA für Frauen: Kneipentour in Bochum und Backparty in Düsseldorf

Wer keine Lust auf die klassische Stadttour mit Bauchladen voller Alkohol hat, kann eine Kneipentour mit Rätselspaß in Bochum buchen. Dabei geht es von Bar zu Bar im bekannten Bermuda-Dreieck, um Rätsel zu lösen und sich gleichzeitig einen Drink zu gönnen. Das Spiel nennt sich „Im Schatten des Braumeisters“ und wird vom Bochumer Rätselraum Ruhrpott angeboten. Es dauert vier Stunden und kostet 39,50 Euro pro Person bei einer Gruppe von vier Teilnehmerinnen. Darin enthalten sind 16 Euro Freiverzehr für Getränke in den Kneipen.

Noch eine Idee für einen kreativen Junggesellenabschied: Zusammen Cupcakes backen in Düsseldorf. (Symbolbild) Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die beste Freundin backt oder kocht gerne? Dann ist eine Sweet Baking Party oder eine Kitchen Party in Düsseldorf beim „Team Candy“ das Richtige. Dabei werden zusammen leckere Cupcakes kreiert oder ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Kostenpunkt für eine Gruppe mit sechs Teilnehmerinnen: 69 Euro pro Person für Cupcakes und 99 Euro für das Dinner inklusive Drinks und Knabbereien.

Junggesellinnenabschied in NRW: Die Therme in Bonn

Wer der zukünftigen Braut ein wenig Entspannung vor dem Hochzeitsstress gönnen möchte, findet in den Thermen in NRW genügend Auswahl. Das Juba Spa in Bonn bietet zum Beispiel Junggesellinnenabschiede an. Das Programm kostet hier 69 Euro pro Person bei einer Gruppengröße von sechs Teilnehmerinnen. Es enthält eine Massage, Getränke und Snacks. Außerdem wird der Anwendungsbereich exklusiv für die Gruppe reserviert, damit ungestört gefeiert und entspannt werden kann.

Auch in der Niederrhein-Therme in Duisburg kann man einen gemütlichen Junggesellinnenabschied verbringen. Hier lädt die Salzgrotte zum Entspannen ein. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Ein Ausflug mit Erinnerungen: das Wedding Polaroid Game in Oberhausen. Das Team bekommt ein kleines Buch mit Aufgaben, ein paar Gegenstände und eine Polaroid-Kamera, um die Tour festzuhalten. Es geht darum, alle Gegenstände zu sammeln und die Fotos im Buch einzukleben. Preis pro Person bei einer Gruppe von neun Teilnehmerinnen: 29 Euro. Das Spiel wird in vielen NRW-Städten angeboten.

Singstar-Fans aufgepasst: Wie wäre es mit einem Junggesellinnenabschied im Tonstudio Starstreet in Münster? Zusammen mit einem Produzenten singt ihr mehrere Songs ein und geht am Ende mit einer CD und einem Musikvideo nach Hause. Das Angebot kostet 249 Euro, unabhängig von der Personenanzahl.

Ideen für den JGA für Männer in NRW: Schlauchboot in Hattingen

Im Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Flüsse, Kanäle und Seen. Wie wäre es also mit einem Tag auf dem Wasser? Die Ruhr Piraten bieten eine Rafting Tour von Hattingen nach Bochum an. Zweieinhalb Stunden geht es im Schlauchboot über Stromschnellen und Bootsrutschen. Im Anschluss gibt es ein leckeres Barbecue mit Bier. Preis pro Person bei einer Gruppe von zehn Leuten: 35 Euro.

Rafting Tour im Ruhrgebiet: Wie wäre es, den Junggesellenabschied im Schlauchboot auf dem Wasser zu verbringen und danach lecker zu grillen? Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie Bier zuhause hergestellt werden kann? Dann seid ihr beim Comedy Braukurs in Köln genau richtig. Kostenpunkt: Knapp 80 Euro pro Person für vier Stunden. Wer lieber nur trinken möchte, kann auch ein Whisky-Tasting in der Domstadt buchen und zahlt dafür knapp 60 Euro pro Person für zweieinhalb Stunden.

Junggesellenabschied in NRW: Ferrari fahren in Köln

Motorsport-Fans aufgepasst: Man kann einen Ferrari in Köln selber fahren. 30 Minuten Fahrzeit im F360 Spider mit einem Instruktor kosten circa 160 Euro pro Person. Etwas teuer, aber ein ultimatives Erlebnis für jeden Fan von schnellen Autos.

Eine günstigere Alternative ist der Arrowtag in Dortmund. Jedes Teammitglied bekommt einen Pfeil und einen gepolsterten Bogen. Dann geht es darum, den Gegner zu treffen und gleichzeitig selbst den Pfeilen auszuweichen. Zwei Stunden Spiel kosten 39,90 Euro pro Person zuzüglich 50 Euro Hallenmiete pro Stunde.

Mit Fußbällen Billard spielen: Poolball in Gelsenkirchen kann auch als Junggesellenabschied in NRW gebucht werden. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Schon mal etwas von Poolball in Gelsenkirchen gehört? Wenn nicht, dann unbedingt ausprobieren. Bei diesem Spiel werden Poolbillard und Fußball miteinander kombiniert – heißt: auf einem überdimensional großen Billardtisch wird Fußball gespielt. Zwei Stunden kosten 9,90 Euro pro Person bei einer Gruppe von zehn Teilnehmern.

