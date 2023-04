Skihallen in NRW: In Neuss lässt es sich das ganze Jahr über Ski- und Snowboardfahren (Archivfoto).

Skihallen Skihallen in NRW: Das macht den Alpenpark Neuss so besonders

Neuss. Die Skihalle Neuss ist für Familien und Wintersport-Fans immer einen Ausflug wert. Wir haben alle Infos rund um Zeiten, Preise und die Piste.

Skihallen in NRW: Ski- und Snowboardfahrer kommen im Alpenpark Neuss rund ums Jahr auf ihre Kosten.

In der Neusser Skihallen gibt es für Kinder und Familien ein breites Lern- und Freizeitangebot.

Skihalle in Neuss: Wir haben alle wichtigen Infos rund um Öffnungszeiten, Preisen und Angebote zusammengefasst.

Die Skihalle in Neuss ist eine von zweien in NRW - die andere liegt in Bottrop - und bietet weit mehr als nur Wintersport. Skikurse für Kinder, Kletterpark, Minigolf, Übernachtung im Baumhaus - eine Erlebniswelten für die ganze Familie. Dank der Erweiterung um den Themenpark heißt die Halle daher nun auch Alpenpark Neuss.

Skihallen in NRW: Auf Skiern den Berg hinunter - in einer Skihalle geht das zu jeder Jahreszeit (Symbolfoto). Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Skihalle in Neuss: Bald auch klimaneutral

Der Alpenpark Neuss will seine Anlage zukünftig klimaneutral mit erneuerbaren Energien betreiben. Das teilte der Alpenpark in einer Pressemitteilung mit. "Mit gutem Gewissen können Wintersportfans im Alpenpark Neuss künftig Skifahren und ebenso alle anderen Freizeit- und Businessangebote nutzen. Am Neusser Gletscher ist Skifahren, Tagen und Nächtigen bald klimaneutral", heißt es dort.

Herzstück des neuen Konzepts ist eine 30.000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage - die mehr Strom erzeugen soll, als der Park verbraucht. Im August 2022 haben die Bauarbeiten begonnen, im Herbst 2023 sollen sie fertiggestellt werden, heißt es.

NRW-Skihallen: In Neuss auf 300 Metern über den Schnee flitzen

Die Länge der Piste ist der Skihalle schon von außen anzusehen. Mit 300 Metern ist sie mehr als lang genug für eine ordentliche Abfahrt. Dabei überbrücken die Skifahrerinnen und Skifahrer um die 110 Höhenmeter. Möglich wird das durch eine Steigung von bis zu 28 Prozent. Für alle Ski- und Snowboard-Anfänger gibt es eine Übungsstrecke von rund 100 Metern Länge. Auf den Berg gelangen die Fahrerinnen und Fahrer mit einem Sessellift.

Passend zur winterlichen Stimmung hat es in der Halle auch minus drei Grad. Genug um den Kunstschnee in seiner Form zu halten.

Öffnungszeiten:

Piste: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr / Samstag, Sonntag, Feier- & Brückentage 10 bis 20 Uhr

Preise:

Vier Stunden: Kinder (4 bis 13 Jahre) 39 Euro / Erwachsene 44 Euro

Zwei Stunden: Kinder (4 bis 13 Jahre) 29 Jahre / Erwachsene 33 Euro

Wer eines der Online-Angebote bucht oder als Gruppe kommt, kann Geld sparen. Hier gibt es alle weiteren Informationen zu den Ticketpreisen.

Skihalle Neuss: So kommen Sie hin

Mit dem Auto: Die Skihalle Neuss (Navi-Adresse: An der Skihalle 1, 41472 Neuss) ist von der Autobahn-Ausfahrt Neuss-Holzheim (A46) ausgeschildert . Wenn Sie von der A57 kommen, fahren Sie an der Anschlussstelle Neuss-West auf die A46 in Richtung Aachen. Am Alpenpark Neuss gibt es zwei hauseigene Parkplätze mit insgesamt 800 Stellplätzen. P1 ist der größere von zwei Parkplätzen und liegt direkt neben der Skihalle. P2 liegt unmittelbar am hauseigenen Hotel und dem Eingang der Skihalle.

