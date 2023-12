Kartbahnen in NRW Kartbahnen in NRW: Hier kommen Racing-Fans auf ihre Kosten

Nordrhein-Westfalen Kartbahnen in NRW bieten viel Action und Abwechslung, unter anderem auf der Strecke von Michael Schumacher in Kerpen. Alle Infos im Überblick.

Auf den Kartbahnen in NRW warten knatternde Motoren, quietschende Reifen und spannende Rad-an-Rad-Duelle.

Jede Strecke ist eigen in ihrem Layout und ihren Besonderheiten. Eine von ihnen ist die längste Kartbahn Europas.

Welche Strecken in der Auswahl dabei sind, was die Bahnen ausmacht und welche rasante Strecke es direkt hinter der Grenze in den Niederlanden gibt, haben wir zusammengefasst.

Inzwischen ist dieser Ausflugstipp nicht nur bei Motorsport-Fans beliebt: Kartfahren. Auch in NRW gibt es nicht wenige Kartbahnen: Mit dabei sind Strecken am Niederrhein, im Ruhrgebiet, in Ostwestfalen und eine in den Niederlanden.

Kartbahn im Ruhrgebiet: Daytona Kartcenter Essen

Auch im Ruhrgebiet gibt es Strecken für das Fahren im Kart. Gerade alle Interessierten in und um das Ruhrgebiet finden im Daytona Kartcenter Essen eine große Bahn mit vielen Möglichkeiten. In Essen gibt es eine Außen- und eine Innen-Anlage, die je nach Anforderungen zusammengelegt und verändert werden können. Die Außen-Bahn steht nur bei trockenem Wetter zur Verfügung.

Im Daytona Kartcenter Essen gibt es sowohl eine Innen- als auch eine Außenanlage. (Symbolfoto). Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Darüber hinaus ist das Daytona Kartcenter mit Karts für kleinere Rennfahrerinnen und Rennfahrer ausgestattet. Kinder können in den Rimo Bambini Elektro Karts fahren oder mit einem Erziehungsberechtigten in einem der Elektro-Doppelsitzer. Hier geht es zu den Tickets.

Kartbahn in NRW: Michael Schumacher Kart- und Eventcenter Kerpen

Eine der bekanntesten Adressen für Kartfahren in NRW ist in Kerpen. Das Michael-Schumacher-Kart- und Eventcenter ist ein großer Komplex mit einer Außen- und Innenbahn, wobei die äußere Strecke nur bei gutem Wetter befahren werden kann. Unter dem Namen des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters geht es für alle Fahrerinnen und Fahrer über zwei anspruchsvolle Kurse.

Michael Schumachers Kartbahn bietet zwei Strecken, eine davon widmet sich mit diversen Designelementen dem Ausnahmefahrer. Foto: Tim Schulz / WAZ FotoPool

In Kerpen können Rennergebnisse und Rundenzeiten über eine eigene App abgerufen werden. Die Tribüne neben der Indoor-Strecke ermöglicht einen direkten Blick auf die Innen-Bahn, die mit Michael-Schumacher-Designelementen verschönert ist. Etwas besonderes für alle Fans der deutschen F1-Legende. Hier geht es zu den Tickets.

Die längste Kartbahn Europas: Kart-Arena Dinslaken

Seit 30 Jahren existiert die Kartbahn in Dinslaken, die mit einer Streckenlänge von insgesamt 2500 Metern aufwarten kann, aufgeteilt auf 1300 Meter im Innen- und 1200 Metern im Außenbereich. Letzterer ist nur bei passender Wetterlage geöffnet.

Die Kart-Arena verfügt über drei verschiedene Fahrzeug-Varianten: Junior-Karts für Kinder, die "reguläre" Fahrzeug-Flotte sowie Premium-Karts, die nur mit einer bestimmten Lizenz gefahren werden dürfen. Für diese kann man sich auf Anfrage in der Arena qualifizieren. Neben Einzelfahrten bietet Inhaber Stefan Böhmer auch verschiedene Rennen-Varianten für Gruppen an. Hier geht es zu den Tickets.

Kartfahren in Mönchengladbach: Runden drehen mit E-Karts

Beim klassischen Kartfahren denken die meisten wahrscheinlich an einen knatternden Motor und den Geruch von Benzin in der Luft. Doch es gibt auch Alternativen, wie das Teamsport-E-Karting in Mönchengladbach zeigt. Am Niederrhein können alle Interessierten jetzt in vollelektrischen Karts ihre Runden drehen.

