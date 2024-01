Karneval Oberhausen: Schlagerstar singt bei der Lebenshilfe

Peter Wackel tauscht die Festival-Bühne gegen die Karnevalssause der Lebenshilfe Oberhausen ein. Am Dienstag, 6. Februar 2024, ist der Mallorca-Sänger als Stargast angekündigt.

Oberhausen. Er ist auf den Mallorca-Bühnen bekannt und steuert bald Oberhausen an. Die Lebenshilfe stellt das Programm ihrer Karnevalssitzung vor.

Malle ist nur einmal im Jahr... Mit diesem simplen Satz hat sich Schlagersänger Peter Wackel im Ballermann-Kosmos einen Namen gemacht. Seinen Allzeit-Hit wird der Mallorca-Spezialist am Dienstag, 6. Februar, auch in Oberhausen zum Besten geben. Im Saal Berlin der Luise-Albertz-Halle hat ihn die Lebenshilfe Oberhausen als Stargast ihrer großen Karnevalsveranstaltung eingeladen.

Karneval Oberhausen: Peter Wackel singt bekannte Malle-Hymne

Bei der munteren Helau-Fete feiern Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Ab 18.45 Uhr startet ein mehrstündiges Programm. Neben Peter Wackel steht die Kölner Band „Die Halunken“ mit Hits wie „Samba di Colonia“ und „Maat et Jot“ für musikalische Schunkelmunition.

Als Büttenredner haben die Macher den Comedian Peter Löhmann verpflichtet. Der Spaßmacher würzt sein Programm mit Allerlei Zauberkünsten. Zuletzt konnten ihn Fans mit den Programmen „Pupsnormal“ und „Papatastisch - macht verrückte Dinge“ sehen.

Karneval Oberhausen: Zauber-Comedy und Kölner Stimmungsband

Das Motto der Karnevalssause lautet „Wir haben den Frohsinn im Gepäck, bei uns sind alle herzlich jeck!“ Der Leitspruch sorgt dafür, dass auch sämtliche Oberhausener Tollitäten vorbeischauen. Stadtprinz Jörg I., Kinderprinzenpaar sowie Dreigestirn um Prinz Lothar I. haben sich den Termin schon im Kalender angestrichen. Die Kapelle „Golden Boys“ begleitet den Abend musikalisch.

Die Eintrittskarten für die Fete an der Düppelstraße kosten 25 Euro. Tickets können Interessenten werktags von 8 bis 13 Uhr im Büro der Lebenshilfe-Werkstatt an der Königshardter Straße 226 kaufen. Es gibt zudem ein Kartentelefon mit der Nummer 0208/996288151.

Mehr zum Thema:

-> Echte Fründe: Düsseldorfer Band stichelt gegen Kölner Jecken

-> Beliebter Altweiberball in Oberhausen feiert 2024 Comeback

-> Hosen statt Strumpfhosen: Wirbel um Dreigestirn-Garderobe

-> So regieren Kinderprinzenpaar und Dreigestirn in Oberhausen

-> So startet der Karneval in Oberhausen in die Session 2023/2024

-> Stadtprinz Jörg I. vor 1100 Narren gekürt - die Tops & Flops

-> Karneval Oberhausen: Sechs Events vor dem Elften im Elften

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit