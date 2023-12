Promi-Darts-WM: Diese Stars nehmen 2024 am Turnier teil

Düsseldorf Nach der Darts-Weltmeisterschaft startet die Promi-Darts-WM 2024 im Januar: Diese Stars stehen bei dem Turnier auf der Bühne.

Die Promi-Darts-WM auf ProSieben: Am Samstag (6. Januar 2024, 20.15 Uhr) geht es wieder los.

Die Teilnehmer sind nun bekannt: Welche Promis treten 2024 bei der WM an?

treten 2024 bei der WM an? Wer hat die Promi-WM im Dart bisher gewonnen?

Promi-Darts-WM 2024: Wie komme ich noch an Tickets?

Vom 15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 messen sich in London wieder die Profis des Darts-Sports. Im Alexandra Palace, bekannt als „Ally Pally“, findet die 31. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) statt. Erstmals haben sich dafür fünf Deutsche qualifiziert. In Deutschland knüpft ProSieben daran an und startet kurz darauf die Promi-Darts-WM 2024. Was und wer Sie bei diesem Event erwartet und wann es losgeht, erfahren Sie hier.

Promi-Darts-WM auf Prosieben: Welche Stars und Promis nehmen teil?

Verona Pooth, Knossi, Andrea Kaiser, Chris Tall, Eko Fresh und Jürgen Milski treten live auf Prosieben gegeneinander an. Für Vorjahressieger Michael van Gerwen, den amtierende Darts-Weltmeister Michael Smith, „The Iceman“ Gerwyn Price und Publikumsliebling Peter Wright geht es dann bereits um den zweiten WM-Titel im neuen Jahr 2024: Nur drei Tage nach Ende der PDC World Darts Championship wollen die Profis an der Seite der Promis die „Promi-Darts-WM“ 2024 bestreiten und noch einmal Darts-Weltmeister werden.

Wann überträgt Prosieben die Promi-Darts-WM 2024?

Am Samstag, 6. Januar 2024 ab 20.15 Uhr überträgt ProSieben die Promi-Dart-WM aus dem Maritim-Hotel in Düsseldorf. Zusätzlich streamen ran.de und Joyn.

Wie die Jahre zuvor moderiert Christian Düren wieder die Promi-Darts-WM 2024. Foto: Willi Weber / Prosieben

Wer moderiert und kommentiert die Darts-WM auf Prosieben?

Zum wiederholten Mal moderiert Christian Düren das Darts-Turnier, Elmar Paulke kommentiert das Geschehen. Düren ist unter anderem bekannt aus dem ProSieben-Magazin „taff“. Paulke kommentiert bereits seit mehreren Jahrzehnten die PDC-Turniere auf Privatsendern.

In welchem Modus wird bei der Promi-Darts-Weltmeisterschaft gespielt?

Der Wettbewerb wird im „501“-Modus ausgetragen. Die Teams versuchen sich von 501 so schnell wie möglich auf 0 zu spielen. Insgesamt treten sechs Teams an, die je aus einem Promi und einem Profi-Dartsspieler bestehen.

Promi-Darts-WM: Das sind die bisherigen Gewinner

Bereits zum sechsten Mal findet das Turnier auf dem Privatsender ProSieben statt. In den Jahren 2021 und 2022 fiel das Turnier coronabedingt aus. 2023 gewann der Niederländer Michael van Gerwen, seines Zeichens dreimaliger Weltmeister, gemeinsam mit Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz. Die bisherigen Gewinner in der Übersicht:

2023 setzte sich Michael Smith (links, England) im WM-Finale gegen Michael van Gerwen (rechts, Niederlande) durch. Beide nahmen bereits auch an der Promi-Darts-WM teil, van Gerwen holte dreimal den Titel. Foto: Zac Goodwin / dpa

2023: Michael van Gerwen und Kevin Großkreutz

2020: Michael van Gerwen und Pascal Hens

2019: Max Hopp und Jimi Blue Ochsenknecht

2018: Martin Schindler und Marcel Scorpion

2017: Michael van Gerwen und Tim Wiese

Promi-Darts-WM 2024: Wie kann ich live dabei sein?

Die Tickets sind derzeit ausverkauft. Wer zur WM möchte, der kann sich für den Ticketalarm anmelden, der per E-Mail informiert, falls wieder Karten verfügbar sind. Bitte beachten: Das Mindestalter für das Publikum ist 18 Jahre.