Auf einer zweistöckigen Rennstrecke gibt es für die Fahrerinnen und Fahrer zwar keine lauten Motorengeräusche, aber eine starke Beschleunigung durch die direkte Leistung des Elektromotors. Über eine eigene App lassen sich die Ergebnisse eines Rennens abrufen und neue Runden buchen. Hier geht es zu den Tickets.

Kartbahn B68 in Bielefeld: Doppelsitzer-Karts für Kinder

Auch in Ostwestfalen gibt es eine Kartbahn: In Bielefeld liegt die Kartbahn B68, hier lassen sich auf einer kürzeren Strecke viele Runden drehen. Im Doppelsitzer-Kart können hier mehrere Gäste teilnehmen: Kinder können so auch mit einem Erwachsenen ihre Runden fahren. Hier geht es zu den Tickets.

Mario Kart in echt: "Let's-a go!"

Mit einem motorisierten Einsitzer die schnellste Runde fahren oder seine Gegner auf der Strecke überholen, um als erster ins Ziel zu fahren - das ist das bekannte Kart-System. Anders sieht es bei Battlekarts in Köln aus. In der Domstadt gibt es eine neue Art Karts. Anstatt auf einer aufgebauten Kartbahn zu fahren, werden Minispiele in Karts gespielt.

Turbo zünden, Raketen abfeuern, Ölspuren legen wie bei Mario Kart: Bei BattleKart in Köln ist das möglich. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Zu den Minispielen gehört der Handy-Klassiker Snake, eine Airhockey-Variante und ein Ableger des Videospiels Mario Kart. Hier wird auf einer kurzen Strecke gefahren, während virtuelle Objekte wie „Raketen“ und „Bananenschalen“ aufgesammelt und auf die Gegner geworfen werden. Damit hebt sich Battlekarts in Köln im Konzept von den anderen Bahnen in NRW ab. Weitere der europaweit verteilten Battlekarts-Center gibt es in Bochum, Aachen und Dissen am Teutoburger Wald. Hier geht es zu den Tickets.

Grand Prix Niederrhein: Handicap-Karts für Personen mit körperlicher Einschränkung

Auf 460 Metern Länge geht es auf der Kartbahn in Weeze durch 14 Kurven und über eine Zielgerade, auf der hohe Geschwindigkeiten erreicht werden können. Vor allem die engen Schikanen vor und nach der Zielgeraden stellen Fahrerinnen und Fahrer auf die Probe.

Neben den ebenfalls vorhandenen Doppelsitzer-Karts und Kinder-Karts sind die Handicap-Karts besonders. Hier können auch Personen mit körperlichen Einschränkungen in ein Kart einsteigen und mitfahren. Dabei werden die Karts vollständig am Lenkrad bedient. Hier geht es zu den Tickets.

In NRW gibt es mittlerweile viele verschieden Kartbahnen. (Symbolbild) Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

RS Speedworld in Kaarst: Geeignet auch für Kinder

Die Kartbahn in Kaarst ist zwar eine der kürzeren Strecken, aber dafür hat sie eine Besonderheit: Um den Fahrerinnen und Fahrern immer etwas Neues zu bieten, wird das Strecken-Layout monatlich verändert. Das macht die Strecke bei jedem Besuch zu einer neuen Herausforderung.

Neben dem wechselnden Streckenlayout stehen auch hier Doppel-Karts und Kinder-Karts zur Verfügung. Für Könner stehen wiederum die schnellen RX-F1 Premium Karts bereit. Mehr Technik und mehr Leistung sollen für schnellere Rundenzeiten sorgen. Hier geht es zu den Tickets.

Kartbahn in den Niederlanden: Euro Indoorkarting Swalmen

Direkt hinter der NRW-Grenze liegt im niederländischen Swalmen eine Kartbahn. Auf der anspruchsvollen Strecke können sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre Runden drehen.

Ab dem Alter von sieben Jahren und einer Mindestgröße von 1,30 Meter können Kinder hier ins Kart steigen. Bis zum Alter von 14 Jahren fahren Kinder in den Kindergruppen mit. Aber auch in Swalmen gibt es wieder die Doppelkarts für alle, die zusammen in einem Kart sitzen wollen. Außerdem hat die Anlage auch Bowlingbahnen zu bieten. Hier gehts zu den Tickets.

