Ketteler Hof bei Haltern - der außergewöhnliche Freizeitpark

Haltern am See. Indoorpark, Wasserrutsche, Sommerrodelbahn - und dazu Natur und Tiere. Der Ketteler Hof bei Haltern am See bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten.

Kinder können sich auf Rutschen, im Kletterturm oder im Piratenschiff austoben.

In Tiergehegen können Besucher Ziegen, Schafe, Damwild und Meerschweinchen streicheln und füttern.

Die Indoor-Spielhalle mit neun Themenbereichen ist ganzjährig geöffnet .

Ein klassischer Freizeitpark ist der Ketteler Hof in Haltern am See nicht: Spannende Kletterwelten und Wasserspielplätze statt Fahrgeschäften. Er nennt sich selbst "Mit-Mach-Erlebnispark". Was wird Familien dort geboten? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Was bietet die Außenanlage des Ketteler Hof?

Umgeben von Wäldern und Wiesen liegt der Park westlich von Haltern am See zwischen Ruhrgebiet und Münsterland und lockt mit seinen zahlreichen Spielplätzen, Rutschen und Tiergehegen insbesondere Familien mit kleineren Kindern an.

Der Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern bietet drinnen wie draußen viele Angebote für Kinder. Foto: Lars Heidrich

Auf dem Ketteler Hof gibt es unter anderem einen Netzkletterturm in Form eines Piratenschiffs, einen Robinson Waldspielplatz mit Hängebrücken und Parcours oder einen Seilwald, in dem Kinder über ein großes, verzweigtes Spinnennetz hoch hinaus in die Bäume klettern und dann über schmale Hängebrücken von einer Aussichtsplattform zur nächsten balancieren können.

In den Tiergehegen und im Streichelzoo können Ziegen, Schafe, Damwild und Meerschweinchen gefüttert und gestreichelt werden. Tierfutter gibt es an der Kasse und im Park an mehreren Automaten.

In dem Freizeitpark Ketteler Hof können Rehe gefüttert werden. Foto: Lars Heidrich

Was bietet die Indoor-Spielhalle auf dem Ketteler Hof?

Kinder können sich in der 2017 eröffneten Spielhalle auf eine spielerische Weltreise begeben, die sie vom Nordpol über die Alpen bis ins Weltall führt. In neun Themenbereichen (Afrika, Arktis, Bergwelt, Dschungel, Mangroven, Kleinkinder Spielbereich, Stadtleben, Weltraum und Zauberwald) wird geklettert, gerutscht, balanciert und geforscht. Dabei soll die Freude an der eigenen Bewegung im Vordergrund stehen.

Im Indoor-Spielbereich gilt Sockenpflicht. Die Benutzung der Spielgeräte mit Schuhen, Stoppersocken oder auch barfuß ist verboten. Der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken ist im Ketteler Hof Indoor ebenfalls nicht gestattet.

Im angrenzenden Terrassencafé mit schönem Ausblick auf Teich und Wald gibt es Kaffee und Kuchen. Für den großen Hunger bietet der Ketteler Hof Burger und Co. an.

Auf der Wasserrutsche wird es rasant. Foto: WR

Wann hat der Ketteler Hof geöffnet?

Aktuell ist nur der Indoor-Park geöffnet (auch bei schönem Wetter). Die Außenanlage bleibt wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Die Spielhalle hat in der Wintersaison mittwochs bis freitags von 13 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Die Sommersaison 2023 beginnt am 25. März 2023. Die Außenanlage (9 bis 18 Uhr) und die Indoor Spielhalle (10 bis 17.30 Uhr) sind täglich geöffnet – auch bei schlechtem Wetter.

Eintritt Ketteler Hof: Das kosten die Tickets

Während der Wintersaison (bis 24. März 2023) beträgt der Eintritt für den Indoor-Park mittwochs bis freitags 8 Euro pro Person ab zwei Jahren, samstags und sonntags sind 10 Euro fällig. Der Wochenendpreis gilt zudem an Feier- oder Ferientagen in NRW. ACHTUNG: Wegen zu vieler Besucher gelten im Indoor-Bereich aktuell nur tagesgebundene Online-Tickets.

In der Sommersaison kostet die Tageskarte pro Person ab zwei Jahren 17 Euro beim Kauf an der Kasse vor Ort und 16 Euro im Ticketshop. Saisonkarten kosten 68 Euro, Jahreskarten 79 Euro.

Für die fallen keine weiteren Kosten an. Die 120 Grillplätze mit Grill inklusive Grillrost, Tischen und Bänken zur freien Auswahl können ebenfalls ohne Aufpreis und ohne Reservierung genutzt werden. Grillkohle kann im Park gekauft werden und nach Gebrauch im Grill bleiben. Das Personal des Ketteler Hofs übernimmt die tägliche Reinigung.

Das Mitführen von Hunden ist im Interesse der spielenden Kinder nicht gestattet.

Es gibt aber auch Spaß mit etwas weniger Tempo.

Wie erreichen Besucherinnen und Besucher den Ketteler Hof?

Die Adresse des Ketteler Hofs fürs Navi lautet: Rekener Straße 234, 45721 Haltern am See.

Über die Autobahn 43

Wer mit dem Auto über die A43 anreist, nimmt die Ausfahrt Lavesum und fährt dann noch 3,5 Kilometer in Richtung Reken.

Über die Autobahn 31

Autofahrer aus dem Norden kommend nehmen die Ausfahrt Reken und dann weiter in Richtung Klein-Reken Richtung Haltern am See-Sythen/Lavesum (Gesamtstrecke ab Ausfahrt ca. 15 Kilometer). Wer aus dem Süden über die A31 fährt, nimmt die Ausfahrt Schermbeck und biegt dann auf die B58 in Richtung Haltern ab. Weiter geht es auf die A43 in Richtung Münster bis zur Ausfahrt Lavesum. Von dort sind es noch etwa 3,5 Kilometer in Richtung Reken.

Mit dem ÖPNV zum Ketteler Hof

Vom Bahnhof Haltern fährt die Buslinie 275 zum Ketteler Hof. Die Abfahrtszeiten finden Sie auf der Internetseite der Vestischen (extener Link). Die Fahrzeit beträgt etwa 20 Minuten.

