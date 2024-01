Tekken und Mario: Diese Gaming-Highlights stehen 2024 an

Essen Shooter, Platformer oder Action-Adventure: Das Videospiele-Jahr 2024 verspricht viele spannenden Titel. Diese Games kommen bald auf den Markt.

Videospiele 2024: Diese Highlights auf dem Games-Markt sollten Sie sich merken.

Welche Spiele haben noch kein klares Veröffentlichungsdatum für 2024?

Welche Spiele 2024 in die Läden kommen und was Sie dort erwartet, haben wir zusammengefasst.

Schon 2023 war ein gutes Jahr für alle Fans von Videospielen. Egal auf welcher Plattform, Titel wie Baldurs Gate 3, Hogwarts Legacy, Super Mario Bros Wonder und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wussten zu überzeugen. Auch 2024 geht es mit echten Gaming-Highlights weiter. Auf dem Plan stehen die nächsten Ableger ikonischer Spiele-Reihen und lang erwartete Neuproduktionen. Einige Spiele haben auch noch gar keinen festen Termin. So sieht das Gaming-Jahr aus.

Springen, ducken, kämpfen: Prince of Persia: The Lost Crown kommt 2024

Einst stieg aus der beliebten Prince of Persia-Reihe die große „Assassins Creed“-Reihe hervor, jetzt ist das Action-Abenteuer wieder mit einem eigenen Titel am Start. Ab dem 18. Januar geht es im „2D-Platformer“ vom französischen Studio Ubisoft wieder rund. Dabei müssen die Spieler sich als Krieger Sargon durch die Welt schlagen, um einen entführten Prinzen zu retten. Wie es sich für ein Action-Spiel gehört, stehen dort wieder diverse Gegner und auch Fallen im Weg.

Veröffentlichung: 18. Januar

Plattformen: Amazon Luna, PC, Playstation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

Neuauflage eines Bestsellers: The Last of US Part II Remastered

Mit vielen Vorschusslorbeeren erscheint die Neuauflage von The Last of Us Part II. Nachdem der erste Teil der Endzeit-Survival-Spieleserie im Jahr 2013 einschlug wie eine Bombe, folgte 2020 der zweite Streich. Auch der bekam damals Bestnoten von Branchen-Experten und gefiel den Spielern. Es wartet eine neu-aufbereitet Version mit verbesserter Grafik. Außerdem bringt das Spiel einen neuen „Roguelike-Survival-Modus“ mit.

Veröffentlichung: 19. Januar

Plattformen: exklusiv auf Playstation 5

Games 2024: Bei Tekken 8 fliegen wieder die Fäuste

Die mittlerweile als Gaming-Klassiker bekannte Prügelspiel-Serie „Tekken“ bekommt einen achten Teil. Seit den 1990er-Jahren kämpfen Spieler gegen Computer-Gegner oder im 1 vs. 1 gegeneinander. 32 Kämpferinnen und Kämpfer stehen den Spielern wieder zur Verfügung, um sich so richtig „eine auf die Murmel zu geben“. Neu ist diesmal auch das sogenannte „Heat System“. Hierbei können Spieler eine Energieleiste durch das Kämpfen aufladen und nach Aktivierung besonders mächtige Angriffe und Combos ausführen.

Veröffentlichung: 26. Januar

Plattformen: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Spaß für die ganze Familie mit Mario vs Donkey Kong

Was wäre ein Spiele-Jahr ohne den bekanntesten Klempner der Welt und einen seiner ältesten Widersacher. Es geht um Mario vs Donkey Kong. Der Gorilla mit der Krawatte hat diesmal alle Mini-Mario-Figuren gestohlen und Mario muss sie zurückholen. Dem ein oder anderen dürfte das Spiel bekannt vorkommen, denn es ist ein Remake eines Game-Boy-Advance-Spiels aus den frühen 2000er-Jahren. Der „Platformer“ von Nintendo soll dann wieder die ganze Familie ansprechen.