Mit dem ÖPNV: Wenn Sie per Bahn anreisen: Mit der S-Bahn fahren Sie bis Neuss Hbf. Dort den Ausgang "Further Straße" nehmen und dem Hinweis zum Bussteig Nr. 1 folgen. Der Bus 843 in Richtung "Grefrath" hält an der Haltestelle "Skihalle". Die Fahrtzeit vom Hauptbahnhof beträgt um die 25 Minuten.

Skihalle Neuss: Die Pisten eignen sich für Anfänger und Fortgeschrittene (Symbolfoto). Foto: Julia Willner / Gymnasium Langenberg

Gastronomie auf der gesamten Pistenlänge der Skihalle Neuss

Die verschiedenen Restaurants bieten eine Möglichkeit für Essen und Trinken während des Besuchs des Alpenparks. Auf der Karte stehen sowohl Salate aber auch Braten. Es gibt unter anderem auch vegane Gerichte.

Biergarten: Terrasse mit offenem Dach für Sonnenschein bei gutem Wetter

Salzburger Hochalm - Berghütten-Restaurant mit Blick auf die Piste (Reservierung notwendig)

Jausenstadl - Restaurant am Fuß der Piste

Öffnungszeiten der Gastronomie:

Montag-Freitag: 15 bis 22 Uhr

Wochenende: 11 bis 22 Uhr

NRW-Sommerferien, Feier- und Brückentage: 10 bis 22 Uhr

Skihalle in Neuss: Für kleine Skifahrerinnen und Skifahrer stehen verschiedene Kurse zur Verfügung. (Symbolfoto) Foto: Julia Willner / Gymnasium Langenberg

Skihalle Neuss: Es gibt auch Kinderkurse

In der Skihalle Neuss gibt es Kurse für alle Altersgruppen. Die Kurse für Erwachsene und Kinder über sechs Jahren sind in mehrere Stufen je nach Vorkenntnissen gegliedert. Darüber hinaus gibt es Kurse fürs Geradeausfahren, Bremsen sowie Kurven- und Parallelfahren. Ebenso für das Fahren auf dem Snowboard.

Gerade kleine Kinder sollen langsam an die schnellen Ski oder das Snowboard herangeführt werden. Hierfür gibt es die Skikurse für Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Je nach Kurs geht es hier um das sichere Stehen auf den Skiern bis hin zu Parallelfahrkursen.

Preise für die Skikurse:

Kinder (4 bis 6 Jahre): ab 129 Euro (je nach ausgewähltem Kurs)

Kinder (7 bis 13 Jahre) und Erwachsene: ab 139 (je nach ausgewähltem Kurs)

Hier gibt es alle weiteren Infos rund um die Skikurse in Neuss.

Fußball, Minigolf und Kletterpark an der Skihalle Neuss

Zuerst gab es in der Skihalle Neuss nur Wintersportangebote. Über die Zeit wurde das Terrain mit weiteren Erlebniswelten ausgebaut. Neben der Skihalle können sich die Besucher die Zeit auch im Kletterpark, beim Fußballgolf und Minigolf vertreiben.

Skihalle Neuss: Neben der Skihalle gibt es auch Minigolf, Fußball-Golf und einen Kletterpark (Symbolbild). Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten:

Fußball: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr / Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentage 10 bis 20 Uhr

Kletterpark: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr / Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentage 10 bis 20 Uhr

Minigolf: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr / Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentage 10 bis 20 Uhr

Preise:

Fußball: Kinder (6 bis 13 Jahre) 14 Euro / Erwachsene 17 Euro

Kletterpark: Kinder (6 bis 13 Jahre) 22 Euro / Erwachsene 26 Euro

Minigolf: Kinder (bis 13 Jahre) ab 10 Euro / Erwachsene ab 11 Euro

Skihalle Neuss: Übernachten im Hotel oder im Baumhaus

Für alle Besucher, die von weiter weg anreisen oder länger als nur einen Tag bleiben wollen, hat der Alpenpark auch ein eigenes Hotel. Das Hotel „Fire & Ice“ ist direkt an die Skihalle angeschlossen. Neben dem klassischen Hotelzimmer hat der Alpenpark auch Baumchalets, in denen Besucher in Baumhäusern auf bis zu fünf Metern Höhe schlafen. Die Hotelzimmer beginnen bei 155 Euro pro Nacht und die Chalets bei 255 Euro pro Übernachtung.

Alle Infos zu den Übernachtungsmöglichkeiten gibt es hier.

Skihallen in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

