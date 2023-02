Semesterferien Übersicht: Semesterferien in NRW 2023 - alle Termine

Die Vorlesungszeiten an Unis und Hochschulen in NRW werden einheitlich festgelegt: Die Termin-Übersicht für die Semesterferien 2023.

Semesterferien in NRW 2023: die Termine in der Übersicht.

Wann können sich Studentinnen und Studenten auf die Semesterferien freuen? In NRW werden die Vorlesungszeiten einheitlich festgelegt.

Das ist die Termin-Übersicht für die Vorlesungszeiten in NRW 2023 an Universitäten.

Die Vorlesungszeiten an den Hochschulen und Universitäten in Nordrhein-Westfalen werden vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft festgelegt. Bis zum Jahr 2024 stehen sie bereits fest. Zwischen der Vorlesungszeit sind Semesterferien, es werden aber auch noch Klausuren geschrieben. Das ist die Termin-Übersicht für die Vorlesungszeiten in NRW 2023 an Universitäten:

Wintersemester 2022/2023: 10. Oktober 2022 - 3. Februar 2023

Sommersemester 2023: 3. April - 14. Juli

Wintersemester 2023/2024: 9. Oktober - 2. Februar 2024

Von Februar bis Anfang April sind an den NRW-Unis Semesterferien. Meistens fällt in diese Zeit aber noch die Klausurenphase, weshalb Studierende nicht den gesamten Zeitraum frei haben. Noch länger ist die vorlesungsfreie Zeit nach dem Sommersemester: Von Mitte Juli bis Anfang Oktober haben Studierende in NRW frei. Die genauen Daten können aber von Uni zu Uni variieren - je nachdem, ob und wann noch Veranstaltungen oder Klausuren stattfinden.

Fachhochschulen: Semesterferien in NRW 2023

Ein wenig abweichend sind die Vorlesungszeiten an den Fachhochschulen in NRW. Das sind die Termine für 2023:

Wintersemester 2022/2023: 19. September 2022 - 3. Februar 2023

Sommersemester 2023: 20. März - 14. Juli

Wintersemester 2023/2024: 25. September - 9. Februar 2024

Auch hier können die genauen Termine variieren.