Veröffentlichung: 16. Februar

Plattformen: Nintendo Switch

Im neusten Spiel muss Mario seinen Rivalen Donkey Kong aufhalten. (Symbolbild) Foto: --- / dpa-tmn

Mit Skull and Bones geht‘s 2024 aufs Schiff

Eine gefühlte halbe Ewigkeit haben Fans mit Spannung auf das Action-Rollenspiel Skull and Bones von Ubisoft gewartet und nun werden sie dafür belohnt. Das Spiel wird nach etlichen Verschiebungen endlich die Ladenregale und digitalen Märkte füllen und die Spieler auf eine große Odyssee auf Hoher See mitnehmen. Alleine oder mit Mehreren können die Spieler als Piraten die Ozeane erobern, epische Seeschlachten austragen und ihr Imperium aufbauen.

Veröffentlichung: 16. Februar

Plattformen: Amazon Luna, PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Final Fantasy 7: Rebirth wird kein normales Remake

Auch wenn der Name es vermuten lässt, ist Final Fantasy 7 keine klassische Neuauflage des alten Spiels mit besserer Grafik. Das gabs nämlich schon. Darauf baut das neue Spiel mit dem Zusatz „Rebirth“ nämlich auf. Das Game von Entwickler Square Enix wird laut eigener Aussage größer als der eigentliche Titel. Die riesige Open-World mit 100 Stunden Spielzeit gehören zu den Highlights.

Veröffentlichung: 29. Februar

Plattformen: exklusiv für Playstation 5

Ein-Mann-Projekt: Manor Lords soll im April erscheinen

Ein beliebtes Genre ist auch das „Aufbaustrategie-Spiel“. Zu denen gehört Manor Lords. Dahinter steckt aber kein großes Studio, sondern nur eine einzige Person. Entwickler Slavic Magic meldete sich zuletzt im Dezember auf X zu Wort und zeigte neue Screenshots zum Spiel. Es geht dabei um ein mittelalterliches Aufbaustrategie-Spiel, in dem die Spieler ihre eigenen Städte entwickeln und zu echten Imperien aufsteigen lassen können. Dazu werden die Spieler durch regelmäßige Herausforderungen auf Trab gehalten.

Veröffentlichung: 26. April

Plattformen: PC

Warhammer 40k: Space Marine 2 bietet Shooter-Action

In der zweiten Jahreshälfte wartet mit Warhammer 40k: Space Marine 2 ein weiteres großes Spiel. Mehr als zehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Spiels der Reihe geht es mit Space Marine Captain Titus wieder ins Gemetzel. Dieser muss diesmal blutrünstige Tyraniden bekämpfen. Besonders ist auch, dass der Shooter in der Third-Person-Sicht gespielt wird.

Veröffentlichung: 9. September

Plattformen: Playstation 5, Xbox Series X/S

Auch 2024 werden die jährlich aktualisierten Sportspiele wie „EA FC 25“ in den Handel kommen. (Symbolbild) Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Bekommen wir 2024 neue Infos zu Grand Theft Auto 6?

Ein weiteres heißes Thema des Gaming-Jahres wird Grand Theft Auto 6, kurz GTA 6. Die Entwickler Rockstar Games enthüllten in ihrem Ankündigungstrailer im Dezember 2023, dass das Spiel 2025 herauskommen soll. Damit beginnt die lange Zeit des Wartens auf Neuigkeiten. Zum jüngsten Ableger einer der berühmtesten Spiele-Reihen überhaupt sind auch in 2024 einige neue Trailer und Infos zu erwarten.

Was könnte 2024 sonst noch auf den Games-Markt kommen?

Einige Titel sind noch nicht terminiert oder noch in den letzten Entwicklungszügen. Unklar ist, ob diese dann wirklich 2024 noch auf den Markt kommen. Dazu gehören unter anderem Crysis 4 von der deutschen Spieleschmiede Crytek aus Frankfurt. Aber auch Dragon Age 4, Assassins Creed Codename Red oder der Microsoft Flight Simulator 2024 warten noch auf ein genaues Releasedatum.

Ähnliches gilt für die neuste Fußball-Simulation „UFL“, die vor einigen Jahren schon angekündigt wurde und unter anderem mit Borussia Mönchengladbach verpartnert ist. Seither hält sich das Entwicklerstudio aus Zypern mit einem Veröffentlichungsdatum zurück. Es kann also auch dieses Jahr so weit sein. Auch die jährlichen Veröffentlichungen von vor allem Sportspiele-Reihen werden dieses Jahr mit dabei sein. Auf der Liste stehen da EA FC 25, NBA 2K25, F1 24 oder auch Football Manager 2025.

