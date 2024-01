Tausende Jecken zieht es jedes Jahr in Hagen zum Rosensonntagszug nach Boele.

Karneval 2024 Karneval in Hagen: Alle Infos zu Partys und Zügen in 2024

Hagen Altweiber, Kirmes, Rosensonntag und Rosenmontag: Eine Übersicht zu allen Partys und Veranstaltungen rund um Karneval in Hagen.

Es ist für viele die fünfte Jahreszeit. Diese fünfte Jahreszeit in Hagen, sie ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit Köln - aber Tausende Jecken werden auch zu Weiberfastnacht und am Rosensonntag oder -montag mit bunten, schrillen, ausgefallenen oder schrägen Kostümen durch die Stadt ziehen. Die Redaktion hat einen Überblick zu den wichtigsten Festen, Feten und Zügen erstellt*:

Weiberfastnacht: Wo in Hagen gefeiert werden kann

Erstmal Herrensitzung: Noch bevor die Frauen zu Weiberfastnacht losziehen, gibt es ein Event für die Herren: Die KG Blau-Weiße Funken Hagen 1951 lädt auch dieses Jahr wieder zur traditionellen Herrensitzung in die Hagener Stadthalle ein. Ob Bühnenprogramm oder Gassenhauer zum Mitsingen, auf der Herrensitzung kommt jeder auf seine Kosten. Beginn: 10 Uhr. Karten unter 02331/3483132

Die sonntägliche Herrensitzung der Blau-Weißen Funken steht auch dieses Jahr wieder an (Archivbild). Foto: Detlef Bracht / Blau-Weiße Funken Hagen

Altweiberparty im Essence: Am Donnerstag, 8. Februar, wird ab 19 Uhr im Restaurant Essence (Dödterstr. 10) gemeinsam Weiberfastnacht gefeiert. Die Veranstalter versprechen die „besten Partyhits und einer unvergesslichen Nacht voller Spaß und Tanz.“ Verbunden mit dem Aufruf: „Schmückt euch in euren farbenfrohesten Kostümen“. Es gibt nur eine limitierte Kartenanzahl. Eintritt: Vorverkauf 12, Abendkasse 15 Euro. Reservierungen und Vorverkauf: 02331/9812013.

Zu Altweiber machen einige kostümierte Damen auch gern die Kirmes unsicher (Archivbild aus 2023). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Altweiber im Crocodile: Gefeiert wird am 8. Februar auch im „Croco“ in der Mittelstraße - und zwar ab 18 Uhr. Es wird ein DJ auflegen und natürlich eine Tanzfläche geben. Das Team verspricht zu Beginn stündlich wechselnde Angebote für Frauen. Eine Verkleidung wird „gerne gesehen.“ Der Eintritt ist frei.

Altweiberparty in der Neuen Färberei: Fröhlich und bunt zugehen soll es am 8. Februar auch in der Neuen Färberei auf dem Elbersgelände. Mit DJ und „mindestens 50 Prozent Karnevalshits“ versprechen die Veranstalter einen lustigen Abend. Start ist um 19 Uhr. Karten gibt es während der Öffnungszeiten im Restaurant. Achtung: Der Einlass ist ab 25 Jahren. Dem Anlass entsprechend wird um Kostümierung gebeten. Hinweis: Es gibt Prepaid-Verzehrkarten im Wert von 10 und 30 Euro. Übrig gebliebener Verzehr wird zurückerstattet.

Das Restaurant "Neue Färberei" - Elbers Elbersgelände Elbershallen Gastronomie Gastgewerbe Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Damensitzung Grün-Weiss Haspe 1957: Mit viel Programm möchten auch die Damen vom Grün-Weiss Haspe die Besucher überzeugen. Am Donnerstag, 8. Februar (ab 18 Uhr Einlass) gibt es reichlich Programm im Vereinshaus St. Bonifatius (Berliner Straße). Mit dabei sind Guido Westermann, die Funken Grün Weiss, Showtanzgarde KCH 77, Garde Grün Weiß Haspe und n‘Zwiegespräch, Engel Hettwich, oder SixPack. Karten: 18 Euro. Vorverkauf unter -336512.

Weiberfastnacht im AWO-Treff Westerbauer: Am Donnerstag, 8. Februar, lädt ab 14 Uhr die AWO in ihrem Treff in Westerbauer, Enneper Str. 81, zum närrischen Nachmittag. Es treten der Hagener Karnevalist Herbert Gitt und viele Tanzgruppen auf. Die Prinzessin Simone II mit Gefolge haben ihr Erscheinen angekündigt, ebenso Stimmungssänger Guido Westermann. Kosten: 8 Euro. Karten können bereits jetzt erworben werden.

An Altweiber wird traditionell das Hagener Rathaus gestürmt - allerdings ist die Fete nicht öffentlich - hier ist ein Foto aus 2023 zu sehen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Karnevalskirmes, Boeler Stehung und Prunksitzung

Karnevalskirmes in Hagen 2024: Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder die große Karnevalskirmes mit diversen Fahrgeschäften und kulinarischen Angeboten von Donnerstag, 8. Februar, bis Montag, 12. Februar in der Innenstadt von Hagen geben. Weitere Infos folgen rechtzeitig. Die Öffnungszeiten stehen aber natürlich bereits fest: Donnerstag, Sonntag und Montag von 12 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 12 bis 21.30 Uhr.

