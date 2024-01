Moers/Duisburg Der beliebte Nelkensamstagszug zwischen Duisburg und Moers startet auch 2024 wieder. Wann geht es los? Wie verläuft die Strecke? Ein Überblick.

„Moers und Duisburg, helau!“, heißt es bald wieder. Der Nelkensamstagszug 2024 zwischen Hochheide und der Grafenstadt steht in den Startlöchern. Wie verläuft die Zugstrecke? Wann startet der Zug? Und wo können Besucherinnen und Besucher gut parken? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum diesjährigen Karnevalszug.

Wann startet der Nelkensamstagszug in Moers 2024?

Der Nelkensamstag fällt in diesem Jahr auf den 10. Februar. Der Zug startet um 13.30 Uhr, teilt der organisierende Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK) auf Anfrage der Redaktion mit.

Wie verläuft die Zugstrecke beim Nelkensamstagszug 2024?

Die Zugstrecke ist 6,5 Kilometer lang, damit ist der Nelkensamstagszug nach Angaben des Kulturauschusses Grafschafter Karneval (KGK) der längste am Niederrhein. Der Karnevalszug startet an der Moerser Straße in Duisburg und läuft bis zum Restaurant „Trotzburg“ in Moers.

Wie viele Gruppen und Wagen nehmen teil?

Laut KGK-Sprecherin Mareike Nußbaum nehmen in diesem Jahr 35 Gesellschaftswagen, vier Musikzüge sowie zahlreiche Fußgruppen an dem Zug teil. Interessierte, die mitlaufen möchte, können sich noch immer per E-Mail an praesident@kgk-moers.de bewerben.

Bei gutem Wetter werden zum Nelkensamstagszug von Duisburg nach Moers bis zu 140.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wo ist das Prinzenpaar beim Nelkensamstagszug zu sehen?

Das Prinzenpaar,in diesem Jahr Prinz Manuel I. und Prinzessin Melanie I., hat einen eigenen Prinzenwagen. Dieser fährt am Ende des Zuges, sagt die KGK-Sprecherin. Vor dem Prinzenwagen fährt der Wagen des Elfenrates (Gesellschaft des Prinzenpaares), dahinter der zum Prinzenpaar gehörende Musikzug Blau-Weiß Asberg.

Mit wie vielen Besucherinnen und Besuchern rechnet der KGK?

Wie viele zum Nelkensamstagszug erscheinen, hänge vor allem vom Wetter ab. Je nach Witterungsverhätlnissen rechnet der KGK mit 100.000 bis 140.000 Besucherinnen und Besuchern.

Lesen Sie hier: Nelkensamstagszug Moers – besondere Rettungs-Aktion geplant

Was für Süßigkeiten werden beim Nelkensamstagszug geworfen?

„Alles, was zugtauglich ist, wird geworfen“, betont KGK-Sprecherin Nußbaum. Besonders schwere oder scharfkantige Leckereien sind nicht erlaubt, da die Verletzungsgefahr zu groß ist. Dazu zählen zum Beispiel große Schokoladentafeln.

Wo kann man beim Nelkensamstagszug gut parken?

Da während des Karnevalszugs viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucher die Anreise mit dem Auto möglichst vermeiden. Der KGK empfiehlt denjenigen, die dennoch mit Auto anreisen möchten, den großen Parkplatz auf der Mühlenstraße (gegenüber des ehemaligen Finanzamtes).

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Moers: Kult-Gaststätte „Kleiner Reichstag“ steht vor dem Aus

Demo in Moers: „Lassen Demokratie nicht von Nazis stehlen“

Karneval 2024 in Moers: Alle Infos zum Nelkensamstagszug

Trotz GPS-Trackings: Geklaute E-Bikes noch nicht wieder da

Kitas in Kamp-Lintfort: Warum gerade die U3-Plätze fehlen

Neukirchen-Vluyn: Kinder quälen Schwan - „das ist furchtbar“

Neukirchen-Vluyn: Niederberg – soll Stadt die Fläche kaufen?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit