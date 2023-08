Karneval 2024 in NRW: Das sind die wichtigsten Termine

Essen. NRW ist Hochburg für den Karneval - aber was wird da gefeiert? Was findet wo statt? Alle Infos zum Karneval 2024 gibt es in unserer Übersicht.

Karneval 2024 in NRW : Mit dem Straßenkarneval startet die Hochphase der "fünften Jahreszeit".

: Mit dem Straßenkarneval startet die Hochphase der "fünften Jahreszeit". Was wird mit dem Karnevals-Brauch eigentlich gefeiert?

Welche Veranstaltungen gibt es in NRW?

In unserer Übersicht gibt es alle wichtigen Informationen.

"Helau" und "Alaaf" - heißt es in NRW traditionell an Karneval. In vielen Städten Nordrhein-Westfalens wird die "fünfte Jahreszeit" ausgelassen gefeiert.

Karneval 2024 in NRW: Das sind die Daten

Offiziell beginnt der Karneval bereits am 11. November um 11.11 Uhr. Die Höchstphase startet aber immer erst zu Beginn des Jahres zu den Heiligen Drei Königen (6. Januar). Der Straßenkarneval feiert seinen Auftakt am Altweiber-Donnerstag. Das sind die Termine für 2024:

Weiberfastnacht (Altweiber): Donnerstag, 8. Februar

Rosenmontag: Montag, 12. Februar

Aschermittwoch: Mittwoch, 14. Februar

Übrigens: Obwohl NRW zu den Karnevals-Hochburgen in Deutschland gehört, ist Rosenmontag im Bundesland Nordrhein-Westfalen kein Feiertag. In einigen anderen Bundesländern sind während Karneval Schulferien. Die Karnevalstage gehören zu den Festen, die von Ostern abhängen und somit jedes Jahr variieren. Als vorletzter Tag vor dem Aschermittwoch fällt Rosenmontag immer auf den 48. Tag vor dem Ostersonntag.

Karneval oder Fasching: Was wird da eigentlich gefeiert?

Der Karneval hängt eng mit der christlichen Fastenzeit zusammen, die traditionell an Aschermittwoch - also nach dem Karneval - beginnt. Im Lateinischen heißt "carne vale" so viel wie "Fleisch, lebe wohl". Die Zeit vor der Fastenzeit wurde bereits im Mittelalter dafür genutzt, sich noch einmal die Bäuche voll zu schlagen und zu feiern - daraus entstand der Karneval. Der erste Rosenmontags-Karnevalsumzug wurde 1825 in Köln gefeiert.

Vor allem im Rheinland wird die fünfte Jahreszeit als "Karneval" bezeichnet, in anderen Regionen Deutschlands ist der Begriff "Fasching" geläufiger.

Karneval in NRW: So läuft die Session der Karnevalisten ab

Der rheinische Karneval startet am 11. November um 11.11 Uhr. In Düsseldorf aber auch vielen anderen Städten - insbesondere an der Rheinschiene - wird das "Hoppeditz Erwachen" gefeiert. Der Hoppeditz ist eine Symbolfigur und ein Schelm des Karnevals, der jedes Jahr von den Toten aufersteht. Der 11. November ist der Auftakt der Karnevalssession.

Der Sitzungskarneval startet nach dem 6. Januar (Heilige Drei Könige) mit den Prunksitzungen. An Weiberfastnacht startet dann der Straßenkarneval mit Umzügen auf den Straßen NRWs. An Aschermittwoch endet die Karnevalssession und der Hoppeditz wird eingeäschert und symbolisch zu Grabe getragen. Ein ähnliches Ritual zum Ende der Session gibt es in Köln, nur ist es dort der Nubbel, der am Karnevalsdienstag um 24 Uhr verbrannt wird.

Karneval in NRW 2024: Veranstaltungen in der Übersicht

In einigen NRW-Städten geht es ab dem 6. Januar mit den ersten Karnevals-Terminen los. In unserer Übersicht finden die ersten Termine aus den Städten und Kreisen mit einigen Veranstaltungstipps (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, wir ergänzen weitere Termine, wenn sie feststehen):

Karneval in Bottrop:

Karnevalskirmes: Donnerstag, 8. Februar, bis Montag, 12. Februar

Prunksitzung - KG Batenbrock 2000 e.V.: Samstag, 3. Februar

Karneval in Duisburg:

Kinderprinzenkürung - Hauptausschuss Duisburger Karneval 1956 e.V.: Sonntag, 7. Januar

Prinzenkürung - Hauptausschuss Duisburger Karneval 1956 e.V.: Samstag, 13. Januar

Funkenball - KG Rote Funken Duisburg e.V.: Samstag, 20. Januar

Karneval in Essen:

Karnevalsparty - Essener Funken e.V.: Freitag, 19. Januar

Karnevalsparty - Böse Borbecker Buben: Samstag, 10. Februar

Karneval in Gelsenkirchen:

Prunksitzung - Gelsenkirchener Narrenzunft e.V.: Samstag, 3. Februar

Karneval in Heiligenhaus:

Karnevalszug & After Zug Party - Heiligenhauser Karnevalsfreunde: Sonntag, 11. Februar

Karneval in Herne:

Prunksitzung - 1. Herner Karnevalsgesellschaft 1953 e.V.: Samstag, 10. Februar

Karneval im Kreis Olpe:

Großer Sitzungsball - Elferrat der Kolpingsfamilie Ople e.V.: Samstag, 3. Februar

Karneval Total - Elferrat der Kolpingsfamilie Ople e.V.: Samstag, 10. Februar

Karneval in Menden:

Essele Danz 2024 - KG "Blau-Wieße Essele" Menden e.V.: Freitag, 12. Januar

Karneval in Moers und Umland:

20. Gala-Kostümsitzung - Karnevalsfreunde Holderberg 1951 e.V.: Samstag, 20. Januar

Karneval in Oberhausen:

Karnevalszug in Alt-Oberhausen - AOK Weiß-Rot 1889 e.V.: Sonntag, 11. Februar

Karneval in NRW: Das sind die Termine bis 2027

Rosenmontag 2025 : Montag, 3. März

: Montag, 3. März Rosenmontag 2026 : Montag, 16. Februar

: Montag, 16. Februar Rosenmontag 2027: Montag, 8. Februar