Auch in diesem Jahr soll es eine Karnevalskirmes (Archivbild) in der Hagener Innenstadt geben. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Prunksitzung Grün-Weiss Haspe 1957: Am Samstag, 3. Februar, führt die K.G. Grün-Weiss Haspe ab 20.11 Uhr im Vereinshaus St. Bonifatius, Berliner Str.110A, die „Große Prunk- und Galasitzung“ durch. Im Programm u.a.: Der Komiker Wolli, die neue Revue-Show der Ruhrgarde Mülheim und Ruud Koedooder mit Lightshow. Außerdem natürlich aus der Region das 1. Musikcorps Blau-Weiss Haspe 1959, Büttenredner Herbert Gitt, Dana Pelizäus, die Stimmungskracher „Op de Zwölf“ und diverse Tanzgarden. Restkarten unter 02331/336512 (Michael Bartelheim).

Boeler Stehung: Am Freitag, dem 9. Februar findet zudem die achte Boeler Stehung statt - Einlass am Festplatz am Hilgenland ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Mit im Programm sind Dave Davis - Matombo, KG Rote Husaren Manheim, Fidele Bröhler Falkenjäger, Tanzgarde Marialinden, Husarenshow KG Grün-Weiß Siegburg und Bruce Kapusta. Es gibt nur noch Restkarten unter trischteundtratsche@web.de. Es gibt keine Abendkasse

Das närrische Bonifatius: Die KG Volmefunken 1950 laden am Samstag, 10. Februar, um 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Festsaal Boni, Berliner Str. 110 in Haspe. Gefeiert wird mit Special Guest Dirk Elfgen und Programm: Tanzkorps der GKG Krefeld 1878 (Gardetanz); “Fräulein Annabel“ (Show & Gesang); “et Vingströschen“ (Vortrag); Clown Rudi (Comedy & Akrobatik) und die Tollitäten des Hagener Karnevals. Mit Kostümprämierung, großer Tombola und After-Show-Party. Kartenpreise: Kategorie 1: 25€; Kategorie 2: 23,50€.

Prunksitzung – Grün-Weiß Vorhalle: Am Samstag, dem 10. Februar von 19.11 bis 23.55 Uhr steigt auch die Prunksitzung vom Grün-Weiß Vorhalle. Weitere Infos folgen.

Bei der Prunksitzung der KG Grün-Weiß Vorhalle wird jedes Jahr ordentlich gefeiert - und getanzt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

AWO-Karnevalsfeier: Am Samstag, dem 10. Februar in der AWO Begegnungsstätte im Lennepark, Im Klosterkamp 40, in Hohenlimburg. Präsentiert wird neben einem bunten Programm auch Livemusik. Weitere Infos folgen.

Rosensonntagszug und Rosenmontagszug - und welche Partys steigen

Rosensonntagszug in Boele: Es wird auch in diesem Jahr - hoffentlich ausnahmsweise mal bei gutem Wetter ohne Sturm und Regen - stattfinden. Am Sonntag, dem 11. Februar, dürfte es Tausende Jecken aus allen Ecken der Stadt nach Boele ziehen. Ab 13.30 erfolgt die offizielle Schlüsselübergabe am Amtshaus. Der Rosensonntagszug startet um 14.30 im Bereich Boeler Marktplatz. Der Zug bewegt sich dann Richtung Hagener Str., Helfer Str., Osthofstr., Schwerter Str., Poststr.

Der Rosensonntagszug zieht tausende Menschen nach Boele, die vom Straßenrand aus dem Zug zujubeln. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bunte Wagen, bunte Kostüme: Die Besucher und Karnevalisten trotzen auch schlechtem Wetter. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Die Partys nach dem Zug: After-Zoch-Party von den Loßröcken: Am Sonntag von 17 bis 23.55 Uhr steigt eine Fete an der Loßrockhalle, Malmkestr. 68. Außerdem findet nach dem Zug die beliebte Karnevalsparty der Freiwilligen Feuerwehr Boele-Kabel im Gerätehaus, Steinhausstraße 49, statt.

Rosenmontagszug in der Innenstadt von Hagen: Am Montag, dem 12. Februar startet dann der Rosenmontagszug in der Innenstadt, der ebenfalls von Tausenden Jecken angesteuert wird: Ab 13 Uhr findet in der Frankfurter Straße die Schlüsselübergabe statt. Beginn des Umzuges ist um 14 Uhr. Er führt über Mittelstr., Körnerstr., Karl Marx Str., Elberfelderstr., Bergstr., Augustastr., Bergischer Ring,Lange Str., Bachstr. und Augustastr.

Auch beim Rosenmontagszug ist es in der Hagener Innenstadt brechend voll und Tausende Besucher beobachten das närrische Treiben. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Partys danach: U.a. im Crocodile in der Innenstadt mit DJ und Tanzfläche, bei gutem Wetter gibt es schon eine Theke draußen während des Umzugs. Verkleidung wird gerne gesehen. Eintritt frei, Start ist ab 18 Uhr. In der Pelmke gibt außerdem eine Kinderdisco nach dem großen Umzug durch die Stadt wird zum Tanzen eingeladen - es gibt Waffeln und Würstchen. Start ist ab 16 Uhr.

Karnevals-Kehraus im Boni: Der „Karnevals-.Kehraus“ ist am 13. Februar „im Boni“ (Vereinshaus St.Bonifatius). Im Rahmen dieser Veranstaltung, bei der lokale und regionale Künstler ihr „da Capo“ geben, verabschieden sich das große und das kleine Hagener Prinzenpaar mit einem närrischen Rückblick auf die Session. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Beginn 18.30 Uhr. „Na dann: Hagau! Lo gohn“, so die Veranstalter.

*Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

